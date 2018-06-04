Как научиться уверенно и правильно говорить? 7 советов

И от того, насколько уверенно и красиво мы говорим, зависит длительность дальнейшего общения. Как научиться говорить, чтобы вас услышали?





Научиться говорить уверенно и правильно легко. Для этого стоит воспользоваться несложными советами, а самое главное, верить в себя.





Коммуникабельность

Чтобы научиться разговаривать с людьми, с ними надо общаться. Как бы парадоксально это ни звучало. Высказывайте свое мнение по обсуждаемому вопросу, делитесь идеями, озвучивайте ваши мысли. Возможно, с ними не согласятся, раскритикуют, или сочтут стоящими внимания. Но вы этого не узнаете, если будете играть только роль наблюдателя. Наберитесь смелости и выйдите из зрительного зала на сцену.





Громкость речи

Тихая речь ассоциируется с неуверенностью говорящего. Негромко можно общаться только наедине, или в маленькой компании близких людей, там, где все прислушиваются друг к другу. Но на совещании, при выступлении на публику требуется говорить громко, уверенно, чтобы слушатель заинтересовался. Он не согласится с вами, начнет критиковать, но ваша цель – быть услышанным, будет достигнута. Вы будете интересны, как собеседник.





Маленькая хитрость для увеличения громкости речи: встаньте прямо, расправив плечи, сделайте глубокий вдох, сложите руки в районе диафрагмы под ребрами, и начинайте говорить на выдохе. После небольшой тренировки вы сами будете «включать громкость» в зависимости от ситуации.





Уверенность

Когда вы излагаете свои мысли по поводу обсуждаемой темы, вы должны выглядеть уверенным в том, что говорите. Конечно, для этого требуется хорошее знание обсуждаемой темы. Читайте, смотрите интересные и познавательные передачи, занимайтесь саморазвитием. Ничто не придает уверенности в себе больше, чем сознание того, что есть темы, о которых вы можете говорить часами.





Только не старайтесь выглядеть слишком уверенным, иначе вас могут принять за высокомерного человека, которому неинтересно чужое мнение.





Зрительный контакт

При разговоре смотреть следует на собеседника, а не свои ботинки, или стену, или в окно. Зрительный контакт способствует тому, что вас будут слушать более внимательно.





Если сложно постоянно поддерживать зрительный контакт, то вот небольшой совет, как это делать: смотрите пару секунд на один глаз человека, затем пару секунд на его нос, потом другой глаз, отведите взгляд в сторону на несколько секунд, затем по новой. Результат: вы смотрите на собеседника три четверти времени разговора, не возникает напряжения «пристального взгляда», он не чувствует себя так, словно им пренебрегают, беседуя с мебелью, а не с ним. Только не стоит смотреть на лоб человеку, это смотрится так, словно вы закатываете глаза от безнадежности объяснить ему что-то.





Повторение

Чтобы вас услышали, приложите усилие. Застенчивость хороша до определенного момента. Чаще она мешает. Поэтому заставьте себя говорить, привлеките внимание к себе. Чем больше вы будете общаться с людьми, тем легче вам будет это делать.





Неизбежные ошибки

Ошибаются время от времени все. А вот дальнейшее поведение зависит от вас. Допустили ошибку? Не нервничайте. Спокойно продолжайте говорить дальше. Или посмейтесь вместе со всеми, если получилось забавно. Главное, не воспринимать это как трагедию и не зацикливаться.





Похвала себе

Глядя на себя в зеркало, каждый видит мелочи, которые ему в себе не нравятся. Мысль о том, что это недостаток, мы внушаем себе сами. Помните, что идеальных людей нет. Наше несовершенство – в нашей голове. Хвалите себя. Не за внешность, а за совершенные поступки, за достижения, за то, что вы у себя есть. Повышая свою самооценку, вы обретаете уверенность, которую видят окружающие. Так вы увеличите степень доверия к себе, что немаловажно при выступлениях. Ведь, чем увереннее выглядит человек, тем серьезнее его воспринимают.





Итак, для того, чтобы научиться говорить уверенно, красиво и правильно, нужно читать хорошие книги, развиваться как личность и, самое главное, общаться с людьми.



