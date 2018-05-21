Ежедневные привычки, которые мешают стать счастливым

Чтобы стать счастливым необходимо приложить немного усилий и отказаться от плохих привычек. Об этом рассказала Лолли Даскал, бизнес-коуч, теоретик и практик по вопросам лидерства, спикер, а также автор многочисленных статей и книг назвала четыре привычки, которые мешают человеку стать счастливым и уверенным в себе.





По ее мнению, позитивного мышления недостаточно для достижения счастья. Она отмечает, что необходимо избавиться от некоторых ежедневных привычек, которые являются главными врагами счастья и успеха.





Первой негативной привычкой является игнорирование своих обязанностей:





"Если вы игнорируете свои обязанности в отношении того, за что несете ответственность, то наносите непоправимый ущерб своему счастью. Необходимо решать проблемы в своей жизни и нести ответственность за свои поступки и действия – это форма самопомощи, от которой ни в коем случае нельзя уклоняться", – говорит она.





Среди негативных привычек, мешающих счастью, также – постоянные жалобы.





"Если вы часто ноете и жалуетесь на жизнь, то фокусируетесь на негативных аспектах вашей жизни. Таким образом вы подчиняетесь негативу. Вместо этого акцентируйте внимание на положительных моментах и помните, что вы вправе влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится", – сообщает Даскал.





Неуверенность в себе эксперт также причисляет к главным врагам счастья:





"Неуверенность в себе – это серьезное препятствие для успешной, счастливой жизни. Неуверенность в себе вызывает беспокойство, страх и удерживает вас от выполнения своих обязанностей и, безусловно, использования всех возможностей. Попытайтесь вернуть уверенность в себе и избавляйтесь от страха с помощью позитивного мышления и работы над собой", – рекомендует она.





Даскал подытоживает, называя четвертую привычку, которая мешает стать счастливым. По ее мнению, не стоит пытаться все контролировать, ведь отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают шансы человека на счастье и успех:





"Контроль – это иллюзия. На самом деле вы можете контролировать только себя. Отпустите ситуацию, дайте вещам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как поменяется ваша жизнь и насколько счастливее вы станете", – заключает она.



