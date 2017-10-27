Уроки жизни и наставления от Далай-ламы

Сейчас Далай-ламе 79. Казалось бы, непростая жизнь. Но вместо глубоких морщин на его лице — лишь озорная паутинка вокруг глаз. И более 50 лет сотни тысяч людей ждут от него правильных слов и верных действий.

Предлагаем узнать, какие принципы помогают ему сохранить добрый настрой и чистый взгляд на этот мир.

Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда.

Процветание приходит благодаря действиям, а не благодаря молитвам.

Высокомерие никогда неоправданно. Оно происходит из низкой самооценки или временных, поверхностных достижений.

Когда человеку кажется, что все идет наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное.

Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот.

Тема сострадания вовсе не имеет отношения к религии. Это общечеловеческое дело, единое условие выживания человеческой расы.

Если можешь помочь, помоги. Если нет, хотя бы не вреди.

Я не отмечаю дни рождения. Для меня этот день ничем не отличается от других. В некотором роде каждый день — день рождения. Вы просыпаетесь утром, все свежо и ново, и главное, чтобы этот новый день принес вам что-то важное.

Цель нашей жизни — стать счастливыми.

Сохраняя положительное отношение к жизни, можно быть счастливым даже в самых неблагоприятных условиях.

Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать терпение, стойкость и сострадание.

Я считаю, что действительно настоящая религия — это доброе сердце.

Мы должны властвовать над технологиями, а не становиться их рабами.

Великие перемены начинаются с отдельных людей; в основе мира во всем мире лежат внутреннее спокойствие и мир в сердце каждого отдельного человека. Каждый из нас может внести свой вклад.

Каждый из нас несет ответственность за все человечество. В этом заключается моя простая религия. Нет нужды в храмах, нет нужды в сложной философии. Наш собственный мозг, наше сердце — вот наш храм; наша философия — доброта.

Еще 10 интересных наставлений:

Когда известная американская ведущая Опра Уинфри спросила у Далай-ламы, приходилось ли ему прощать себя за что-то, его святейшество ответил: «Я не очень терпимо отношусь к комарам, недостаточно миролюбиво. И к постельным клопам тоже». Опра была изумлена, что человеку, прожившему 79 лет, не за что больше просить прощения. Узнайте, какие принципы помогают ему сделать жизнь настолько простой.

Будьте милосердны

«Тема сострадания вовсе не имеет отношения к религии. Это общечеловеческое дело, единое условие выживания человеческой расы» © Далай-лама.

Исследования показывают, что, сочувствуя, вы испытываете удовольствие, сравнимое с ощущениями от секса, хорошей еды или отдыха на природе. Сострадание полезно для вашего здоровья: оно уменьшает уровень стресса, нормализует сердцебиение и повышает иммунитет.

Вы можете проявить милосердие, пытаясь понять чувства и эмоции человека. Для этого необходимо говорить с ним и слушать его. Это требует больших затрат, чем просто акт доброты: сострадание подразумевает эмоциональное вовлечение. Вам необходимо будет спросить, в какой помощи человек нуждается, и услышать его ответ.

Будьте добры и помогайте друг другу

«Моя религия проста, ей не нужны храмы и сложная философия. Наш собственный разум, наши сердца — вот храмы, а доброта — единственное учение» © Далай-лама.

Быть добрым и щедрым незатратно, но те преимущества, которые вы при этом получаете, весьма значительны. К такому выводу пришли Майкл Нортон и его коллеги из Гарвардской школы бизнеса после проведенного исследования. В его ходе выяснилось, что добровольцы, пожертвовавшие некоторую сумму, чувствовали себя счастливее, чем те, кто потратил деньги на себя.

Ищите счастье

«Цель нашей жизни — стать счастливыми» © Далай-лама.

Когда Далай-лама давал интервью, он рассказывал, что его засыпают сообщениями о материальных благах. Очень мало людей говорили о прощении, сострадании, терпении и доброте. Но именно эти ценности должны быть в приоритете у того, кто мечтает быть счастливым.

Познайте внутреннюю гармонию

Далай-лама советует проводить немного времени наедине с собой ежедневно. Это время нужно потратить на то, чтобы отстраниться от негативных мыслей, гнева, обид, усталости. Попробуйте заменить их положительными эмоциями: оптимизмом, благодарностью, любовью, миром. Он справедливо говорит, что по-настоящему спокойный ум является источником счастья и крепкого здоровья.

Не вредите другим

«Если можешь помочь, помоги. Если нет, хотя бы не вреди» © Далай-лама.

Если вы говорите неправду, сплетничаете о других, используете или запугиваете кого-то, негативные последствия бумерангом вернутся к вам. Помните об этом, прежде чем начнете делать что-либо.

Берегите ваших друзей

Не стоит недооценивать дружбу. Ее нужно окружать нежной любовью и заботой, потому что друзья — это те люди, кому вы можете доверять. Настоящая дружба никогда не зависит от денег или политических воззрений. Пренебрежение дружбой ведет к одиночеству, и это одна из причин распространения депрессии в обществе.

Не позволяйте технологиям управлять вами

«Мы должны властвовать над технологиями, а не становиться их рабами» © Далай-лама.

Знаете ли вы, что у Далай-ламы более восьми миллионов подписчиков в твиттере? Восхищаясь достижениями социальных СМИ, помогающих нам общаться, он тем не менее предостерегает от «злоупотребления» ими.

Они могут контролировать вас — только посмотрите на людей в ресторанах, уткнувшихся в свои смартфоны.

Кто главный? Вы или технологии?

Это плохая замена истинной дружбы, убивающая настоящее общение.

Не спорьте и не боритесь, а договаривайтесь

«Ненасилие означает диалог, использование языка. Диалог означает компромисс, уважение прав друг друга, поиск решения конфликта и разногласий в духе примирения. Здесь нет стопроцентного победителя или проигравшего — только половина на половину. Это практичный, а потому единственно верный способ» © Далай-лама.

Говорим ли мы о международном кризисе или о вашем споре с приятелем или боссом, ключ к мирному исходу — диалог. Учитесь искусству переговоров. Далай-лама рекомендует никогда не ворошить прошлое, но сосредоточиться на том, что вызывает проблему сейчас.

Берегите Землю

Для того, чтобы выжить, мы обязаны сохранить эту планету как можно лучше. Изучение способов повторного использования сырья и создание альтернативных источников энергии должны оставаться самыми важными вопросами века.

Учитесь на своих неудачах

«Когда вы проигрываете, не упускайте урок» © Далай-лама.

При неудаче важно разобраться, что пошло не так. Может быть, вы приняли неверное решение или не продумали весь процесс до конца. Возможно, вы не проработали худший из возможных сценариев. Рефлексия поможет вам учиться на своих провалах.

Могут ли эти 10 уроков действительно изменить вашу жизнь? Просто попробуйте применить их, и вы скоро увидите, что истина, честность, душевная теплота и сострадание станут теми движущими силами, которые привлекут к вам счастье.

Источник: potustorony.ru

