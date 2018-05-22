Праздник Николая Чудотворца: что нельзя делать женщинам

Святой Николай очень почитаемый святой у христиан всего мира. Люди издавна верят, что он опекает и помогает всем странникам, тем, кто находится далеко от дома, морякам и путешественникам, и, конечно, детям. В году целых два больших праздника, посвященных святому Николаю, зимой, 19 декабря - любимый и взрослыми, и детьми День Святого Николая, и летом – 22 мая. Весенний праздник, посвященный святому, издавна имеет множество названий: Николай Чудотворец, Никола летний, Никола вешний, Никола с теплом, Травный день, Никола милостивый, морской...









Каждый на Николая старался одеться в новую праздничную одежду, издавна украинцы очень любили и с большим уважением относились к Николаю Угоднику. Знали, что этот святой больше всех приближен к Господу и может исполнять просьбы людей.

На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе за отказ помочь нуждающимся, 7 лет семья будет терпеть нищету и бедствия.

В этот день приветствуется любой труд: по дому, по хозяйству, в саду и огороде.



Хозяйки в этот день старались навести и порядок в доме, с самого утра принимались за генеральную уборку, так как святой не любит беспорядка.



Ко дню святого Николая старались отдать все долги, иначе считалось, что не будет финансовой удачи весь год.





Хорошая примета, если на Николая идет дождь. Утренняя роса на Николая считается целебной, ею стараются умыться для красоты и здоровья, походить по траве босиком.

Издавна считается, что святой Николай покровительствует влюбленным,поэтому молодожены и те, кто собирался играть свадьбу просили защиты и помощи у святого.





Незамужние девушки гадали на суженого в этот праздник и просили Угодника послать им хорошего жениха, доброго и верного мужа, счастливую семейную жизнь и деток.

В этот день был запрет брать в руки ножницы, и сейчас существует примета не стричься на Николая.





Молитва Николаю Чудотворцу



О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.