8 способов произвести впечатление умного человека

Они используются при оценке умственных данных человека во время собеседований.

Итак, по каким признакам можно понять, что перед вами умный человек?

Темп речи. Человек со слишком медленным темпом речи производит впечатление заторможенного или даже туповатого. Если же вы говорите слишком быстро, вас довольно сложно понять, а также можно принять за человека неуравновешенного или даже страдающего нервными расстройствами.

Внешняя привлекательность. Речь не идет о чертах лица или фигуре, хотя красивого человека в особенности противоположного пола мы невольно наделяем некими, подчас не существующими, достоинствами. А о том, что красиво и аккуратно одетый человек всегда кажется нам более умным и порядочным, чем неопрятный.

Умение слушать. Человек, который умеет внимательно слушать, всегда кажется нам умнее и приятнее, чем тот кто много говорит.













Здоровые зубы. Как утверждают психологи, люди с сияющей здоровьем улыбкой производят впечатление умных и успешных.

Хорошая память. Тренируйте память, улучшайте способность к запоминанию сказанного вам. Люди с хорошей памятью также производят впечатление интеллектуально развитых.

Ровное дыхание.При глубоком ровном дыхании вы успокаиваете нервы, производите впечатление надежного человека и насыщаете кислородом мозг, благодаря чему он работает лучше и мыслительный процесс активизируется.













Осанка. Человек с ровной спиной кажется более умным и уверенным в себе, чем тот кто сутулится и прячет голову в плечи.

Язык жестов. Язык жестов способен сказать о многом, также как и поза в которой сидит собеседник. Так, если человек во время беседы постоянно дёргает ногами или отводит взгляд в сторону, собеседник воспримет его как человека стеснительного, ленивого, лживого и даже глупого.

источник: kolobok.ua

