Почему нужно уходить от изживших себя отношений

Психологи советуют как можно скорее уходить от этого ощущения и выделяют несколько советов, помогающих избавиться от чувства вины и завершить для себя этот жизненный этап.









1. Вам нужно понять, что человек, который находится рядом с вами — не ваше будущее. Подумайте о нем как о временной остановке в вашем путешествии на пути к настоящей любви.





2. Возможно, партнер был важной и неотъемлемой частью вашего прошлого, и может даже показаться, что он является значительной частью вашего настоящего. Но это не дает ему автоматического права на место в вашем будущем.





3. Только из-за того, что мужчина определенное время владел вашим миром в прошлом, не значит, что он имеет парво или даже сам хочет владеть этим миром в будущем. Задумайтесь над этим. В этом главная суть способности двигаться дальше.





4. Вы дали партнеру столько, сколько могли дать. Вы решили, что он стоит того, чтобы рискнуть. Но в конце концов, он этого не стоил. А возможно он даже не собирался проявлять храбрость, которую вы проявляли для него.





5. Это нормально жить на данный момент с осознанием всего этого разочарования. Но при этом помните, что вы не на проигравшей стороне. Это не ваша потеря. Вы все еще способны сами контролировать свою жизнь. И все, что вам нужно сейчас сделать — поднять себя и уйти. Каким бы нелегким этот поступок ни казался.





Будьте счастливы!



