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Леди
Отношения
29 декабря 17, 12:59
Почему нужно уходить от изживших себя отношений
женщина
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Часто женщины годами не могут признаться сами себе, что постоянные отношения изжили себя.
Психологи советуют как можно скорее уходить от этого ощущения и выделяют несколько советов, помогающих избавиться от чувства вины и завершить для себя этот жизненный этап.


1. Вам нужно понять, что человек, который находится рядом с вами — не ваше будущее. Подумайте о нем как о временной остановке в вашем путешествии на пути к настоящей любви.

2. Возможно, партнер был важной и неотъемлемой частью вашего прошлого, и может даже показаться, что он является значительной частью вашего настоящего. Но это не дает ему автоматического права на место в вашем будущем.

3. Только из-за того, что мужчина определенное время владел вашим миром в прошлом, не значит, что он имеет парво или даже сам хочет владеть этим миром в будущем. Задумайтесь над этим. В этом главная суть способности двигаться дальше.

4. Вы дали партнеру столько, сколько могли дать. Вы решили, что он стоит того, чтобы рискнуть. Но в конце концов, он этого не стоил. А возможно он даже не собирался проявлять храбрость, которую вы проявляли для него.

5. Это нормально жить на данный момент с осознанием всего этого разочарования. Но при этом помните, что вы не на проигравшей стороне. Это не ваша потеря. Вы все еще способны сами контролировать свою жизнь. И все, что вам нужно сейчас сделать — поднять себя и уйти. Каким бы нелегким этот поступок ни казался.

Будьте счастливы!

Источник: http://lemonade.style
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