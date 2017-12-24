Три ошибки, которые делают женщину несексуальной

Они хотят быть сексуальными, но их внешний вид нравится только подругам, а мужчин отталкивает! Почему так? Я проанализировала поведение всех этих женщин, и нашла у всех одну и ту же роковую ошибку...

Оказалось, что они все ориентировались на своих подруг и модные журналы, то есть оценивали себя с точки зрения женщины, а это не правильно.

Взгляд женщины – это взгляд собирательницы, а не взгляд охотника.

Это два совершенно разных типа поведения, сформированных десятками тысяч лет эволюции. Я расскажу вам свои мысли на этот счет, а вы слушайте. Может быть, согласитесь со мной. А заодно перестанете тратить время на ерунду.

1. Женщина смотрит на детали, мужчина – на силуэт в целом!

Начнем с самых истоков. Как мы помним, мужчина – охотник. Поэтому его зрение работает совершенно иначе, чем женское. Он видит дальше и оценивает в основном контуры объекта. Ему надо увидеть газель издалека, чтобы подкрасться и поймать газель. Поэтому все, что он оценит при первом взгляде на тебя — это контуры. Именно очертания фигуры, волос, длина ног и соблазнительные формы – это то, что привлечет его с самого начала. Контуры, а не детали! Смотри на себя с расстояния 2-3 метра. Если в таком виде ты красива, то ты красива для мужчин. Если не очень – то работай над собой.

Никакие ногти с рисунком, которые женщина три часа делала в салоне, не увеличат количество мужчин вокруг нее. Зато на ногти обратят внимание женщины! Они будут ахать и охать, рассматривая твои ручки. Женщины не лукавят, пытаясь тебе польстить. Они вполне искренни. Ведь природа велит им рассмотреть каждую деталь на собранной ягодке или грибочке. Вдруг ядовитый? Женщины не обращают внимания на фигуры и очертания друг друга. Они восхищаются новым шарфиком, цветом помады и лака для ногтей. Но парадокс в том, что на все это мужчины почти не обращают внимания!

Чтобы привлечь внимание мужчин, достаточно поработать с силуэтом. Не обязательно надевать на себя «голое» платье-чулок. Женщина в мятой футболке и джинсах в облипку может быть чудо как хороша, если у нее красивый силуэт. Поэтому многие дамы удивляются: я шла ненакрашенная, из фитнес-клуба, с развевающимися волосами, и тут встретила его! Как так! Это все сила силуэта.

Поэтому если и отдавать чему-то деньги и время, то надо начинать с крупного, а не с мелкого. С фигуры в целом, а не с деталей. Это не значит, что мужчина не заметит неухоженные ногти. Скорее всего, он их заметит. В наше время все нормальные люди делают маникюр. Но заметит он их, только оценив рост, вес, грудь и задницу. И никакой елочкой на ногтях, новыми серьгами и бусами, и тремя литрами духов этого не исправить. Такие дела.

2. Мужчина обращает внимание на движения!

Второй момент, который женщины не учитывают – это то, как мужчина оценивает движения потенциальной жертвы. Мы, женщины, оцениваем объект только в статике – грибочки и колоски не бегают! Мужчины же оценивают его в динамике! Вряд ли хорошей добычей станет слабое и большое животное. Поэтому всегда надо обращать внимание на энергетику своих движений. Дама, ковыляющая на каблуках, дама, семенящая в неудобной юбке, дама, которой натерли промежность стринги, абсолютно несексуальна для мужиков. Хотя для подруг она может быть красоткой. Вывод один. Хочешь нравиться мужчинам – оттачивай не только внешний вид, но и осанку, походку и грацию.

3. Большинство мужчин ничего не понимают в моде!

Последняя ошибка, которую совершают женщины, – они слишком следят за модой. Не стоит считать это бабьей глупостью. Сличать себя с идеалом — это у женщины на уровне инстинкта. Если сегодня соседка нашла вкусные яблоки, съела их и не умерла, внимательно их рассмотри и ищи такие же. Задача – рассмотреть и найти. Кайф найти заложен самим процессом развития человечества. Вот почему мы любим моду. Вот почему мы обожаем шоппинг! Но это мы – собирательницы. В мире охоты ничего не меняется. Косуля как была косулей, так ей и останется, какие бубенчики на нее не вешай.

Мужчины в большинстве своем в моде ничего не понимают. Обычно в ней понимают геи и тусовщики. Мужчине пофиг на то, из новой коллекции твоя юбка или из прошлой. Если денег мало, не трать деньги на бренды. В них ты будешь нравиться только геям, которые не твоя целевая аудитория, и тусовщикам, у которых только хер да душа.



