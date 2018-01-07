Принцип Тейлора: делать меньше, зарабатывать больше

Дорогу наверх осилит тот, кто умеет разумно лениться.

В 1915 году Альберт Эйнштейн представил научному миру свою гениальную и революционную теорию относительности. Три предыдущих года он полностью посвятил ее созданию, не отвлекаясь ни на что другое. Такой подход к работе – то есть, когда вы полностью сосредоточены на конкретной задаче, – принято называть принципом Эйнштейна. Пример выдающегося ученого может послужить яркой иллюстрацией к новому тренду организации рабочего времени, получившему название doing less. Методики, с помощью которых можно добиться больших результатов, делая меньше, пользуются огромной популярностью. Гуру новой теории Питер Тейлортолкает нас в том же направлении.

Чем меньше работы, тем больше от нее удовольствия



Вы лебедь или цыпленок?





Я – цыпленок, да еще и без головы. Собираясь сделать что-то одно важное, я все время отвлекаюсь на кучу параллельных дел, иногда совершенно предумышленно. Все это приводит к чудовищному разбазариванию сил, а эффект достигается очень неубедительный.

При этом мне хотелось бы быть лебедем, грациозно и размеренно двигаться по жизни от одного достижения к другому, ясно видя цели и способы их реализации. Ведь так приятно осознавать, что ты совмещаешь успешную карьеру с полноценным воспитанием детей, да еще и успеваешь вести светскую жизнь, не прилагая лишних усилий. На тебя не давит чрезмерное чувство долга или страх отказать кому-то, страх произнести лишний раз слово «нет». Все хотят быть лебедями.

Один из ведущих специалистов по тайм-менеджменту Питер Тейлор считает, что ключ к перевоплощению следует искать в лени. Нужно развивать в себе склонность к праздности и медлительности. Как только вы научитесь пользоваться этими сомнительными качествами, вы станете получать больше, чем если будете носиться с высунутым языком, выполняя сотню дел. Вы станете продуктивнее, креативнее, с большим энтузиазмом будете относиться к своей работе, и вдобавок у вас появится столь вожделенное свободное время (действительно свободное).

«Скажите, сколько у вас в почте непрочитанных сообщений? – спрашивает Питер. – У меня четыре, а у вас?»

Я сбился со счета. «Ну да, это классическая ошибка, вы используете свой почтовый ящик как чулан. Это воронка, в которую утекает ваше свободное время. Как только вы начинаете спускаться вниз по списку непрочитанных сообщений, вы перестаете контролировать ситуацию. Это базовое правило».

Правило – одно из тех, что помогают Питеру жить организованной жизнью, свободной от стрессов. Он делится ими в своей книге «Ленивые победители» (The Lazy Winners). С помощью этих правил он обещает избавить меня от бесконечного списка вещей, которые я должен делать, и научить, как набраться смелости говорить «нет». Все, что от меня требуется, это соблюдать несколько ленивых принципов.









Правило 80/20





Суть в том, что восемьдесят процентов нашей активности ини­ци­ируется всего двадцатью процентами реальной необходимости. Чтобы переформулировать это более понятно, можно сказать, что мы носим 20 процентов одежды из нашего гардероба в 80 процентах случаев, или проводим 80 процентов времени в компании 20 процентов самых близких знакомых. Все, что нам нужно, – это вычленить те самые двадцать процентов наиболее эффективных усилий и не заниматься другими глупостями.

Это теория в чистом виде. Но как же реализовать ее на практике, в хаотическом жизненном пространстве редактора, ко всему прочему воспитывающего двоих детей? «Нужно обнаружить то, на что вы тратите больше всего времени и сил», – советует Питер.

Полгода я не могу выбрать, где устроить огромный детский праздник, советуюсь со всеми родителями по электронной почте, шлю им SMS. А надо было просто послать одно письмо с просьбой высказывать идеи, вычеркнуть из полученного списка никуда не годные варианты, а потом дать моим сыновьям возможность самим выбрать из того, что осталось. Это же их праздник!





Учусь говорить «нет»





Действие этого принципа я решил попрактиковать на встрече с требо­ва­тельным заказчиком, для которого взялся писать большую статью. Я понимал, что мне будут давать дополнительные задания, не предполагающие никакой оплаты. В голове я крутил наставление Питера, объяснившего, что мое трусливое согласие может сэкономить мне время сейчас, но это обязательно обернется большой потерей времени в будущем. Ганди как-то очень точно высказался по этому поводу: «Тяжело давшееся “нет” значительно лучше, чем “да”, сказанное для того, чтобы замять проблему или, что еще хуже, чтобы ее избежать». Старик знал, о чем говорил. Заказчику было неприятно услышать, что для дополнительной работы ему придется выделить мне помощника, он скрипнул зубами и... согласился. Чтобы так себя вести, нужно сначала заработать репутацию человека, лучше которого никто эту работу не сделает. Пока зарабатываешь ее, придется попотеть, ра­бо­тая сам у себя ассистентом, зато потом можно собирать урожай – делать роскошные, точные, гениальные два движения рукой, а всю пожирающую время рутину валить на других.





Перестаю писать список дел





Это меня насторожило. Я всегда полагаюсь на списки задач. Но Питер объяснил, что это всего лишь перечень дел, за многие из которых не стоит даже браться. Он предложил для пробы написать список, отсортировать дела по значимости и затем, остановившись у каждого пункта, спросить себя: «Я хочу это делать?» и «Мне нужно это делать?» Оба ответа «да»? Значит, дело действительно важное. Метод не показался мне убедительным. Я прекрасно помню про те дела, которые мне нравится делать. В баню я хожу без напоминаний. А вот желтая бумажка про неуплаченный налог на автомобиль совсем не помешает. Так или иначе, я отредактировал свой список. В нем осталось только три важных дела: починить фотоаппарат, позвонить папе и сходить к мануальному терапевту. Все эти вещи я хотел и должен был сделать.

Питеру и этого показалось мало: «Все эти дела нужно сделать сей­час же, зачем хранить их в каком-то списке!» Мне стало стыдно. По до­роге домой я позвонил родителям, заехал в мастерскую и к костоправу. И весь вечер дергался из-за неожиданно опустевшего списка задач.





Школы doing less





В современном коучинге философия doing less пользуется большой популярностью. Разные теоретики предлагают оригинальные подходы. Один из таких подходов, созданный на основе мистических практик дзен-буддизма, описан Марком Лессером(он одновременно и глава коучинг-компании, и священнослужитель дзен) в книге «Достичь большего, делая меньше. Опыт учителя дзен – успешного бизнесмена». «Мы слишком часто ошибаемся, полагая, что сокращение нагрузки делает нас ленивыми и плохо отражается на продуктивности. Однако, делая меньше, мы позволяем себе насладиться тем, чего мы действительно достигаем», – такими словами начинается его манифест «Меньше». Автор рекомендует в разгар рабочего дня отводить некоторое время для медитации, устраивать «успокоение разума». Выравнивать дыхание можно даже в промежутках между чтением и отправлением электронных писем. Это позволит снять напряжение и сосредоточиться на конкретной задаче, а также найти равновесие с собой и окружающим миром, отделить действительно важные дела от того, что, по большому счету, нам не нужно.





Метод помидора (таймер)





Doing less включает в себя массу любопытных методик, таких, например, как «Метод помидора» (Pomodoro Technique). Эта методика планирования рабочего времени была разработана Франческо Чирилло (она получила название от популярного в американских семьях механического кухонного таймера, сделанного в виде помидора). В ее основе лежит принцип 25-минутной работы без пере­рыва. Но через 25 минут вы должны обязательно сделать паузу.

Как это работает:

Из списка задач вы выбираете самую приоритетную. Запускаете таймер и работаете над этой задачей 25 минут, не отвлекаясь, пока не прозвучит сигнал (каждый 25-минутный отрезок называется «помидором»). Отдыхаете пять минут и снова приступаете к работе, пока не закончится следующий «помидор». Каждые четыре «помидора» делайте более длительные паузы по 10–15 минут. Если задача отнимает больше пяти помидоров, ее следует разделить на несколько частей. Метод помидора позволяет лучше группировать задачи, повышает внимание и упрощает планирование дел. Особенно хоро­шо он помогает программистам.

Пока у тебя есть свободное время, ты открыт для новых интересных предложений



Полезная лень





Из популярных методик doing less реально повышают продуктивность и экономят силы­ и время следующие:

Не делать лишней работы. Это как в золотом правиле бюрократа: «Каждая бумажка должна отлежаться». Некоторые дела не стоят того, чтоб за них браться.

Говорить «нет». Это, конечно, не означает, что следует отфутболивать все задания (так можно быстро оказаться без работы). Но часто бывает так, что вам действительно не следует что-то делать – внутренний голос вам это подскажет.

Устранить отвлекающие факторы. Иногда ради пользы дела надо отключать электронную почту и даже телефон.

Делать перерыв. Некоторые даже советуют прерываться на сон во время рабочего дня. Вы сами решите, как и на сколько вам нравится отключаться.

Управляйте прокрастинацией. Сознательно откладывая что-то самое нелюбимое, вы можете выполнить массу полезных дел, до которых раньше не доходили руки. Например, навести порядок на рабочем столе.

Источник: marieclaire.ru

