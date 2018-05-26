10 волшебных фраз, которыми можно покорить любого мужчину

Общение — это не так просто, как всем кажется.

Умение правильно подбирать выражения и говорить нужные фразы дано не всем. Да, мы можем два часа говорить с подругой по телефону, однако это не означает, что мы провели действительно полезную беседу и решили все важные вопросы.

Особенно искусство правильно говорить очень важно при общении с мужчиной. Жаль, что такого предмета не преподают в школе или институте. А это весьма полезные знания. Ах, как много кавалеров было утеряно только потому, что девушкам не удалось правильно выразить свои чувства!

Это с виду они такие неприступные и суровые, однако в действительности мужчины очень ранимые и боятся раскрыться.

Если хотите, чтобы ваш избранник был от вас просто без ума и с нетерпением ждал вашей следующей встречи или разговора, то воспользуйтесь этими 12 волшебными фразами. Они станут вашими помощниками.

1. Ах, ты самый настоящий джентельмен!

Когда кто-то льстит его эго, он становится просто паинькой. Эта фраза в секунду превратит обычного мужчину в настоящего рыцаря, который попытается вас еще больше впечатлить.

2. Благодаря нашим беседам, я постоянно узнаю что-то новое

Таким образом вы покажете, что вам действительно интересны ваши разговоры. Он будет знать, что вы высоко оцениваете его ум.

Также вы сумеете хорошенько потешить его самолюбие. Но говорите это лишь в те моменты, когда так есть на самом деле.

3. Ты действительно знаешь как сделать мой день лучше

А вот эта фраза поможет ему почувствовать себя важным. Ему захочется сделать что-то подобное еще раз.

4. Таких, как ты, сейчас редко повстречаешь

Здесь и объяснять ничего не нужно. Считайте, что вы уже его покорили.

5. С нетерпением жду нашу следующую встречу

Покажите ему свою признательность. Он точно будет ждать следующее свидание.

6. Как бы мне хотелось, чтобы ты сейчас был рядом…

Это вполне естественное желание. Но если вы об этом скажете мужчине, то он будет знать, что действительно что-то значит для вас. Они любят чувствовать себя нужными.

7. Лишь ты помог мне понять, что такое любовь

Сентиментальность не помешает. Он будет только рад, что стал первой и настоящей любовью.

8. Когда ты рядом, я ничего не боюсь

А здесь и объяснений никаких не надо.

9. Ты знаешь как меня рассмешить

Ему будет приятно осознавать тот факт, что годы, прожитые вместе, не стали помехой для улыбок. Он обрадуется, что все еще может поднять вам настроение.

10. Не могу подобрать слов, чтобы выразить свои чувства и свою любовь

Пусть это смотрится немного неуклюже, однако ваш мужчина оценит. Только это будет действенно, если говорить искренне.

Источник: Новости Ю