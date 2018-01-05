Магическая защита на каждый день для взрослых и детей

Потому стоит подумать о том, как уберечься от негатива. Существует несколько хороших магических защит, подходящих как взрослым, так и детям.

Потому стоит подумать о том, как уберечься от негатива. Существует несколько хороших магических защит, подходящих как взрослым, так и детям.

Простой защитный заговор

Обряд повторяют ежедневно. Становятся около входной двери, трижды стучат в нее и произносят заговор:

«Как я постучу, так всех обидчиков своих поколочу! Как первый раз постучу, всех лиходеев от себя отпугну. Как второй раз постучу, всех злодеев от себя прогоню. Как третий раз постучу, от всех невзгод себя защищу. Три раза постучал – три заклятия призвал: от черного слога, от действия колдовского, от руки воровской. Замок на то крепкий мой!»

В этот день с человеком не случится ничего плохого. Единственное исключение – судьбоносные события, которые обязательно должны произойти для реализации жизненной программы оператора обряда.

Защита на красную нить

Берут отрезок шерстяной нити красного цвета и на трое суток кладут в нейодированную соль крупного помола. Это позволяет будущему амулету очиститься от негативных вибраций. Затем нитку повязывают на левое запястье и фиксируют тремя узлами. На каждый из них наговаривают слова:

«Царь всех царей, повелитель морей, кровь в жилах твоих течет красная да жаркая, для лиха опасная, для беды ужасная. Дай мне той крови каплю, чтоб руку мою обвивала, чтоб зло от меня прогоняла, чтоб несчастья ко мне не пускала. Пусть та кровь меня сохранит от напастей да обид, от недобрых людей, от оборотней-зверей. А тебе, царь всех царей, повелитель морей, за то души черные, что на меня нападали, что мне дурное причиняли».

Отправляются к старому дубу и зажигают под ним восковую свечу. Не уходят, пока огонь не погаснет самостоятельно. С этого момента защита активизируется. Она действует в течение трех месяцев, после чего нитку сжигают и при желании заговаривают себе новый амулет.

Защита на три стежка

Дожидаются роста луны. Желательно проводить работу в тот день недели, когда родился оператор ритуала.

Продевают в иглу три тонкие нитки красного, черного и белого цветов. Делают на одежде три незаметных стежка (например, в подкладке). Говорят:

«Баба Феодора крестила сына Федора, крестила да благословляла, на счастье слова говорила, чтоб везло Федору, чтоб не брало его горе, чтоб не ела его тоска, чтоб отошла от него беда да лихота. Баба Феодора обняла сына Федора, по плечу ему постучала, трех духов ладных за спину призвала, чтоб те духи Федора сторожили, чтоб зло от него отводили, чтоб врагов его карали, чтоб платы за то не брали. Пожил Федор ладно да лепко, а по старости помер да духов с собой не забрал, а мне их по нраву доброму отдал, чтоб меня те духи сторожили, чтоб зло всякое от меня отводили, чтоб врагов моих карали, чтоб платы за то по памяти доброй не брали. Я тех духов принимаю, в одежу свою зашиваю, чтоб они меня берегли-сторожили, чтоб ко мне беду не подпустили, чтоб от врагов отвели, чтоб от зла злобного укрыли, чтоб по слову бабы Феодоры мне крепко служили».

Концы нитей скрепляют узелком. В течение трех суток отправляются в церковь и подают записку о здравии Феодоры. На протяжении недели защита начнет действовать. Она не теряет силу со временем, потому ее можно не обновлять.

Единственное – защитные чары работают, только пока человек носит соответствующую одежду (со стежками на ней). При необходимости проводят несколько ритуалов для разных предметов гардероба.

Защита на пуговицу

В среду, припадающую на новолуние покупают простую пуговицу желтого, золотого или коричневого цвета. Над ней трижды читают такой текст:

«На берегу хата стояла, под ней защита лежала, что каждого бережет, что зло от люда всякого отведет. На берегу хата не стоит, а защита в земле лежит, лихо от людей отгоняет, недругов прогоняет. Мне та хата не надо, а защита – отрада, я ее возьму, рукою сожму, себе заберу. Чтоб хранила меня она от ока дурного, от слова злого, от взгляда косого. Чтоб берегла она меня от чар черных, от воров проворных, от бед ненастных. Чтоб злодеи меня стороной обходили, чтоб люди лихие на меня взор не косили. Замок!»

Пуговицу носят в кармане и никогда из него не достают. Ее потеря или обнаружение кем-то посторонним указывает на пробитую защиту: кто-то пытался оказать на человека негативное воздействие. В такой ситуации обряд повторяют.

Предосторожность не бывает лишней. Лучше перестраховаться, поставив на себя магическую защиту, чем потом разбираться с последствиями колдовских атак. Никогда не известно, откуда придет беда.

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