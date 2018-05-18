Гороскоп на сегодня, 18 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 18 мая 2018 – ОВЕН

Утром настроение останется оптимистичным и боевым. Используйте это время для завершения текущих дел. Не засиживайтесь допоздна за работой, повинуясь чувству долга: скорее всего, такая самоотверженность даст очень скромный результат. Перед сном не ведите продолжительных разговоров с любимым человеком, вас могут одолеть ненужные сомнения. Если вы собрались в поездку, с вечера приготовьте все необходимое. Овнам, которых беспокоят проблемы со здоровьем, стоит уделить особое внимание гигиеническим и лечебным процедурам.

Гороскоп на 18 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Критический день. Судьба посылает вам испытания, и только от вас зависит, сможете ли вы с честью с ними справиться. Воздержание, отказ от ненужных контактов, трезвая оценка окружающих вас людей. Звезды рекомендуют воздержаться от активных действий в сфере профессиональной деятельности.

Гороскоп на 18 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

Гороскоп на 18 мая 2018 – РАК

Сегодня во всем рекомендовано полагаться только на свою интуицию. Деловые договоренности, заключенные в этот день, как и сердечные победы, уже завтра могут обернуться зыбкой неопределенностью. Однако, доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день добиваются успеха.

Гороскоп на 18 мая 2018 – ЛЕВ

Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей. Женщины-Львы смогут проявить свои кулинарные таланты. Мужчинам-Львам нужно постараться провести больше времени на свежем воздухе. В любом деле следует искать конструктивные решения, компромисс. Обратите внимание на детей: возможно, у них появились проблемы, которые требуют вашего совета.

Гороскоп на 18 мая 2018 – ДЕВА

На протяжении всего дня вы можете испытывать потребность в тайне, скрытности, романтике. Возможно, вы будете постоянно что-то недоговаривать или поймете, что окружающие люди не совсем честны с вами. Не исключено чувство вины. Ваши личные дела могут оказаться запутанными, а перспективы дальнейших отношений - неопределенными. Не пытайтесь решить проблемы при помощи интриг и алкоголя. В наиболее сложном положении окажутся августовские Девы. Их будет подводить и нервировать собственная двойственность.

Гороскоп на 18 мая 2018 – ВЕСЫ

Если вы можете что-то сделать существенное в своей жизни, то проверить свои возможности и заложить фундамент следует именно сегодня. Ставьте цели и достигайте их, напористость оправданна. Но соблюдайте верность принципам и долгу.

Гороскоп на 18 мая 2018 – СКОРПИОН

Начните день с хорошего настроения. Не пытайтесь резко изменить ситуацию, даже если она вам не нравится, это напрасная трата сил и времени. Во второй половине дня вы захотите мысленно проникнуть в будущее, но это вам вряд ли удастся. Возможно, у вас вызовет вопросы поведение друга. Любовная романтика может обернуться мелочными подозрениями. Если вы действительно захотите разобраться в ситуации, не ограничивайтесь логическими рассуждениями. Обратитесь к интуиции, ведь она Скорпионов обычно не подводит.

Гороскоп на 18 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

Интересы детей или близких родственников потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми, проявите мудрость и выдержку в дружеском общении. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Сны могут быть пророческими. Музыкальные инструменты во сне - к радости или приятному известию.

Гороскоп на 18 мая 2018 – КОЗЕРОГ

Не особенно благоприятный день для любовных и других межличностных отношений. Повышена вероятность конфликтов и разногласий и в деловой сфере. День лучше посвятить активному отдыху.

Гороскоп на 18 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

Погоня за романтикой может окончиться не так, как вы предполагали. Попытка устроить все наилучшим образом, вплоть до мельчайших деталей, может разочаровать вашу пассию, а не восхитить ее (как вы рассчитывали). В итоге вы произведете впечатление человека скупого, мелочного, меркантильного. Честность, к которой склонны в общении Водолеи, сегодня также может оказаться напрасной. Не пытайтесь разъяснить свои переживания и ожидания во всех подробностях: вас могут заподозрить в хитрости и даже коварстве.

Гороскоп на 18 мая 2018 – РЫБЫ

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Неплохо идет торгово-закупочная и посредническая деятельность. Так же плодотворно продвигаются учеба, повышение квалификации и любое самосовершенствование.