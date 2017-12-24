Как встретить Новый 2018 год: приметы на счастье

Поэтому важно правильно украсить квартиру, накрыть стол и подобрать новогодний наряд, чтобы покровительница 2018 года была к тебе доброжелательной.
По китайскому календарю символом и покровителем приходящего года является Желтая Земляная Собака. Возьми себе на заметку некоторые новогодние приметы.
Новогодние приметы на счастье
В 2018 году тебя ждет удача и везение во всех начинаниях, если:
- 1 января тебя разбудит лай собаки (всем хозяевам этих очаровательных животных даже стараться не нужно);
- в ночь на 1 января тебе приснится щенок или собака;
- к дому прибъется собака, ее обязательно нужно накормить и обогреть (это касается не только 31 декабря, но и всех дней в году - карма все же существует);
- в новом году первый гость - темноволосый мужчина;
- получил неожиданный подарок от незнакомого человека;
- на окнах морозный узор застыл в форме собаки.
Плохие приметы в Новый год
Что бы не случилось, не делай следующее, чтобы не обречь себя на неудачу:
- не выноси мусор после захода солнца 31 декабря;
- не встречай Новый год в старых вещах;
- не давай взаймы в канун праздника;
- скудный новогодний стол - к нищете;
- возвращать долги в канун праздника - к финансовым трудностям;
- неукрашенный дом - к бедности;
- ненакормленый друг - к финансовым трудностям;
- работать в ночь 31 декабря - к бесполезному и тяжелому труду.