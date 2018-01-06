Нумерологичекий прогноз по дате рождения на 2018 год

С помощью простого нумерологического расчета вы сможете узнать, что ожидает вас в этот период.

Узнать, что вас ожидает в 2018 году, вы сможете, сложив все цифры даты своего рождения до однозначного числа. Например, вы родились 01.01.1986 = 1+1+1+9+8+6 = 26 = 2+6 = 8. К получившемуся значению необходимо прибавить число года. В 2018 это двойка, а значит: 2+8 = 10 = 1+0= 1. Получившаяся цифра будет сопутствовать вам, и по ее значению вы поймете, чего ожидать от нового года, какие проблемы или успехи вас ожидают.





Единица













Для вас 2018 год начнется с активной работы на собственное благо. Вас ожидает множество путешествий, увлекательных встреч и расширение кругозора. Вы сможете произвести впечатление, выйти в лидеры в профессиональной среде. Творческий потенциал увеличится, что может способствовать дополнительному заработку. Единиц не ожидают внезапные болезни, однако меры, предотвращающие сезонные и хронические заболевания, принимать придется. Придерживайтесь здорового образа жизни, укрепляйте иммунитет. В личной жизни неуместным будет легкомыслие. В 2018 году у Единиц будет возможность начать долгие отношения, семейные пары будут наслаждаться обществом друг друга.





Двойка

Двоек будет отличать терпение и рассудительность. 2018 год принесет вам умиротворение в работе. Вы сможете наслаждаться как процессом, так и результатом своих трудов. Избегайте переутомления, чтобы ваша работа не стала причиной недомоганий и общего снижения тонуса организма. Вы сможете заложить фундамент благополучного будущего и без таких жертв. Для этого соблюдайте распорядок дня и не засиживайтесь в офисе допоздна. В личной жизни у двоек не будет повода для сильных переживаний. Изжившие себя отношения вы сможете прекратить, а стремление создать новую пару закончится встречей со второй половинкой. Однако для двоек любовь не будет занимать самое важное место в жизни: они будут больше сосредоточены на делах и работе.





Тройка

Тройки в новом году смогут полностью поменять надоевшую жизнь и дела. Бурный 2018 год станет для вас глотком свежего воздуха и стартовой площадкой для новых свершений и побед. Удача ожидает вас и в карьере: если вы не видите перспектив на нынешнем месте, значит, настала пора менять работу или даже сферу деятельности. Троек ожидает множество переездов, обучение и даже переквалификация, если вы хотите найти себя в иной профессии. Чтобы чрезмерная активность вас не утомила, начните занятия спортом. Так вы сможете стать гораздо выносливее и укрепите силу духа. В личной жизни полагайтесь на чувства. Вы сможете разорвать отношения, в которых не чувствуете отдачи, а также найти себе идеальную вторую половинку.





Четверка













Четверки в новом году смогут наладить контакты как в деловой, так и в личной жизни. Вам предстоит множество интересных встреч, которые могут обернуться как карьерным ростом, так и романтическими отношениями. Для одиноких четверок 2018 год может стать судьбоносным. Заключайте брачные союзы в мае, июне или сентябре. В плане финансов вас ожидает стабильность, а чтобы сохранить сбережения, можете вложить их в недвижимость. В плане здоровья четверкам нужно проявить осторожность, чтобы исключить бытовые травмы, переломы, а также внимательно управлять транспортными средствами, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций по вашей вине.





Пятерка

Пятеркам в 2018 году необходимо инвестировать в себя. Займитесь чем-то новым, получите дополнительное образование или начните изучение иностранного языка. Благодаря новым знаниям вы сможете расширить возможности и обрести финансовую стабильность. В личной жизни обратите внимание на свои потребности. У вас будет не так много времени на свидания, поэтому не «распыляйтесь» и назначайте встречи лишь с действительно интересующими вас людьми. Для обретения гармонии с собой и поддержания бодрости духа можете воспользоваться восточной мудростью, заняться практикой медитации и йогой. Не пренебрегайте и народной медициной: полезные отвары трав помогут оставаться в строю и повысят вашу стрессоустойчивость.





Шестерка

Шестеркам предстоит пожинать плоды своего труда в новом году. Ваше старание в 2018 полностью окупится, вас заметят и будут всячески способствовать вашему продвижению по карьерной лестнице. Не зазнавайтесь, но и не позволяйте завистникам воспользоваться вашей невнимательностью. Покровитель года — Желтая Земляная Собака — не оценит, если вы будете слишком эгоистичны и требовательны в любви. Семейные пары должны сохранять свою любовь, а одиночки — не предъявлять кандидатам завышенных и абсурдных требований. Успех может вскружить вам голову, а новые возможности буквально лишить сна, поэтому следите за состоянием здоровья и откажитесь от частых бессонных ночей.





Семерка













В начале года семеркам предстоит несколько тревожных месяцев. Вы будете терзаться невозможностью начать собственный бизнес, однако нумерологи призывают вас к осторожности. Начав с резкого старта, вы можете потерять большинство накоплений, а также погрязнуть в кредитах. В любви семеркам стоит оставить прошлое и начать строить новую счастливую жизнь с достойным вас человеком. Если ваши отношения в семье напряженные, значит, наступила пора разговора по душам. Пора расставить все точки над «i», чтобы исключить недоверие и не стать участником отношений, в которых вас просто терпят по привычке.





Восьмерка

Восьмерок ожидает удача в полной мере. В 2018 году вы сможете удовлетворить свои запросы, начать стремительный взлет в деловой сфере. Будьте уверены в себе, и тогда даже высокий пост начальника будет вам «по зубам». Однако нумерологи рекомендуют оставаться человеком и не переносить деловые отношения в общение с подчиненными. Стремление улучшить бизнес пройдет удачно лишь в случае, если вы будете ценить свой персонал. В любви проявите терпение и сдержанность, старайтесь не засиживаться дома, чтобы не пропустить судьбоносную встречу. Для поддержания здоровья восьмеркам желательно начать активный образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе и употреблять большое количество витаминов.





Девятка

Год для девяток будет удачным. Вы сможете добиться больших успехов в деловой сфере благодаря сотрудничеству и коллективной работе. Привлечь внимание к себе вы сможете, сменив имидж. Внешняя привлекательность даст вам преимущество, а желание достичь результатов позволит обрести финансовое благополучие. Для легкого флирта и коротких романов 2018 год будет неподходящим, однако для серьезных отношений загорается зеленый свет. Оставаться в прекрасной форме вам поможет поддержка иммунитета и занятия спортом. Удачной идеей будет поправить здоровье на морском побережье.





Достичь успеха и процветания в 2018 году будет непросто. Вам понадобится сила воли, желание работать и поддерживать прекрасную форму. При таких инвестициях в себя вы сможете достичь небывалых результатов и исполнить все свои мечты. Желаем вам удачи во всех начинаниях, и не забывайте нажимать на кнопки



