5 качеств, которые мужчины ценят в женщинах

1. ОНА УХАЖИВАЕТ ЗА СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ





Сразу оговоримся: речь не идет о модельных параметрах — влюбляются и в миниатюрных худышек, и в обладательниц роскошных форм. Соответствие изменчивым трендам модных журналов тоже ни при чем — тем более что мужчины в них, как правило, ничего не смыслят. Но при этом они отнюдь не слепы и всегда замечают и невымытые волосы, и неаккуратно выщипанные брови, и облезлый лак на ногтях — после чего им, к сожалению, значительно сложнее разглядеть за всем этим ваш необыкновенный внутренний мир.





Поверьте, для мужчины не так важно, из какой коллекции ваша помада и во сколько вам обошлись новые туфли — все эти beauty- и fashion-тонкости можете оставить для подруг. Ему хочется видеть ухоженную женщину, которой не безразлично, как она выглядит и в офисе, и дома, и на прогулке с малышом, и в супермаркете, которой нравится собственное отражение в зеркале и которая излучает сексуальность и уверенность в себе.





2. ОНА УМЕЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ





Если вы чувствуете себя несчастной и ждете, что вот-вот появится в вашей жизни мужчина, способный вас наконец-то осчастливить, — вы глубоко ошибаетесь. Как точно заметила в своей книге «Ты — богиня» знаменитая Мари Форлео, отношения — это не спасательный круг, да и мало кому из мужчин придется по душе роль спасателя-психотерапевта. Несчастную женщину можно пожалеть, поддержать, с ней можно вести задушевные беседы и, в крайнем случае, подружиться; но влюбляются мужчины в счастливых женщин — чтобы сделать их еще счастливее.





Поймите, что счастье — это не то, что вам может кто-либо подарить, это осознанный выбор, особое отношение к жизни. Умение радоваться мелочам и сохранять гармонию, несмотря на одиночество, стрессы и повседневную суету, — талант редкий, но мужчин он притягивает как магнит.





3. ОНА НЕ ПЫТАЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ МУЖЧИНУ





Нет лучше способа разрушить отношения, чем бесконечно пытаться примерить на себя роль Пигмалиона и вылепить из реального мужчины его новую, улучшенную (как нам кажется) версию. Психологи утверждают, что всему виной материнский инстинкт, который иногда срабатывает не в самый лучший момент и заставляет нас делать любимому резкие замечания и давать навязчивые советы.







4. ОНА НЕ СТРЕМИТСЯ БЫТЬ ПРАВОЙ

Горячо доказывая свою правоту, мы стремимся продемонстрировать интеллект и эрудицию — в то время как мужчина намного выше ценит женскую мудрость, способность уступать и идти на компромисс. Умная женщина в споре найдет десять аргументов, способных загнать собеседника в угол — мудрая с доброжелательной улыбкой обратит спор в шутку, не побоится уступить — и в итоге останется в выигрыше; ведь, как говорится, не тот счастлив, кто прав, а тот прав, кто счастлив.

Так что в следующий раз, прежде чем завязать с любимым горячую интеллектуальную дискуссию, задумайтесь, на что вы делаете ставку — на ум или на мудрость.

5. ОНА УМЕЕТ ХВАЛИТЬ

В педагогике есть такой принцип: ребенок стремится соответствовать тем словам, которые слышит в свой адрес. То есть, если постоянно указывать ему на ошибки, называя глупым, ленивым и бессовестным, то именно эти качества, как будто вам назло, он и будет в себе развивать. И наоборот: восхищение и похвала способны подчас творить чудеса, вдохновляя детей на немыслимые перемены.

Та же формула работает применительно к мужчинам: одобрение им необходимо как воздух, даже если речь идет о крошечном забитом гвоздике и даже если они забили его две недели спустя после того, как вы об этом попросили. Вместо того, чтобы по привычке иронизировать, попробуйте похвалить и поблагодарить любимого, пусть даже за такую незначительную мелочь. Поверьте: ради женщины, которая умеет им восхищаться, мужчина способен свернуть горы. Парадоксальный совет: если вы хотите вдохновить мужчину на изменения — примите его таким, какой он есть. Это требует мудрости и иногда недюжинного терпения; однако, как ни странно, именно рядом с такими мудрыми и терпеливыми женщинами мужчины более склонны меняться, расти и становиться успешнее, нежели рядом с теми, кто своих возлюбленных беспрерывно «пилит» и «пинает».



