Что о нас говорят наши привычки - выводы ученых

Как формируются привычки?





Мы редко думаем о них лишний раз — прежде всего потому, что они… ну… привычны. Однако случалось ли вам когда-либо задумываться, когда и как вы ими обзавелись? К примеру, если вы часто обкусываете себе ногти, откуда взялась эта нервная, и по большей части подсознательная привычка?





Если проконсультироваться с нейробиологами и специалистами-бихевиористами относительно того, какой именно участок мозга отвечает за наши привычки, их ответ вряд ли нас удивит — привычки формируются в эмоциональном центре мозга, так называемом базальном ганглии. Ну а логическая часть нашего мозга, ответственная за принятие осмысленных решений, называемая префронтальным кортексом, зачастую вызывает после чувство вины за то, что мы принимали участие в нежелательном и нелогичном поведении. К примеру, когда вы, поддавшись импульсу, достаете из кошелька кредитную карту, за это отвечает эмоциональная часть вашего мозга, ну а после его логическая часть начинает напоминать вам, что вы не могли позволить себе те дорогие туфли, и теперь вам придется пару недель сидеть на хлебе и воде. Те же самые части вашего мозга вступают в действие, когда вы позволяете себе еще один кусочек шоколадного торта, и начинаете сожалеть об этом всего через несколько минут.





Что можно считать положительными привычками? Положительными привычками можно считать лишь те привычки, которые оказывают благотворное воздействие на наше физическое и ментальное здоровье. Люди, которые обзавелись большим количеством положительных привычек, как правило, показывают высокий уровень дисциплины и самоконтроля. Другими словами, их префронтальный кортекс работает на полную мощность, не позволяя нашим эмоциям брать контроль над нашим поведением тогда, когда мы этого не желаем. С другой стороны, если мы редко задействуем участок нашего мозга, отвечающий за логическое поведение, это может привести к быстрому формированию дурных привычек. Полагаю, вы уже убедились в том, что именно наши привычки в конечном итоге определяют, будем ли мы счастливы, или нет.





Роль привычки в личности





Так что же связывает нашу личность и сформированные нами привычки? Мы вполне можем определить личность, как «внешнюю оболочку и поведение человека». Чаще всего привычки проявляются именно там, в этой самой «внешней оболочке». Более того, наши привычки составляют изрядную часть нашей личности. И поэтому даже самые, казалось бы, крохотные и незначительные привычки могут позволить нам заглянуть в глубины собственной души, и понять, что же там таится на самом деле. Ну а в этой статье вы узнаете, что некоторые из наших привычек могут сказать (и говорят) о нас и нашей личности.





Итак, вот, что говорят о нас эти пять привычек:





1. Ваша походка

Пэтти Вуд, эксперт по языку тела, считает, что ваша походка может многое сказать о вашем характере. Если вы ходите, наклонив корпус вперед (будто собираясь броситься на кого-то или что-то), и смотрите прямо вперед, то вы, скорее всего, амбициозный и целеустремленный человек. В то же время другим людям вы можете показаться неприступным и холодным человеком. Если же у вас легкая походка, вы по большей части ступаете на пальцы обеих ног, и во время ходьбы смотрите вниз, это указывает на большую интровертность, застенчивость и мечтательность.





Люди с пружинистой походкой, во время ходьбы постоянно смотрящие по сторонам, как правило, общительны и добродушны, хотя и могут быть склонны к тщеславию. И, наконец, люди, чья походка нетороплива и основательно, и во время ходьбы они чеканят каждый шаг, любят находиться в обществе, обладают высокой степенью эмпатии, и ориентированы на работу в команде.





2. Стиль написания сообщений электронной почты

Некоторые психологи считают, что стиль сообщений электронной почты (как и бумажных писем) может многое рассказать о характере и личности человека, который его написал. К примеру, полное отсутствие опечаток и грамматических ошибок указывает на внимательность и грамотность автора, но также на его возможную склонность к перфекционизму и идеализации. Длинные письма говорят об обстоятельной и энергичной личности. Кроме того, это может указывать на то, что автору такого письма чего-то недостает в его жизни. Интроверты не любят «воды» в тексте, стремясь сразу переходить к делу, а экстраверты пишут в более расслабленном и неформальном стиле, а также любят «играть» со словами и отклоняться от избранной темы.





3. Пунктуальность

Случалось ли с вами такое, что кому-то приходилось останавливать деловую встречу из-за того, что вы вваливались в комнату совещаний посреди нее, запыхавшись и совершенно определенно опоздав на полчаса, а то и больше — причем не в первый раз? Если необязательность и отсутствие пунктуальности вошли у вас в привычку, окружающие вас люди вполне могут счесть вас ненадежным или слишком расслабленным человеком. Ну а если вы каждый раз стараетесь прийти заранее, это может указывать на легкую склонность к неврозу. Ну и, наконец, люди, старающиеся прийти минута в минуту, обычно показывают такие черты характера, как способность находить общий язык с другими людьми, сознательность и надежность.





4. То, как вы едите

Джульетта Богосян, эксперт-бихевиорист из Лос-Анджелеса и основатель фирмы «Food-ology», занимающейся исследованием поведенческих особенностей людей, связанных с едой, утверждает, что то, как и что мы едим, может многое рассказать о чертах характера конкретного человека. «Привычки, связанные с едой, могут пролить свет на многие стороны личности того или иного человека, равно как и на его поведенческие тенденции», — пишет Богосян. Те, кто едят медленно, «как правило, любят держать все под контролем и знают, как получать удовольствие от жизни». Зачастую вместе с этим они еще и весьма уравновешенные и уверенные в себе люди. Люди, моментально проглатывающие все, что оказывается у них на тарелке, «часто бывают амбициозными, ориентированными на достижение цели, но и нетерпеливыми».





«Скорость, с которой люди едят, имеет прямое отношение к скорости, на которой вы живете и получаете удовольствие от жизни», — добавляет Богосян. Ну а как тогда насчет людей, которые терпеть не могут те или иные продукты? Вполне возможно, что у них просто вошло в привычку неприятие этих продуктов, развившееся в детстве. Доходящее до смешного упрямое нежелание пробовать новые блюда (то, что иногда называют «пищевой неофобией») также связывают с определенными чертами характера и характеристиками психики — такими, как тревожность, склонность к неврозам и боязнь новых впечатлений.





5. Ваш почерк

Графология — наука, изучающая физические характеристики почерка, а также то, как они связаны с чертами характера. Некоторые психологи считают, что графологическая экспертиза способна дать достаточно подробную картину характеристик личности и черт характера конкретного человека. Графологи, специалисты по анализу почерка, утверждают, что почерк человека может указать на более чем 5000 различных черт его личности. Вот лишь несколько из них:





Размер букв и слов: большие буквы указывают на то, что вы хотите, чтобы вас замечали и понимали. Небольшие буквы указывают на способность к сильной концентрации и целеустремленности, и, как правило, являются признаком интровертов.

Наклон: если у вас есть склонность наклонять буквы вправо, это может говорить о том, что вы дружелюбны, сентиментальны и немного импульсивны. Отсутствие наклона букв является признаком хладнокровной и методичной личности. Наклон же букв влево позволяет предположить, что вы предпочитаете работать с вещами, а не с людьми.

Нажим на ручку: сильный нажим на ручку или карандаш указывает на сильную эмоциональность и склонность выходить из себя. Легкий нажим указывает на более легкое отношение к жизни и стремление к новым впечатлениям.

Соединены ли ваши буквы вместе: если ваши буквы плотно сбиты в слова, вы с большой вероятностью отличаетесь логичным, методичным характером, и взвешено принимаете решения. Если же буквы в слове стоят далеко друг от друга, это указывает на интеллектуальную и интуитивную личность.



