Что нельзя делать на Новый 2018 год Собаки?

Чтобы ваш праздник удался на все 100%, а следующий год приносил только радость, представляем 5 главных ошибок встречи Нового 2018 года.





Не надевайте яркие наряды













Астрологи отмечают, что Собака не любит слишком яркие и пышные наряды, поэтому одежда должна отличаться сдержанностью и скромностью во всем – в форме, оттенках и т.д. Категорически запрещается одежда с тигровыми и леопардовыми принтами, а также изображения кошек.





Лучше всего подойдут наряды классического стиля. Что касается цветовой гаммы, то это должны быть коричневые и желтые тона.





Кстати, мы делали для вас подборку новогодних образов, как для женщин, так и для мужчин.





Не празднуйте в одиночестве













Поскольку символ года – животное дружелюбное, в праздник ни в коем случае нельзя сидеть одному. Можно пойти в гости, а можно позвать друзей, знакомых и родственников к себе. Кроме того, отличным вариантом станет празднование Нового года в кафе или ресторане с шоу-программой, танцами, салютом.





Поменьше овощей, больше мяса













Астрологи рекомендуют обязательно учесть деталь – все блюда на праздничном столе должны быть не только сытными, но и красиво оформленными. Кроме того, стол желательно сервировать тарелками с золотой каймой. Не забудьте поставить на стол бутерброды с колбасой, мясные рулеты. Вообще, на блюдах из мяса можно не экономить, ведь Собака любит свиные ребра, шашлык, куриные крылышки.









Не оставляйте своего питомца голодным









Если в вашем доме живет собака, не забудьте порадовать ее лакомством в новогоднюю ночь. Голодный питомец сильно расстроит хозяйку 2018 года, и уже в следующем году у вас будет много неприятностей.





Даже если в новогоднюю ночь ваш питомец ведет себя не слишком покладисто, его нельзя ругать, а тем более бить за это. В этом случае новая покровительница затаит на вас злобу, и 2018 год для вашей семьи будет беспокойным.





Не переусердствуйте со спиртным









К алкоголю любая собака относится крайне отрицательно, и может даже укусить злоупотребившего спиртным гостя. Будьте осторожны и соблюдайте меру. Никто не говорит о сухом законе, но от обильного приема спиртосодержащих напитков лучше отказаться.





Также мы собрали для вас главные приметы встречи Нового 2018 года:





- нельзя встречать Новый год с пустыми карманами – весь год будете побираться;





- на Новый год нельзя загадывать желания с частицей “не”. Например, вместо “не быть бедным” загадайте “быть богатым”;





- не следует встречать этот праздник в женской компании. Если получилось так, что за столом одни дамы, встретив Новый год, обязательно сходите поздравить соседей;





- на стол в новогоднюю ночь нельзя ставить раков, крабов или омаров. Эти животные обладают свойством пятиться назад, а значит старые проблемы новом году не удастся решить;





- не рекомендуется – ссориться, скандалить, вспоминать былые обиды.



