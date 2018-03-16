Что такое харизма и можно ли ее развить в себе?

У каждого из нас есть такой знакомый. Человек, который, в принципе, может ничего не делать и всё равно оставаться центром внимания. Я всегда завидовал таким людям. Казалось, это как быть красивым или высоким: если не повезло при рождении, шанса наверстать упущенное уже нет.





Если честно, я даже не могу дать слову «харизма» точного определения. Что это? Черты лица? Характер? Особая притягательность? Я не знаю, но я уверен, что сразу же смогу отличить харизматичного человека от обычного. Как и вы.





«Мне хорошо и без харизмы» — забудьте об этом





Основное отличие харизматичных людей заключается в том, что они могут оказывать влияние на других людей. Причём последним это будет даже нравиться. Это прежде всего полезно на работе и в бизнесе. Для подтверждения этих слов не нужны исследования и факты. Вспомните своё отношение к приятелю или знакомому, обладающему харизмой, и поймёте, что всё это правда. Мы часто говорим, что деньги — это главное. Иногда оказывается, что связи с нужными людьми становятся приоритетнее. И харизма — это набор качеств, который сможет обеспечить вас связями.





Хорошая новость в том, что с харизмой не рождаются.





Это легко проверить. Вспомните любого человека, которого вы считаете харизматичным. Если вы общаетесь с ним чаще, чем раз в неделю, то замечали, что его харизма присутствует не всегда. Никто не может быть харизматичным 24/7. Это требует слишком большого количества усилий.





В книге Leadership Development in Balance Брюс Аволио приводит множество подтвержений этому. К примеру, Мэрилин Монро, которая на публике была просто шикарна и которую узнавали все. Но ради эксперимента она несколько раз ездила в метро. И там её никто не узнавал. Почему?





Развитие харизмы — это тяжёлый труд.





Многие известные личности долго трудились над тем, чтобы попасть в категорию харизматичных. К примеру, Стив Джобс не мог выступать на публике. Его фразы звучали неубедительно, а тон заставлял скучать. Прошли годы тренировок, и он развил навыки харизмы, став одним из примеров для тех, кто хочет научиться выступать на публике.





Харизма — это по-настоящему быть там, где вы находитесь





Способов быть харизматичным немало. Автор книги Charisma Myth Оливия Кэбэн считает, что самый простой способ — по-настоящему присутствовать там, где вы находитесь. Это значит слушать собеседника внимательно и искренне. Если вы окажете ему такую честь, вас воспримут как харизматичного человека.





Совет достаточно сложен в исполнении. Искренне сопереживать собеседнику и внимательно слушать его, даже если вам не интересно, — это трудная задача. Но это первое препятствие, отделяющее харизматичного человека от обычного. Занятное американское исследование доказало, что мы часто думаем о вещах, которые никак не связаны с тем, что происходит в данный момент. А единственное занятие, которому мы отдаёмся полностью, — это секс. Но если вы сможете находиться с вашим собеседником здесь и сейчас, в данный момент, то это уже выделит вас на фоне остальных. Люди почувствуют ваше внимание и то, что они для вас — это всё. По крайней мере, сейчас.





Основные качества





Выживание человека как индивидуума всегда было связано с другими людьми. В экстремальной ситуации мы должны определить, хочет ли человек нам помочь и действительно ли может это сделать.





Поэтому харизматичный человек должен обладать ещё двумя навыками:





1. Сила.

2. Желание помочь и теплота.





Мы подсознательно считаем людей, объединяющих в себе доброту и силу, позитивными и стараемся держать их как можно ближе. Важна именно комбинация этих качеств. Кто-то достаточно влиятельный и сильный может казаться впечатляющим человеком, но никак не харизматичным.





Интересный случай, доказывающий это, произошёл ещё в XIX веке. У журналистки британской газеты была возможность встретиться с двумя кандидатами на пост премьер-министра: Уильямом Гладстоуном и Бенджамином Дизраэли. Оба кандидата считались влиятельными, образованными и сильными людьми. Пообедав с обоими, журналистка пришла к такому выводу:





"После обеда с мистером Гладстоуном я думала, что он самый умный человек во всей Англии. Но после обеда с мистером Дизраэли я думала, что я самый умный человек в Англии."





Неудивительно, что на тех выборах выиграл Дизраэли.





Виды харизмы





По мнению Оливии, есть несколько видов харизмы:





1. Харизма визионера — вдохновлять людей и заставлять их верить. Пример — Стив Джобс.

2. Харизма доброты — дать другим почувствовать свою важность. Пример — Далай Лама.

3. Харизма авторитета — заставить других поверить в то, что вы имеете силу изменить их жизнь. Пример — Билл Гейтс.

4. Харизма фокуса — показать человеку, что в данный момент вы сконцентрированы только на нём. Пример — Билл Клинтон.





Выбор вида харизмы зависит от нескольких вещей: вашей личности, целей и ситуации. Не стоит выбирать и тренировать тот стиль, который не соответствует вашему характеру. Если вы открытый и добрый человек, не нужно пытаться чрезмерно проявлять свой авторитет. Особенно если вы чувствуете, что это противоречит вашим принципам.





Как бороться с дискомфортом





Любой вид дискомфорта, будь он физическим или моральным, сразу же выбьет вас из колеи. Очень сложно пытаться уделять внимание человеку, когда вы надели колючий тёплый свитер и теперь он превратил вас в одно чешущееся натёртое пятно. Менее экстренные ситуации, например голод или неловкость в общении с новыми людьми, тоже будут препятствовать проявлению вашей харизмы.





Профессор Пентлэнд, исследующий поведенческие принципы, считает, что есть три способа бороться с дискомфортом:





1. Предотвращать.

2. Распознавать.

3. Объяснять.





Предотвращать означает заранее планировать комфортные условия для себя. Распознавать — вовремя понимать, что вам некомфортно и вы не можете заставить себя уделять внимание собеседнику. Объяснять — открыто говорить собеседнику, в чём ваша проблема, и пытаться исправить её.





Ещё один хороший способ справиться с дискомфортом — перестать создавать драму. Тысячи людей оказывались в неловких ситуациях, знакомились с новыми людьми или чувствовали себя некомфортно в присутствии кого бы то ни было. Понимание того, что ваш случай не уникален и легко превозмогается, поможет вам избавиться от неловкости, дискомфорта и стыда. Последнее важнее всего. Когда вам стыдно, вы не можете быть харизматичным. Даже если будете пытаться. Помните, что все ситуации, через которые вы проходите, — это нормальное явление, реакция на которое обусловлена нашим механизмом выживания и эволюцией.





Каждый может быть харизматичным. Харизма — это совокупность языка тела и опыта работы над собой и своими коммуникативными навыками. Для того чтобы набраться уверенности, нужен опыт, поэтому не стесняйтесь общаться как можно больше. А понимание того, что любая ваша реакция — как положительная, так и отрицательная — это всего лишь работа эволюционного механизма, поможет вам избавиться от дискомфорта.



