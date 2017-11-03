10 качеств, которые для отношений важнее, чем внешность

Признайтесь, что у вас тоже так бывает: когда вы видите на улице или в кафе «прекрасного принца», а рядом с ним «серую мышку», вы недоумеваете, что он в ней нашел? Ведь сколько красивых, умных, хозяйственных не могут найти свое счастье, а тут... Как говорят в народе: «Не родись, красивой, а родись счастливой», а еще «С красоты воды не напиться». Значит, есть какие-то качества, которые в отношениях важнее, чем внешность.

Умение слушать. Не секрет, что женщины очень любят поговорить, особенно о себе. А вот слушать с интересом и слышать собеседника, не перебивать, задавать по теме вопросы, не отвлекаться – таким умением владеют единицы и оно действительно дорогого стоит. Если вы не обладаете таким умением, его можно развивать. Постарайтесь сконцентрироваться на том, что говорит собеседник, а не на своих мыслях, искренне заинтересоваться его словами.

Умение быть спонтанной. Мужчины навсегда остаются детьми, однообразие и рутина их угнетает. Это не значит, что жизнь должна быть каждый день как карнавал в Рио. Но предложить вечером буднего дня поужинать в кафе, пойти вместе пострелять в тир или записаться на уроки сальсы, съездить в выходные на природу и найти необычайно красивое место вы вполне можете, даже если конфетно-букетный период давно закончился. Пусть в жизни не всегда будет все по плану «дом и работа», немного разнообразия сделают отношения ярче и интересней.









Быть самодостаточным. Люди, которые умеют делать что-то лучше других – вышивать бисером, водить автомобиль, танцевать или бегло разговаривать на иностранном языке – всегда привлекают внимание. Мужчине намного интереснее женщина, у которой есть свои увлечения и ей всегда есть, чем заняться в его отсутствие, которая не пытается раствориться в его жизни, лишив и его права на хобби. У которой горят глаза и она взахлеб рассказывает о своих увлечениях.

Не жаловаться на жизнь. Всегда намного приятнее общаться с людьми, которые удовлетворены собой и своей жизнью, а не все время ноют, как им не повезло. Посмотрите, к примеру, на двух женщин с фигурой, далекой от идеала: веселая и довольная собой всегда покажется намного привлекательнее той, которая считает, что все ее несчастья из-за лишних килограмм. Поэтому перестаньте сравнивать себя с другими, найдите, что в вашей жизни хорошо и будьте благодарны за это, а не переживайте из-за того, чего у вас нет.

Умение не впадать в крайности. Прекрасно, если вы, к примеру, ведете здоровый образ жизни и придерживаетесь правильного питания. Но вот делать кислую мину, каждый раз, когда ваш молодой человек покупает себе чипсы, выхватывать у него бутерброд с колбасой с криками «ты что? Это же яд», или требовать, когда он пригласил вас поужинать в пиццерию, чтобы вам сделали пиццу без теста, при этом совершенно необязательно.

Умение идти на компромисс. Строить отношения, когда один идет другому навстречу, а второй стоит на месте, совершенно не реально. К примеру, вы целый день просидели в офисе, а у вашего молодого человека работа активная, он приходит вечером усталый, а вам хочется погулять. Поставьте себя на его место, и уступите, а в следующий раз пусть это сделает он.









Быть заботливой. Отношения по принципу: «а ты мне что?» имеют немного шансов продлиться долго. Если вам дорог человек, вы с нежностью к нему относитесь делайте для него маленькие приятные сюрпризы просто так без повода, искренне выслушайте, когда он в этом нуждается и позаботьтесь, если он заболел. И вскоре вы заметите, что и он делает то же самое.

Иметь чувство юмора. Умение посмеяться, в том числе, над собой или над жизненными трудностями – очень важное качество для отношений. С человеком, который улыбается и шутит, всегда общаться намного приятнее. Только не стоит забывать, что чувство юмора бывает разным и во многом зависит от воспитания, окружения и т. д., и то, что вам кажется смешным, другому может таковым не показаться. Поэтому (как и во всем) здесь нужно знать меру.

Быть сильной. Это не значит, что вы должны уметь рубить дрова и забивать гвозди, и по любому поводу говорить: «Я сама!» Мужчина с радостью поможет вам решить проблему и выйти из сложной ситуации, если... это не станет нормой жизни. Никому не хочется жить с размазней, которая все время перекладывает свои проблемы на чужие плечи, не говоря уже о том, чтобы в трудную минуту подставить свое плечо.

Быть собой. Все мы, особенно в начале отношений, хотим показать себя с лучшей стороны. И это совершенно нормально. Но вот пытаться изображать из себя кого-то другого, не стоит. Например, вы любите тихий пляжный отдых, но чтобы угодить мужчине-экстремалу рассказываете, как вы мечтаете заняться альпинизмом. Через некоторое время правда откроется и может оказаться, что он полюбил не вас, а созданный вами образ, к которому вы, настоящая, не имеете никакого отношения. Не скрывайте своих настоящих чувств, желаний или порывов, тогда намного больше шансов встретить человека, которому нужны именно вы, а не «маска», которую вы надели.