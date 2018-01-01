Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
31 декабря 17, 17:30
Что нельзя делать на Новый 2018 год Собаки?
Новый год
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Встреча нового года не только приятное, но и волнительное событие, ведь всем известна мудрость “как встретишь, так его и проведешь”.
Чтобы ваш праздник удался на все 100%, а следующий год приносил только радость, представляем 5 главных ошибок встречи Нового 2018 года.

Не надевайте яркие наряды



Астрологи отмечают, что Собака не любит слишком яркие и пышные наряды, поэтому одежда должна отличаться сдержанностью и скромностью во всем – в форме, оттенках и т.д. Категорически запрещается одежда с тигровыми и леопардовыми принтами, а также изображения кошек.

Лучше всего подойдут наряды классического стиля. Что касается цветовой гаммы, то это должны быть коричневые и желтые тона.

Кстати, мы делали для вас подборку новогодних образов, как для женщин, так и для мужчин.

Не празднуйте в одиночестве



Поскольку символ года – животное дружелюбное, в праздник ни в коем случае нельзя сидеть одному. Можно пойти в гости, а можно позвать друзей, знакомых и родственников к себе. Кроме того, отличным вариантом станет празднование Нового года в кафе или ресторане с шоу-программой, танцами, салютом.

Поменьше овощей, больше мяса



Астрологи рекомендуют обязательно учесть деталь – все блюда на праздничном столе должны быть не только сытными, но и красиво оформленными. Кроме того, стол желательно сервировать тарелками с золотой каймой. Не забудьте поставить на стол бутерброды с колбасой, мясные рулеты. Вообще, на блюдах из мяса можно не экономить, ведь Собака любит свиные ребра, шашлык, куриные крылышки.


Не оставляйте своего питомца голодным


Если в вашем доме живет собака, не забудьте порадовать ее лакомством в новогоднюю ночь. Голодный питомец сильно расстроит хозяйку 2018 года, и уже в следующем году у вас будет много неприятностей.

Даже если в новогоднюю ночь ваш питомец ведет себя не слишком покладисто, его нельзя ругать, а тем более бить за это. В этом случае новая покровительница затаит на вас злобу, и 2018 год для вашей семьи будет беспокойным.

Не переусердствуйте со спиртным


К алкоголю любая собака относится крайне отрицательно, и может даже укусить злоупотребившего спиртным гостя. Будьте осторожны и соблюдайте меру. Никто не говорит о сухом законе, но от обильного приема спиртосодержащих напитков лучше отказаться.

Также мы собрали для вас главные приметы встречи Нового 2018 года:

- нельзя встречать Новый год с пустыми карманами – весь год будете побираться;

- на Новый год нельзя загадывать желания с частицей “не”. Например, вместо “не быть бедным” загадайте “быть богатым”;

- не следует встречать этот праздник в женской компании. Если получилось так, что за столом одни дамы, встретив Новый год, обязательно сходите поздравить соседей;

- на стол в новогоднюю ночь нельзя ставить раков, крабов или омаров. Эти животные обладают свойством пятиться назад, а значит старые проблемы  новом году не удастся решить;

- не рекомендуется – ссориться, скандалить, вспоминать былые обиды.

Источник: fakty.ictv.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как встретить Новый 2018 год: приметы на счастье
noimageГод Собаки: гороскоп для всех знаков зодиака
noimageПочему нужно уходить от изживших себя отношений
noimageВ преддверии праздников: "философия" застолья
noimageСамые обидные слова для разных знаков Зодиака
Лента новостей