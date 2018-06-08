Что нужно для счастья каждому знаку Зодиака?

Каждый человек хочет быть счастливым. Но понимание, что такое счастье у каждого свое: для кого-то это буря страстей, для кого-то душевный покой, один находит счастье в тихой семейной жизни, другой – в построении карьеры, а третий – в духовном развитии. В чем счастье для каждого знака Зодиака?

Люди отличаются друг от друга по характеру, темпераменту и мировосприятию . И понимание для каждого, что такое любовь, счастье и даже достаток у каждого свое. Что нужно для счастья представителям разных знаков Зодиака.









Овен



Чтобы ощущать себя счастливым Овну нужна цель. И чем сложнее ее достичь тем лучше. Овен – лидер и борец, его планета Марс. Поэтому ощущение счастья у него появляется только когда он может преодолевать, казалось бы непреодолимые, препятствия.



Телец



Планета Тельца Венера. Самое важное для этого знака – это высокая самооценка, которую ему дает материальное благосостояние и чувство того, что он уверенно стоит на ногах.

Близнец



Близнецом управляет Меркурий – планета информации и коммуникаций. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя счастливым ему нужно находиться в гуще событий, в курсе всех дел и постоянно общаться.





Этому знаку покровительствует Луна, у которой, как известно, одна сторона всегда находиться в тени. Как и чувства и эмоции Рака. Вся его жизнь происходит внутри, а не снаружи. Поэтому для счастья Раку нужен свой уютный дом за высоким забором. Место, где ему будет уютно и комфортно, и где он может спрятаться от бушующих страстей внешнего мира.Планета Льва – Солнце. И его девиз, как говорил известный поэт: «Светить везде, светить всегда...». Самое важно для Льва чувствовать себя нужным и реализованным. Любое его действие должны встречать бурными аплодисментами, ведь для него весь мир театр, а какой же театр без зрителей.Также, как и Близнецами, Девой управляет Меркурий. Но если Близнецы, готовы помочь окружающим словом, то Дева – делом. Она делает сразу тысячу дел одновременно, но не для себя, а для других. Счастливой Дева сможет стать только когда сконцентрируется на своих делах и полюбит себя.Для счастья Весам нужна гармония. Они не могут жить без близких им людей, но и отдавать себя им без остатка, как те того желают, тоже не может. Поэтому Весам нужно найти точку опоры, баланс энергии в отношениях и тогда они будут счастливы.Скорпиону нужна страсть и интрига – к человеку, искусству, работе, мистике. Если жизнь Скорпиона течет слишком спокойно и размеренно, он не будет ощущать себя счастливым. Впрочем, если у Скорпиона нет проблем, он с легкостью их себе создаст, а заодно и окружающим. Вот оно счастье!

Стрелец



Стрелец – это Perpetuum Mobile. Его счастье в движении: путешествиях, освоении новых горизонтов, обучении и саморазвитии. Его интересует множество вещей и он не желает останавливаться на достигнутом.



Козерог



Счастье для Козерога – это когда его жизнь соответствует записям в ежедневнике. Он с детства знает чего хочет и готов идти к цели через тернии. Ему нужны великие свершения и широкие горизонты, тяжелая работа, настойчивость и труд.











Водолей



Водолею нужна самореализация в творчестве и люди, которые разделяют его увлечения. Иногда кажется, что он витает в иных мирах и для счастья ему никто не нужен. Но на самом деле он видит мир совсем по другому, живет в параллельной реальности и ему важно делиться своим видением с окружающими.



Рыбы



Что нужно для счастья Рыбам, не знают не только астрологи, но и сами Рыбы. Для того, чтобы быть счастливыми им нужно просто доверять своей интуиции. Ведь им покровительствует планета мистерий Нептун, что делает их практически провидцами.

Счастья вам и вашим близким!