Бедность: Какие привычки мешают людям добиться успеха

Психолог Наталья Власова составила список плохих привычек, которые напрямую влияют на материальный статус.





1. Привычка жалеть себя





Не та фигура, не та работа, не та страна – это способ объяснить собственную нереализованность и избавиться от ответственности за неудачи. Я бедный, потому что мне не повезло родиться в богатой семье, не повезло поступить туда, куда хотелось, не повезло получить высокооплачиваемую работу и так далее. Между тем, человек должен понять, что почти все в его жизни зависит от него самого.





Кроме того, если человек постоянно жалуется, окружающие начинают избегать его. Как следствие – существенно сужается круг знакомств, которые могли бы пригодиться в поиске работы.





2. Привычка на всем экономить





Сама по себе экономия – это хорошо и похвально, но ровно до того момента, пока она не превращается в жадность.





Экономия – это когда человек вынужден контролировать свои расходы, время от времени отказываясь от приятного в пользу необходимого. Жадные люди “экономят“ на важных для жизни вещах, имея при этом необходимые ресурсы. Такая тотальная экономия очень далека от разумной бережливости.





Еще одна привычка бедности – тратить больше, чем зарабатывать. К сожалению, нас не учат финансовой грамотности, и это часто приводит к совершенно неразумным тратам. Жить в “однушке“ и ездить на Lexus, купленном в кредит – яркий тому пример.





На самом деле, даже имея небольшой доход, можно разумно его расходовать и даже откладывать. Скажем, 10% дохода может позволить себе “спрятать“ от себя же абсолютно каждый, создавая таким образом неприкосновенный запас. Кроме того, расходы (особенно при небольших доходах) надо обязательно планировать. Отминусуй от зарплаты коммунальные платежи, транспортные и прочие обязательные расходы, а также НЗ, а оставшуюся сумму подели на количество дней до следующей зарплаты. Таким образом ты увидишь, сколько можешь тратить каждый день, чтобы не влезать в долги.





К слову, долги – это еще один признак психологии бедности (если речь не идет о кредите на развитие бизнеса или крупную покупку). Если сегодня тебе не хватает ресурсов на жизнь, почему ты думаешь, что они непременно будут завтра? Это приводит к тому, что приходится переодалживать или прятаться, попадая в замкнутый круг.





3. Привычка оценивать себя и других по уровню доходов





Запрограммированные на бедность люди считают, что счастливым можно быть только при высоком уровне доходов. Это проявление комплекса неполноценности, когда без дорогой одежды или элитного автомобиля человек считает себя “пустым местом“. И, кстати, только бедные люди на вопрос “Что вам нужно для полного счастья?“ отвечают “Деньги“. Они почему-то не понимают, что счастье за деньги не купишь.





4. Привычка заниматься работой, которая не приносит удовольствия









Люди, которые работают только ради зарплаты или статуса, априори неудачники. Они живут в плену стереотипов и боятся что-то изменить в своей жизни. Между тем, работа должна приносить не только материальное, но и моральное удовлетворение. Если же обстоятельства (возраст, здоровье) не позволяют этого, обязательно найди занятие по душе. Такая деятельность даст тебе энергию.





Психологию бедности можно изменить. Для этого достаточно научиться планировать свои расходы, читать литературу, где богатые люди делятся своим опытом, знакомиться с успешными людьми, изменить отношение к себе, деньгам и жизни.



