Гадания в Сочельник: как узнать свою судьбу

В Сочельник у каждого человека появляется уникальная возможность не только приоткрыть завесу тайны над своим будущим, но и узнать о приближающихся переменах в жизни своих близких. Всем известно, что судьбу можно изменить. Для этого наши предки использовали гадания, которые набирали силу в день перед Рождеством. По преданию, 6 января в наш мир проникает особая светлая энергетика, которая заряжает все вокруг, и каждый желающий в это время может улучшить свою жизнь.





Правила проведения Рождественского гадания





Гадания всегда пользовались популярностью у наших предков. На протяжении многих веков люди пытались предугадать события жизни, чтобы суметь повлиять на них. Со временем мы стали забывать о возможностях, которые заложены в нас. Абсолютно каждый человек, сам того не подозревая, может изменить свою судьбу как в лучшую, так и в худшую сторону. Гадания же помогают заглянуть в будущее и выбрать конечный результат, который устроит именно вас.













Так как Рождество — это в первую очередь христианский праздник, необходимо учитывать, как служители церкви относятся к гаданиям. Церковнослужители уверяют, что это небогоугодное дело, которое может быть опасно. Однако с древних времен даже искренне верующие люди часто прибегают к гаданиям, не переживая за свою душу.





Чтобы все получилось, к обряду нужно подойти с максимальной ответственностью. Эксперты в области эзотерики рекомендуют придерживаться определенных правил, которые помогут вам обезопасить свою жизнь и сделать гадание действительно правдивым:





Кромешная тишина. Во время гадания в помещении не должно быть посторонних звуков и людей.





Полное погружение. Вы должны быть целиком и полностью погружены в сеанс, исключить всевозможные звуки и события, которые могут вас отвлечь.





Управление мыслями. Необходимо заранее подготовить конкретный вопрос, на который вы хотите получить развернутый ответ. Все остальные мысли должны остаться за порогом. Сконцентрируйтесь на сути, иначе все ваши старания будут напрасными.





Во время гадания не рекомендуется скрещивать руки или ноги. Казалось бы, банальный жест, но в эзотерике он расценивается как оборонительная и негативная позиция, перекрывающая ваши энергоинформационные каналы.





Гадание по лаю собак













Ночью в Сочельник отправляйтесь на улицу, захватив с собой вилку или нож. Они потребуются вам для того, чтобы взрыхлить снег. Найдите укромное место, где вас никто не сможет потревожить, раскопайте неглубокую ямку и прочтите вполголоса несколько строчек заговора:





«В эту волшебную ночь дома сидеть мне невмочь. На улицу кто-то душу зовет, чтобы сказать, что за судьба меня ждет. Сила Высшая, дай ответ: счастье меня ждет или нет? Плакать я буду или смеяться, горя не знать иль несчастья бояться? Не томи и дай ответ».





Не спешите идти домой, сначала дождитесь собачьего лая. Если первой гавкнет та собака, чей лай будет злым и оглушительным, ваша жизнь будет довольно суровой в этом году, но у вас хватит сил противостоять всем неприятностям и победить все трудности. Если собака пролает мягко и звонко, будьте уверены — вас ждет счастливое и беззаботное будущее, которое подарит много счастья, улыбок и радости. Если пес будет выть — ждите беды.





Гадание в Сочельник по воде





В канун Рождества, 6 января, вы сможете узнать свою судьбу при помощи этого незамысловатого способа. Возьмите 4 стакана и наполните их водой до самого края. В один стакан положите ложку меда, в другой — пол-ложки лимонного сока, в третий опустите горсть соли, а в последний добавьте немного вина. Содержимое каждого стакана необходимо тщательно перемешать, а затем накрыть их разными полотенцами. Расставьте стаканы на подносе. Закройте глаза и осторожно прокрутите поднос несколько раз. Теперь протяните руку и выберите стакан. Сделав из него глоток, вы узнаете, какая судьба вас ждет.





Если вы почувствовали вкус меда, то ваша жизнь в ближайшем будущем будет такой же сладкой и легкой. Вам не о чем переживать. Соленый привкус говорит о том, что вскоре вас ждет много слез. Кислый — в этом году вам будет скучно: если перемены и произойдут, то они будут незначительными, возможно, даже разочаруют вас. Стакан с вином говорит о том, что жизнь преподнесет вам сюрпризы, которые возвысят ваш дух.





Верить гаданиям или нет — решать только вам, но многие люди доверяют этому способу заглянуть в свое будущее и найти ответы на многие волнующие вопросы. Лишь единицам известно, что находится далеко за горизонтом событий, но в Сочельник такая возможность есть и у вас.





Мы желаем вам отличного настроения, успехов во всем.