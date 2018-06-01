Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июнь

Гороскоп на месяц июнь - Овен

Июль для Овнов - важный месяц для укрепления отношений в семье, с родственниками, для создания стабильных и защищенных тылов. В период с 5 по 22 число в близком кругу Овнов могут происходить позитивные изменения, они могут переехать, сменить привычную обстановку, сделать условия проживания более комфортными, защищенными. При этом могут происходить трансформации и в сознании самих Овнов, а происходящие события могут стать поводом для духовного перерождения.

Гороскоп на месяц июнь - Телец

Июнь пройдет у Тельцов под девизом: «Тише едешь - дальше будешь». Хотя внутренне вы готовы действовать, но обстоятельства станут для вас серьезной помехой. Например, вы спланируете новый проект, детально все разработаете, но на прием к начальнику попасть не сможете. Или же отец, с которым все нужно согласовать, уедет в длительную командировку. То есть окажется, что можно было и не торопиться. Помимо этого, вы будете настолько сосредоточены на том, чтобы убедить собеседника в своей правоте, что после того, как это произойдет, перегорите и к делу точно не приступите. В июне у Тельцов появится возможность гармонизировать свою жизнь, сделать ее более размеренной и приносящей вам удовольствие. Но есть риск, что вы слишком увлечетесь последним, причем это будет связано с всплесками адреналина. В итоге возможны финансовые потери (если решите сыграть) или телесные повреждения (если займетесь чем-то экстремальным). Избегайте точных цитат, так как что-то напутаете или с текстом, или с автором.

Гороскоп на месяц июнь- Близнецы

Июль для Близнецов неблагоприятен для здоровья, поскольку их энергетика будет находиться в нестабильном состоянии, из-за чего возможны эмоциональная неуравновешенность, частая смена настроения, бессонница. Однако в финансовом плане могут появиться довольно благоприятные перспективы. Сильная интуиция поможет им обходить любые препятствия на своем пути, при этом весьма успешно используя свои связи, хитрость и ловкость.

Гороскоп на месяц июнь - Рак

Вы уверены, что стремитесь именно к тому, чему нужно. Пусть Ракам всегда этого хотелось: работы в крупной корпорации, жизни в частном доме, редкой породы собаки. Но ведь хотелось «на картинке»! На самом деле мириться с дресс-кодом, самостоятельно заниматься прокладыванием труб или выходить на прогулку ни свет ни заря - для вас вообще не вариант. И вместе с тем вы упорно идете к поставленной цели. Может, стоит поискать признаки заблуждений в своих желаниях? Вместе с тем июнь окажется для Раков весьма оптимистичным. Вы будете настроены на позитив, вот и происходить с вами будет только хорошее. А плохое, скорее всего, не будете замечать. Одним словом, сами создаете свою реальность, и у вас это неплохо получается. И отражается на окружающем вас мире. Например, изменения в законодательстве будут вам на руку. Или же вы успеете что-то провернуть до того, как они произойдут, - в случае не самого удачного сценария.

Гороскоп на месяц июнь- Лев

В начале месяца, до 5 числа, Львам надо сдерживать свои эмоции и амбиции, так как возможна напряженность в отношениях с партнерами. Будет много спорных ситуаций, непонимания и взаимных претензий. А вот после 6 июля Львы смогут проявить гибкость, будут готовы идти на уступки, что сделает общение более конструктивным и взаимовыгодным.

Гороскоп на месяц июнь - Дева

Июль для Дев - период гармоничный, поскольку они смогут значительно расширить свои социальные связи, весьма успешно контактировать с самыми разными людьми. Возрастет идеализм у многих Дев, они будут стремиться к духовному единению, к более тонким и возвы-шенным отношениям. Успех ждет их в образовательной, литературной, издательской деятельности У них появится возможность не только творить, но и продвигать свои идеи благодаря своим связям поклонникам и партнерам.

Гороскоп на месяц июнь - Весы

Хотя Весы понимают, что без рутины не обойтись, в этом месяце вы постараетесь избавиться от того, что можно назвать повседневным и обязательным. Попробуйте, не исключено, что это натолкнет вас на некоторые дельные умозаключения. Попытка получить все сразу увенчается успехом, но достигнутое рискуете не удержать. Причина не в том, что для вас это слишком много, а в том, что вы тут же приметесь почивать на лаврах, вместо того чтобы поддерживать «огонь». Хотя в том, что не требует усилий, Весам в июне наоборот, будет сложно остановиться. Всему виной счастливые случайности: вы чувствуете, что вам везет, и начинаете думать, что так будет всегда. Еще и планы станете строить (хорошо, если только на словах, ни с кем не договариваясь). Если в ваших планах есть зарубежная поездка, удостоверьтесь, что вы знакомы с законодательством этой страны. Вы можете что-то случайно нарушить или же заполучить какие-то сложности на таможне.

Гороскоп на месяц июнь - Скорпион

Девизом июня у Скорпионов могут стать слова: «Бойтесь своих желаний, они исполняются». То, к чему вы стремились, наконец, свершится, но вы вообще не будете понимать, что с этим делать. Или же само достижение - это здорово, но вы совершенно не были готовы к таким побочным эффектам. И главное - в таком количестве! Не исключено, что в чем-то вам лучше пойти на попятную, для того чтобы не испортить себе жизнь. В июне Скорпионам очень пригодится умение держать себя в руках в неожиданных и сложных ситуациях. Тем, что вы не растеряетесь, окажете неоценимую услугу и себе, и окружающим. Кстати, ваш пример будет заразительным, а значит, ваши близкие тоже немного успокоятся и будут готовы действовать. Что касается препятствий и помех, не пытайтесь их обойти или же выяснить, как долго они тут будут находиться. Идите напролом и действуйте «на поражение». Потому что не приходится ждать от них благородства, когда они окажутся за вашей спиной.

Гороскоп на месяц июнь - Стрелец

В начале июля возможны напряженные и конфликтные ситуации, поэтому Стрельцам надо быть очень сдержанными и терпимыми, чтобы сохранить добрые отношения с друзьями или родственниками. Но уже после 5 числа могут появиться благоприятные условия для решения денежных проблем и создания стабильных и надежных финансовых отношений. В карьере Стрельцов может наметиться позитивный сдвиг, поэтому их жизнь может пойти по другому руслу.

Гороскоп на месяц июнь - Козерог

В июне Козерогам будет сложно на что-то или кого-то оказать давление. Так получится, что вы будете восприимчивы к чужому влиянию, а вот свое проявить практически не получится. По крайней мере, в тех ситуациях, когда это действительно важно. В объяснениях вы будете многословны, это вместо того, чтобы сделать «картинку» более объемной, еще больше запутает слушателей. Помимо этого, в июне Козероги рискуют использовать устаревшие данные, из-за чего придется что-то делать еще раз. Например, отправившись за крупной покупкой, обнаружите, что цена изменилась или расписание работы. Вот и придется возвращаться. Немало проблем доставит ваш ответственный подход к делу. Обилие деталей, каждую из которых вы станете проверять, приведет не только к усталости, но и к тому, что часть вы все-таки проверите невнимательно, и какой-то брак обнаружится именно там. А вот отдохнуть несколько дней вам не помешает. Постарайтесь вырваться в какое-то уединенное место, где не так уж много людей. Также будет неплохим вариант, связанный с вашей работой.

Гороскоп на месяц июнь - Водолей

Июнь для Водолея будет удачным временем для разнообразных творческих задумок и оригинальных решений. Даже в каком-то коллективном проекте вы сможете поступить по-своему, попробовать что-то необычное (по крайней мере, для вас) или же усовершенствовать то, что было. Кстати, если перед вами встанет выбор между тем, что готовил кто-то другой, или тем, в чем придется разбираться самостоятельно, - предпочтите последнее. В июне Водолеи будут на стороне большинства. Не факт, что станете ему и противостоять. Скорее всего, ситуация развернется так, что вы окажетесь как бы в стороне от всех. Лишь периодически присоединяясь. В этом вам, кстати, повезет, потому что вы будете получать плюсы от совместного времяпровождения, но вот от минусов удастся откреститься - все-таки ваше участие в социальной жизни будет недостаточно активным. Считаете, что в этом вам повезет? Пожалуй. Но все же не стоит искушать Судьбу и свою везучесть переоценивать. Научитесь говорить себе: «Стоп» - ив словах, и в действиях.

Гороскоп на месяц июнь - Рыбы

Начало июля, до 4 числа, у многих Рыб будет связано с рутиной, с надоевшими отношениями и работой. Они будут ощущать воздействие разрушающих энергий, которые, впрочем, они смогут использовать, чтобы избавиться от любого давления, контроля. Зато после 5 июля и вплоть до 22 числа их ожидает весьма позитивный период, когда Рыбы смогут проявить свои творческие таланты и яркую индивидуальность.