Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.36
USD
26.93
RUB
0.46
EUR
31.41
USD
26.93
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
3 ноября 17, 09:35
Ученые установили основную причину разводов
свадьба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мужчины вносят недостаточный вклад в развитие отношений и не хотят менять свое поведение.
Основная причина, почему женщины подают на развод, это нежелание их супругов менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета, сообщает Lenta.ru.

Женщины тяжелее переносят нарастающую с годами совместной жизни напряженность и потому подают на развод в два раза чаще мужчин.
 
Ученые на протяжении 16 лет отслеживали 355 находящихся в браке пар. У каждой брали несколько интервью: в первые месяцы совместной жизни, на втором, третьем, четвертом, седьмом и 16-м году.
 
Выяснилось, что женщины чаще говорили о напряженности в отношениях, чем мужчины. В некоторых парах мужчины практически не высказывали недовольства отношениями, тогда как неудовлетворенность женщин была высокой. Подобная ситуация в большинстве случаев означала скорый развод.
 
За 16 лет, пока велись исследования, развелось около 40 процентов наблюдаемых пар.
 
Напомним, ранее ученые выяснили, что супруги чаще всего заявления на развод подают в марте и в августе.
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
10 качеств, которые для отношений важнее, чем внешность
noimageОчень простые Законы привлечения денег
noimageСвадебные приметы
noimage5 признаков низкой самооценки
noimageУроки жизни и наставления от Далай-ламы
Лента новостей