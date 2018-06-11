Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.98
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
10 июня 18, 23:03
Почему важно хвалить мужчину и как правильно это делать?
любовь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Хвалите мужчину, это принесет потрясающие результаты
Комплименты хотим слышать не только мы, женщины, мужчины тоже нуждаются в поощрениях. Ваши теплые слова станут для любимого настоящей наградой, если, конечно, хвалить мужчину правильно.

Психологи утверждают, что мотивация необходима человеку для улучшения собственной жизни, для получения энергии, определенной доли позитива. Поощрение – отличный способ мотивации, поэтому не скупитесь на похвалы для своего мужчины. Это придает им уверенность в собственных силах и стимулом к новым свершениям. Как хвалить мужчину правильно и своевременно – для этого есть особые подсказки.

Хвалите за конкретные поступки

Избегайте пустых слов и комплиментов из серии «просто так». Мужчины любят конкретику, поэтому и хвалить их нужно не в общем и целом, а за конкретное действие или решение. Если просто говорить любимому, что он самый лучший, самый смелый, самый-самый, эта лесть не достигнет цели. Более практичным будет оценить какой-то поступок или черту характера. Например, «какой ты сдержанный» (не ответил грубостью на хамство в транспорте), «какой ты умелый и ловкий» (починил кран в доме, приготовил вкусное блюдо для всей семьи) и т. д.

Хвалите при детях

Похвала мужа при детях – очень важный нюанс в воспитании, не упускайте момент при детях отметить, какой их папа умный, грамотный, как много всего умеет, как во многом разбирается, помогает вам по дому. Такие комплименты укрепляют авторитет папы, вызывают чувство гордости у мужчины.

Говорите искренне. Не преувеличивайте заслуги любимого, не сюсюкайте – это уместно разве что в спальне в интимной обстановке. Избегайте лести.

Не перегибайте палку. Не старайтесь осыпать мужчину комплиментами с утра до вечера – соблюдайте меру. Избыток похвал снижает их ценность. К хорошему быстро привыкаешь. Хвалите дозировано, придерживайтесь позиции: хорошего – понемногу.

Будьте на стороне партнера

Если вы дорожите отношениями, поддерживайте своего мужчину в глазах своей семьи, друзей, сотрудников. Не используйте фразы, которые могут испортить самые крепкие связи. Избегайте при других людях критиковать и выставить слабые стороны своего партнера – этим вы только ухудшите отношение к вам других людей.

Помните о том, что ваша мудрость и поддержка необходимы вашему мужчине.

Источник: kolobok.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что нужно для счастья каждому знаку Зодиака?
noimageОбереги для дома и их значение
noimageКак научиться уверенно и правильно говорить? 7 советов
noimage10 уроков 30-летним от тех, кому за сорок
noimageГороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июнь
Лента новостей