Как встретить Новый 2018 год: приметы на счастье

Поэтому важно правильно украсить квартиру, накрыть стол и подобрать новогодний наряд, чтобы покровительница 2018 года была к тебе доброжелательной.





По китайскому календарю символом и покровителем приходящего года является Желтая Земляная Собака. Возьми себе на заметку некоторые новогодние приметы.





Новогодние приметы на счастье





В 2018 году тебя ждет удача и везение во всех начинаниях, если:





- 1 января тебя разбудит лай собаки (всем хозяевам этих очаровательных животных даже стараться не нужно);

- в ночь на 1 января тебе приснится щенок или собака;

- к дому прибъется собака, ее обязательно нужно накормить и обогреть (это касается не только 31 декабря, но и всех дней в году - карма все же существует);

- в новом году первый гость - темноволосый мужчина;

- получил неожиданный подарок от незнакомого человека;

- на окнах морозный узор застыл в форме собаки.





Плохие приметы в Новый год





Что бы не случилось, не делай следующее, чтобы не обречь себя на неудачу:





- не выноси мусор после захода солнца 31 декабря;

- не встречай Новый год в старых вещах;

- не давай взаймы в канун праздника;

- скудный новогодний стол - к нищете;

- возвращать долги в канун праздника - к финансовым трудностям;

- неукрашенный дом - к бедности;

- ненакормленый друг - к финансовым трудностям;

- работать в ночь 31 декабря - к бесполезному и тяжелому труду.











