Незамужняя женщина: мифы, суеверия и реальные факты

Первое, о чем мы спрашиваем, встретив бывшую одноклассницу или подругу, с которой давно не виделись: “Ты замужем?“ И если она отвечает отрицательно, сочувственно вздыхаем. Если девушке не удалось выйти замуж, значит она не реализовала себя в жизни, даже если у нее есть свой бизнес и три ученых степени. Причем статус мужа в данном случае не имеет большого значения. Как говорят в народе, пусть плохонький, но свой. Матери вбивают этот постулат дочерям буквально с пеленок. При этом никто не объясняет, кому и для чего он плохонький-то нужен. Вот девушки и спешат выйти замуж за первого, кто им это предложит. А вдруг никто больше не позовет, и останется она неполноценной и нереализованной.

И даже хваленное гендерное равенство не помогает полностью изменить отношение к этому факту, хотя надо, ради справедливости, отметить, что в последние годы ситуация начинает слегка меняться. По крайней мере, в средствах массовой информации и на различных женских тренингах говорится о том, что женщина вполне может чувствовать себя счастливой и реализованной даже без мужа. Хотя если она об этом заявляет во всеуслышание, ее начинают подозревать: «Как же, не хочет она! Просто не зовет замуж никто, вот она и выпендривается!»

А давайте поговорим о том, как относилось общество к незамужним женщинам прежде, и всегда ли это считалось обидным «диагнозом» о несложившейся личной жизни.

Древнегреческие жрицы

Девушки, которые принимали решение оставаться в течение 30 лет девственницами, получали в Древней Греции определенные привилегии и могли претендовать на то, чтобы стать весталками – жрицами богини Весты. Они пользовались уважением в обществе и получали свободу от мужчин, так как освобождались от отцовской власти и имели право на свою собственность. Это было большой редкостью для женщин той эпохи. До брака они принадлежали отцу, а после - мужу, и распоряжаться имуществом не имели никакого права. Также весталка считалась неприкосновенной и никто не смел ее оскорбить, так как обидчика могли приговорить к смертной казни. Поэтому им часто доверяли хранить завещания и другие ценные бумаги. Также в их обязанности входило поддержание священного огня и чистоты в храме богини Весты. Также у незамужних девушек было еще одно преимущество. Они могли присутствовать на Олимпийских играх, вход на которые замужним дамам был воспрещен. Это связывают с тем, что в то время спортсмены выходили на арену совершенно обнаженными.

Средневековая Европа

А вот быть незамужней в эпоху Позднего Возрождения было не только не выгодно, но и опасно. Во-первых, возможности заработать у женщин практически не было, и они полностью зависели о мужа. Никакой социальной защиты, как вы понимаете, в те времена также не предусматривалось, и женщине приходилось терпеть любые выходки своего супруга, лишь бы не остаться одной. Незамужняя женщина, или даже вдова, если муж не оставил ей наследства, рисковала пойти по миру или попросту умереть от голода. Наверное, поговорка насчет «плохонького, но своего» появилась именно в те времена. Также незамужняя женщина находилась под пристальным вниманием соседей и инквизиции, желавших избавить землю от нечисти в ее лице. Действительно, раз не замужем – значит ведьма. Ведь это очевидно и не требует доказательств. А уж если красивая и соседский муж ненароком заглядывается, то и подавно ведьма. А доказать это с помощью принятых тогда методов допроса не составляло труда.

Незамужние женщины и суеверия

Суеверия, поверья, предсказания и всевозможные способы приворота жениха – это и вовсе отдельная тема, о которой можно говорить часами. Девочкам буквально «с младых ногтей» внушают, что раздобыть хорошего жениха и удачно выйти замуж - это наивысшая миссия в ее жизни. А потом удивляются, почему же среди женщин так мало ученых? Считая это доказательством того, что мужчины, дескать, умнее. А то, что женщинам менее ста лет назад только разрешили получать образование и до сих пор внушают, что самое важное - это замужество, в расчет при этом почему-то никто не берет. Но это все лирические отступления. Вернемся к обрядам, которые предсказывают девушке удачное замужество. Самый странный из них мы нашли в Англии. Чтобы увидеть во сне суженого и удачно выйти замуж, молодым девушкам, которые побывали на брачной церемонии в качестве гостьи, предлагается взять кусочек свадебного торта с собой домой. Но не для того, чтобы угостить им пожилую бабушку, которая не смогла прийти на свадьбу, как вы могли подумать. А для того, чтобы положить его себе под подушку. Говорят, что некоторым действительно удается, поспав на свадебном торте, увидеть во сне будущего мужа. Что делают после этого с кондитерским изделием, и нужно ли его после этого съесть, чтобы закрепить результат, история умалчивает. Так же, как и чем отстирывать жирные пятна, которые остались на постельном белье.