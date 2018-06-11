Почему важно хвалить мужчину и как правильно это делать?

Комплименты хотим слышать не только мы, женщины, мужчины тоже нуждаются в поощрениях. Ваши теплые слова станут для любимого настоящей наградой, если, конечно, хвалить мужчину правильно.





Психологи утверждают, что мотивация необходима человеку для улучшения собственной жизни, для получения энергии, определенной доли позитива. Поощрение – отличный способ мотивации, поэтому не скупитесь на похвалы для своего мужчины. Это придает им уверенность в собственных силах и стимулом к новым свершениям. Как хвалить мужчину правильно и своевременно – для этого есть особые подсказки.





Хвалите за конкретные поступки





Избегайте пустых слов и комплиментов из серии «просто так». Мужчины любят конкретику, поэтому и хвалить их нужно не в общем и целом, а за конкретное действие или решение. Если просто говорить любимому, что он самый лучший, самый смелый, самый-самый, эта лесть не достигнет цели. Более практичным будет оценить какой-то поступок или черту характера. Например, «какой ты сдержанный» (не ответил грубостью на хамство в транспорте), «какой ты умелый и ловкий» (починил кран в доме, приготовил вкусное блюдо для всей семьи) и т. д.





Хвалите при детях





Похвала мужа при детях – очень важный нюанс в воспитании, не упускайте момент при детях отметить, какой их папа умный, грамотный, как много всего умеет, как во многом разбирается, помогает вам по дому. Такие комплименты укрепляют авторитет папы, вызывают чувство гордости у мужчины.





Говорите искренне. Не преувеличивайте заслуги любимого, не сюсюкайте – это уместно разве что в спальне в интимной обстановке. Избегайте лести.





Не перегибайте палку. Не старайтесь осыпать мужчину комплиментами с утра до вечера – соблюдайте меру. Избыток похвал снижает их ценность. К хорошему быстро привыкаешь. Хвалите дозировано, придерживайтесь позиции: хорошего – понемногу.





Будьте на стороне партнера





Если вы дорожите отношениями, поддерживайте своего мужчину в глазах своей семьи, друзей, сотрудников. Не используйте фразы, которые могут испортить самые крепкие связи. Избегайте при других людях критиковать и выставить слабые стороны своего партнера – этим вы только ухудшите отношение к вам других людей.





Помните о том, что ваша мудрость и поддержка необходимы вашему мужчине.



