Обереги для дома и их значение

Двери нашего дома открыты для гостей, но не всегда гость приходит с добрыми намерениями, даже близкий родственник своей невольной завистью может навредить.





Основное значение талисмана - защита квартиры от нежелательных гостей и недобрых намерений, пишет ObrjadyMagii.





Правильно выбранный и подготовленный оберег не пропустит негативную энергетику в дом, а человек, пришедший со злыми намерениями, будет чувствовать дискомфорт и не сможет совершить задуманное.





Хранитель дома - домовой





Множество старинных легенд посвящено невидимому, сказочному существу, который живет в доме и защищает его. Могущественный хранитель дома - домовой - это праотец рода, проживающего в квартире.





По этой причине на картинках домовой изображается пожилым мужчиной, с длинной, белой бородой. К нему всегда относились с почтением и уважением, в противном случае домовой злится и начинает шалить.





Домовой и его характер





Характер защитника домашнего очага напрямую зависит от отношения к нему. В силу почтенного возраста характер магического существа строптивый и непростой. Чтобы домовой всячески поддерживал и оберегал не только дом, но и вас, нужно преподносить ему подарки, готовить вкусности, разговаривать с ним и шутить.





Никто из людей никогда не слышал, как домовой разговаривает, но выяснить о его настроении можно по событиям, происходящим в доме. Если домовой злится на вас, он приложит максимум усилий, чтобы выгнать хозяев из их жилья.













На что может злиться хранитель домашнего очага:





постоянная грязь в доме;





небрежное отношение к материальным ценностям в доме;





неуважительное отношение внутри семьи.





Если владельцы и домовой живут в согласии, материальное благополучие семьи будет приумножаться, а в личных отношениях настанет гармония и будет царить понимание.





Старик предупреждает владельцев дома об опасности, например, вам могут сниться тревожные сны или утром вы вдруг обнаружите странный синяк на теле. Не списывайте эти "сигналы" на случайность, относитесь к домовому как к своему помощнику и цените его заботу.





Как сделать оберег домовенок





Если вы хотите, чтобы в доме царили спокойствие, благополучие и процветание, наполните его разными оберегами домовенка. Это могут самые разные варианты - старичок с домиком или мешочком, а может быть смешной Кузя с метлой.





Оберегов не бывает много, их можно поставить во всем доме. Особое значение имеет выражение лица старичка, ведь хранитель дома любит положительные эмоции и предпочтительно выбирать улыбчивую фигурку, располагающую к себе. В ваших силах сделать домового добрым, просто выбирайте добродушного старика.





Также важен предмет, который держит домовой. Например, метла - это защита от нечистой силы и порчи, а значение мешка - благополучие и достаток, для жителей частного дома – богатый урожай.





Также имеет значение, где будет жить домовой. Если вы хотите удивлять родственников и друзей кулинарными шедеврами, поставьте фигурку с ложкой в руках в кухне.





Оберег веник





Веник - оберег, который присутствует в каждом доме, но не все задумываются о его магических возможностях. Мы привыкли использовать его для поддержания чистоты в доме, но, подметая пол, мы очищаем помещением от плохих мыслей и негативной энергетики.





Как правильно использовать оберег веничек:





Весь собранный мусор старайтесь выбрасывать сразу за порог, тем самым вы демонстрируете нечистой силе свою решимость защищать дом.





Обязательно подметайте полы во всей квартире после ухода друзей даже, если это Ваши близкие родственники. Дело в том, что даже близкие люди могут невольно стать причиной проблем в Вашей семье, например, позавидовав вашим успехам.





Веник должен стоять метущей частью к потолку, таким образом, вся негативная энергетика уходит в небо и не задерживается в доме.





Наши предки при помощи веника проверяли намерения гостей. Если человек спрашивал, почему метла стоит неправильно, значит его мысли нечисты. Если человек не обращал внимания на странное положение веника, значит, гость пришел с чистыми намерениями.













Как сделать веник оберег своими руками?





Сегодня метла - это не просто функциональный предмет в быту, но и красивый, декоративный элемент в интерьере, его вешают на двери или ставят в угол комнаты.





Такой обережный талисман легко сделать своими руками. Более того, амулет, сделанный самостоятельно, обладает большей магической силой.





В качестве основы используются:





метелки для пыли, их можно приобрести в хозяйственных магазинах;





сделать метелку самостоятельно, связав в пучок сухую траву.





Главное, чтобы в обереге не было искусственных материалов, а только натуральные.





Если вы хотите сделать веник своими руками, возьмите сухую траву и свяжите ее красной шерстяной нитью. Теперь к венику можно крепить разные детали, которые можно купить в специализированном магазине или использовать то, то найдется дома. Но помните, что каждый элемент имеет свое значение.



