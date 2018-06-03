10 уроков 30-летним от тех, кому за сорок

Писатель и предприниматель Марк Мэнсон, которому недавно исполнилось 30, обратился к читателям своего блога старше 37 лет с просьбой поделиться теми жизненными открытиями, которые они сделали за последнее десятилетие. Марк получил более шестисот писем и с удивлением обнаружил, что некоторые советы в той или иной форме встречаются практически в каждом из них.













Мэнсон выделил 10 наиболее часто встречающихся советов. Предлагаем вашему вниманию этот образец коллективной мудрости.





1. Начните делать сбережения на старость прямо сейчас













«Я дожил до 30 лет, ни о чем не задумываясь, но после тридцати вы должны сделать большой финансовый рывок. Не стоит откладывать пенсионные накопления на потом. Вы должны понять важность таких скучных вещей, как страховка, пенсионная программа и ипотека, так как этот груз всегда будет на ваших плечах», — Кэш, 41 год.





Почти в каждом присланном письме присутствовал один главный совет — начните приводить финансы в порядок и откладывать сбережения на будущее уже сегодня.

Читатели советовали сделать это так:





- Как можно скорее расплатитесь по всем долгам и кредитам.

- Создайте собственный «стабилизационный фонд» — тысячи людей остались без средств к существованию из-за болезней, разводов, судебных исков или проблем в бизнесе.

- Отдавайте часть каждой зарплаты на ускоренное погашение кредита или откладывайте на сберегательный счет.

- Не тратьте легкомысленно. Не покупайте квартиру, если не нашли доступной для вас ипотеки или хороших кредитных условий.

- Не вкладывайтесь в то, в чем не разбираетесь. Не доверяйте биржевым брокерам.





Один из читателей сказал: «Если ваши долги превышают 10% годового дохода, это должно стать для вас очень тревожным сигналом. Перестаньте тратить, расплатитесь с кредиторами и начните экономить». Другой написал: «Жаль, что я не отложил больше денег на черный день, потому что непредвиденные траты просто убили мой бюджет. Мне следовало уделять больше внимания своим пенсионным накоплениям, потому что сейчас они у меня очень малы».





Все читатели сходились в одном: начните откладывать как можно раньше и как можно больше. Одна женщина написала мне, что в свои тридцать она работала на низкоквалифицированной работе и растила двоих детей, но все откладывала деньги на пенсионный фонд. Она начала делать это рано и инвестировала мудро, поэтому в 50 она впервые в жизни добилась материальной стабильности. Она уверена что нет ничего невозможного. Просто над этим надо работать.





2. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас













«Ваш разум считает, что ваше тело на 10-15 лет моложе своего реального возраста. Ваше здоровье будет уходить быстрее, чем вы думаете, но вы этого даже не заметите», — Том, 55 лет.





Мы все знаем, что нужно заботиться о своем здоровье. Мы знаем, что нужно правильно питаться, больше спать, заниматься спортом, и так далее, и тому подобное. Но мнение старших читателей, как и в случае с пенсионными накоплениями, было единодушно: станьте здоровым сейчас и оставайтесь таким до старости. Об этом сказал практически каждый из тех, кто написал мне: то, как вы относитесь к своему телу, имеет кумулятивный эффект. Ваше тело не ломается внезапно, оно незаметно разрушается на протяжении многих лет. Сейчас у вас есть десятилетие, чтобы замедлить эту поломку.





И это был не просто совет «есть побольше овощей». Больные раком, перенесшие инфаркт и инсульт, диабетики и гипертоники в один голос твердили мне: «Если бы я мог вернуться назад, я бы начал правильно питаться и заниматься спортом без остановки. Раньше я находил себе оправдания, но еще не представлял последствий».





3. Не тратьте время на тех, кто плохо относится к вам













«Учитесь говорить „нет“ людям, действиям и обязательствам, которые не приносят ничего ценного в вашу жизнь», — Хейли, 37 лет.





После призывов заботиться о здоровье и финансах, самый распространенный совет звучал достаточно интересно: читателям хотелось бы вернуться назад и выстроить более четкие границы в личной жизни, чтобы проводить больше времени с хорошими людьми.





«Не терпите людей, которые не относятся к вам хорошо. Точка. Не терпите их из финансовых соображений. Не терпите их по эмоциональным причинам. Не терпите их ради блага ваших детей или ради вашего собственного блага», — Джейн, 52 года.





«Не соглашайтесь на посредственных друзей, работу, любовь, отношения и жизнь», — Шон, 43 года.





Люди обычно борются с границами, чтобы не обидеть чужие чувства, или они попадают в ловушку, желая изменить другого человека, понравиться ему, заставить его изменить свое отношение к ним. Это никогда не работает. На самом деле, все только становится хуже. Один из читателей мудро заметил: «Эгоизм и личные интересы — это разные вещи. Иногда приходится быть жестоким, чтобы быть добрым».





В 20 лет мир наполнен возможностями, и у нас так мало опыта, что мы цепляемся за людей, даже если они этого не заслуживают. Но к тридцати годам мы понимаем, что хорошие отношения трудно построить, что в мире нет дефицита людей, с которыми стоит дружить, поэтому нет причин тратить время на тех, кто не поможет вам на жизненном пути.





4. Относитесь хорошо к своим близким













Многие читатели посоветовали уделять как можно больше времени семье и друзьям.

«Цените тех, кто рядом. Вы можете вернуть работу или деньги, но вы никогда не вернете потерянное время», — Анна, 41 год.





«Трагедия происходит в жизни каждого человека, в кругу каждой семьи и друзей. Будьте тем, на кого другие смогут рассчитывать в такой момент. Я думаю, между тридцатью и сорока начинает происходить много всякого дерьма — а вы даже и подумать не могли, что это случится с вами или вашими близкими. Родители умирают, супруги умирают, дети родятся мертвыми, друзья разводятся... Список можно продолжать бесконечно. Вы не представляете, как важно в трудное время просто быть рядом с человеком, выслушать, не осудить», — Ребекка, 40 лет.





5. Вы не можете иметь все — сосредоточьтесь на нескольких по-настоящему важных вещах













«В жизни все строится на компромиссе. Вам придется отказаться от одного, чтобы получить другое. Смиритесь с этим», — Элдри, 60 лет.





В 20 лет у нас много иллюзий. Нам кажется, что у нас есть все время в мире. Я сам думал раньше, что мой сайт будет всего лишь одним из многих занятий. Мог ли я знать тогда, что большую часть десятилетия я потрачу на то, чтобы стать компетентным только в этой области. Теперь, когда у меня есть все нужные компетенции, я люблю то, что делаю, зачем мне бросать все это ради чего-то другого?





«Одним словом: сфокусируйтесь. Вы сможете добиться в жизни большего, если сосредоточитесь на чем-то одном и будете делать это очень хорошо», — Эриксон, 49 лет.

Несколько людей отметили, что большинство людей случайно выбирает себе карьеру на рубеже двадцатилетия, и, как и почти все наши решения в этом возрасте, выбор оказывается неверным. Требуются годы для понимания того, что у нас получается хорошо и что нам нравится делать. Лучше всего сфокусироваться на наших сильных сторонах и доводить их до максимума в течение жизни, чем делать много дел наполовину.





«Я бы посоветовала себе тридцатилетней забыть о том, что думают другие, и определить свои естественные преимущества, свои увлечения и строить жизнь вокруг них», — Сара, 58 лет.





Для многих людей это означает большой риск — уничтожение карьеры, потеря уровня доходов, к которому они привыкли... Все это приводит нас к следующему пункту.





6. Не бойтесь рисковать, вы все еще можете измениться













«Большинство тридцатилетних считает, что нужно придерживаться выбранного пути, но на самом деле никогда не поздно начать все сначала. За прошедшие десять лет я видел людей, которые сожалели только о том, что оставили все как есть, хотя и считали это неправильным. Это такие быстрые десять лет жизни, когда дни превращаются в недели, а недели — в годы. В 40 лет они обнаруживают себя в кризисе среднего возраста с пониманием того, что они ничего не сделали для решения проблемы, о которой были осведомлены 10 лет назад», — Ричард, 41 год.





«Больше всего я жалею о том, чего не сделал», — Сэм, 47 лет.





Многие читатели заметили, что общество требует от нас к тридцати годам «определиться» — с карьерой, семейным и материальным положением и так далее. Но это вовсе не обязательно. Десятки читателей умоляли, чтобы социальные ожидания от «взрослого человека» не мешали вам рискнуть и начать с нуля.





«Мне скоро исполнится 41, и я бы сказала себе тридцатилетней: ты не должна соответствовать идеалам, в которые не веришь. Управляй своей жизнью, не дай ей управлять тобой. Не бойся поставить на карту все, у тебя есть силы, чтобы начать заново», — Лиза, 41 год.





Несколько читателей совершили серьезные изменения в карьере в 30 лет и были счастливы. Один оставил прибыльную работу военного инженера, чтобы стать учителем. Двадцать лет спустя он назвал это решение одним из лучших в своей жизни. Когда я задал вопрос об этом своей матери, она ответила: «Если бы только я могла мыслить чуть менее стандартно. Твой отец и я составили что-то вроде плана: сначала то, потом другое, третье... Теперь я понимаю, что этого не нужно было делать. Мы были слишком ограниченными в своем мышлении и образе жизни».





«Меньше страха. Меньше страха. Меньше страха. Мне почти 50, и я только сейчас выучила этот урок. Страх причинял огромный ущерб моей жизни в 30. Он негативно повлиял на мой брак, мою карьеру, мою самооценку. Я виновата в том, что беспокоилась о мнении других людей обо мне. Думала, что провалюсь. Волновалась о последствиях. Если бы я могла пережить это время снова, я бы рисковала больше», — Аида, 49 лет.





7. Вы должны продолжать расти и развиваться













«Есть только две вещи, которые вы никогда не сможете вернуть, однажды утратив — ваше тело и ваш ум. Большинство людей перестают расти и работать над собой после двадцати. В 30 они слишком заняты, чтобы беспокоиться о самосовершенствовании. Но если вы один из немногих, кто продолжает учиться, развивать мышление и заботиться о своем психическом и физическом здоровье, в 40 вы будете на световые годы опережать ровесников», — Стэн, 48 лет.





Отсюда следует, что если человек может — и должен — продолжать меняться в свои 30, то ему необходимо работать над собой, чтобы становиться лучше. Многие читатели говорили, что сесть за парту в 30 лет — лучшее решение, которое они приняли в жизни. Некоторые посещали дополнительные семинары и курсы, кто-то начал свой первый бизнес или переехали в другие страны.





«Вашей целью номер 1 должно стать стремление стать лучшим человеком, партнером, родителем, другом, коллегой и т.д. — иными словами, расти как личность», — Эмилия, 39 лет.





8. Никто не понимает, что он делает. Привыкните к этому













«Если вы еще не умерли — ментально, эмоционально и социально — вы не можете предвидеть свою жизнь на пять лет вперед. Все будет происходить не так, как вы ожидаете. Так что просто перестаньте. Перестаньте планировать наперед, зацикливаться на том, что происходит сейчас, потому что это все равно изменится.

Преодолейте желание контролировать течение вашей жизни. Правда, к счастью, состоит в том, что вы можете использовать кучу шансов и ничего не потерять: нельзя потерять то, чего у вас никогда не было. Кроме того, в большинстве случаев чувство потери — просто плод вашего воображения. Со временем это проходит», — Томас, 56 лет.





Когда я подводил итоги своего двадцатилетия, одним из важных уроков было «никто не понимает, что он делает». Теперь же я понял, что это правило работает и позже — по сути, оно работает всю жизнь.





«Почти все, что вы сейчас считаете важным, покажется несущественным 10 или 20 лет спустя. Это нормально. Это называется „рост“. Просто попробуйте помнить о том, что себя не стоит воспринимать слишком серьезно», — Саймон, 57 лет.





«Вопреки ощущению собственной неуязвимости в течение этого десятилетия, вы,как и никто другой, не можете знать, что в действительности произойдет. Хотя это беспокоит тех, кто привык к постоянству и безопасности, но на самом деле вы станете свободными, как только примете эту простую истину: все меняется. Да, будут и тяжелые времена. Не пытайтесь избежать их и заглушить боль. Печаль приходит в жизнь каждого, в чьей груди бьется живое и горячее сердце. Гордитесь этим. Просто нужно стараться быть добрее к себе и окружающим — в конце концов, это всего лишь красивое путешествие, и в наших силах сделать его лучше и приятнее», — Прю, 48 лет.





«Мне 44, и я бы хотела сказать тридцатилетней себе, что в 40 моя жизнь все так же будет заполнена глупыми вещами, разнообразными, но — глупыми. Так что, тридцатилетняя я, не суди слишком строго. Ты пока еще ничего не знаешь. И это хорошо», — Ширли, 44 года.





9. Вкладывайтесь в вашу семью — оно того стоит













«Проводите больше времени со своими родителями. Отношения меняются, когда вы взрослеете, и только от вас зависит, какими они станут. Родители всегда будут видеть в вас ребенка, пока вы не покажете им себя как самостоятельного взрослого человека. Все стареют. Все умирают. Используйте оставшееся время для того, чтобы наслаждаться общением со своей семьей», — Кэш, 41 год.





Я был поражен количеством советов о семье и силе этих советов. В этом десятилетии семья стала важной темой, коснувшейся меня с обеих сторон. Ваши родители стареют, и вы должны продумать, как вы будете выстраивать отношения с ними в качестве взрослого человека. Также вы должны задуматься и о создании собственной семьи.





Большинство читателей согласились с тем, что наступает время забыть все обиды и разногласия с вашими родителями. В одном из писем я прочитал следующее: «Вы слишком стары, чтобы винить родителей в своих недостатках. В 20 лет вы могли просто сбежать из дома. Но в 30 вы уже должны поступать по-взрослому. Серьезно. Будьте выше этого».





Но тогда возникает еще один вопрос: заводить ребенка или нет?





«У вас нет времени. У вас нет денег. Вам надо сперва построить карьеру. Дети поставят крест на вашей привычной жизни. Да бросьте! Дети — это прекрасно. Они делают вас лучше во всех отношениях. Они толкают вас за пределы ваших возможностей. Они делают вас счастливыми. Не откладывайте рождение детей. Если вам 30 и вы не сделали этого раньше, то сейчас самое время», — Кевин, 38 лет.





«Время никогда не будет „подходящим“ для появления детей, потому что вы не поймете, что это, пока не попробуете. Если у вас хороший брак, постарайтесь завести их как можно раньше, вы получите много радости», — Синди, 45 лет.





Согласие между супругами является, очевидно, основой любого брака, если, конечно, вы строите здоровые отношения с правильным человеком (если нет — смотрите пункт 3).





Но вот что интересно, я получил много и таких писем:





«Все, что я узнал за последние 10 лет, — это бары, женщины, пляжи, коктейли, поездки в разные города...У меня не было никакой ответственности, кроме работы. Но я променял бы все это на хорошую женщину, которая любила бы меня по-настоящему... на семью. Я бы добавил, что лучше создать семью, чем заботиться только об успехах на работе. Я еще получаю удовольствие от жизни, но иногда на вечеринке я чувствую себя парнем, который продолжает ходить в школу после того, как закончил ее. Я вижу влюбленных людей вокруг. „Все“ в моем возрасте уже вступили в первый или даже второй брак! Всем моим женатым друзьям кажется, что быть холостяком круто, но я бы никому не посоветовал выбирать такую жизнь», — аноним, 43 года.





«Я бы сказала себе перестать вечно искать подходящую партию и остановиться на отношениях с кем-то из тех хороших, добрых парней, которые действительно заботились обо мне. Теперь я одинока и чувствую, что уже поздно менять это», — Фара, 38 лет.





С другой стороны, несколько писем показали вторую сторону медали:





«Вы не обязаны заводить семью и детей, если не хотите этого. То, что делает счастливым одного, не делает счастливым всех. Я выбрал одиночество и до сих пор живу счастливой и полноценной жизнью. Делайте только то, что сами считаете правильным», — аноним, 40 лет.





Итак, не все признали наличие семьи абсолютно необходимым для счастья, но большинство посчитали, что все-таки стоит вкладываться в семейные отношения, если они складываются здраво и гармонично.





10. Будьте добры к себе и уважайте себя





«Будьте немного эгоистичны и делайте что-то хорошее для себя каждый день, что-то новое — каждый месяц и что-то потрясающее — каждый год», — Нэнси, 60 лет.

Этот совет редко был в центре внимания, но он присутствовал в каждом письме в той или иной форме: относитесь к себе лучше. Никто не будет заботиться о вас так, как вы сами. Жизнь — непростая штука, поэтому научитесь любить себя сейчас. Потом это будет намного сложнее.

Многие читатели использовали старое клише: «Не придавайте слишком много внимания мелочам». Шестидесятилетняя Элдри мудро заметила: «Когда вы сталкиваетесь с проблемой, спросите себя, будет ли это важно через 5, 10 лет? Если нет, потратьте на нее несколько минут и отпустите». Мои читатели считали важным уроком научиться принимать жизнь во всем ее многообразии.

Поэтому я закончу цитатой пятидесятивосьмилетнего Мартина: «Когда мне исполнилось 40, мой отец сказал, что мне понравится быть сорокалетним, потому что в 20 вы думаете, что знаете все, в 30 понимаете, что это не так, а в 40 можете расслабиться и просто принимать мир таким, какой он есть. Сейчас мне 58, и я понимаю, что отец был прав».







Источник: vestnikk.ru