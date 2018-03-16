Как легко знакомиться и общаться

Умение легко знакомиться и сходиться с нужными людьми настоящий плюс для любого человека. Стать общительным и коммуникабельным совершенно не сложно.





Вот несколько советов для тех, кто хочет научиться раз и навсегда легко и непринужденно заводить связи и дружбу с посторонними людьми, будь то новый коллектив на работе или понравившаяся девушка на улице.





1. Для начала уясните простую вещь – вам будет легко и просто заводить новых друзей и подруг тогда, когда вы станете более открытым, жизнерадостным и общительным человеком.

Взгляните на себя со стороны. С каким выражением лица вы заходите в транспорт и идете по улице? Не слишком ли строг или грустен ваш взгляд, когда на улице к вам обращается неизвестный с просьбой указать направление нужной ему улицы или дома? Искренняя ли улыбка озаряет ваше лицо, когда кто-то из вашего окружения рассказывает шутку или анекдот? Запомните – люди любят искренних и открытых людей. Почаще улыбайтесь и с радостью поддерживайте любой разговор. А так же следите за мимикой своего лица. Хмурый взгляд не только будет отпугивать от вас людей, но еще и добавит лишних морщинок.





2. Запретите себе заниматься самокритикой и бичеванием.

Данная проблема регулярно сопровождает неуверенных и закомплексованных людей. Вас постоянно беспокоит мнение чужих людей. Вам не дает покоя, что же думают они о вас на самом деле и почему так фальшиво (как вам кажется) улыбаются. Нечего они не думают и улыбка у них такая же, как обычно. Им нет никакого дела до вас, у них своих забот хватает. А еще, посторонние люди всегда тянуться, и уважают смелых, открытых и жизнерадостных людей. Волей неволей каждый человек испытывает уважение к подобному контингенту. А вот как раз таки тех, кто всегда замкнут и нерешителен в лучшем случае не замечают.

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3. Легче всего заводить дружбу и знакомиться с людьми, с которыми у вас есть какие-то схожие интересы.

Найти точку соприкосновения можно всегда. Завести разговор о популярных клубах вашего города, спросить у нового знакомого, не бывал ли он на премьере нового фильма и т.д. А уж о любимом хобби (если оно у вас обоих совпадает) люди могут говорить часами.





4. Расположению человека очень хорошо способствует, если вы интересуетесь его мнением или спрашиваете у него совета.

Тут простор для вашей фантазии велик. Вы можете предложить вместе сходить по магазинам, чтобы ваш новый знакомый помог вам выбрать костюм или туфли. Вы можете спросить его мнение по поводу премьеры нового фильма – стоит ли вам на неё идти или нет. Вы можете поинтересоваться, где ваша новая знакомая приобрела такие потрясающие сережки и прочее. И проявляйте интерес и дружелюбие к его особе. Любому человеку приятно, когда принимают во внимание его собственную персону. Лучший способ понравится человеку – польстить ему. Но лесть не должна быть фальшивой и явной. Ненароком похвалите его вкус, его часы или собаку. А еще, старайтесь обращаться к людям не на «ты» или на «вы», а по имени. Тем самым вы показываете человеку, что вы помните его, не забыли его имя и относитесь к нему с должным интересом и уважением.





5. И напоследок, когда ваш новый знакомый что-то увлеченно рассказывает вам, обязательно поддерживайте беседу.

Не показывайте своим видом, что вам скучно, даже если это действительно так. Ведь так вы можете обидеть и оскорбить собеседника. Если вам рассказывают шутку или анекдот, обязательно посмейтесь, ведь человек старался развеселить вас. Прощаясь с кем-либо, обязательно улыбнитесь, попрощайтесь и по возможности обменяйтесь телефонами, договоритесь о новой встрече и т.д.





Уметь легко и непринужденно заводить новые знакомства и общаться не трудно и конечно, приятно.

Новые люди, новые связи и впечатления. Разве вам этого не хочется?

Научиться этому не сложно, более того с каждый новым шагом, с каждым новым знакомством, вы будете чувствовать себя гораздо более уверенным и смелым человеком.



