Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (11.06.-17.06.)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Овен

В этот период могут резко возрасти незапланированные расходы. Нужно стараться быть бережливой, не тратить деньги попусту. Хорошо заводить новые отношения: дружеские или романтические. Поэтому внимательно приглядитесь к людям в своем окружении. Быть может, где-то рядом находится ваша будущая судьба или верный друг.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Телец

Постарайтесь свести общение к минимуму: Тельцам сейчас будет сложно найти взаимопонимание с людьми. Не верьте на слово всему, что вам скажут, и остерегайтесь попасть на удочку лести. На выходных наведите дом порядок - избавьтесь от старых ненужных вещей. Пятница прекрасно подходит для отказа от вредных привычек. Жизненный тонус невысок.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Близнецы

Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших результатов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны. В отношениях с любимым человеком - только приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака может завязаться новое перспективное знакомство.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Рак

Ожидаются успехи как в профессиональных делах, так и на любовном фронте. Возможны неожиданные финансовые поступления. На работе все будет получаться словно само собой, поэтому можно сосредоточиться на домашних делах, обустройстве своего быта. Позвоните старым друзьям.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Лев

Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это будет непросто, особенно на работе, ведь окружающие могут потребовать от вас слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных делах, сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте любимую книгу. Главное - сохранять спокойствие. Непростая ситуация может сложиться на работе, где у вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы не позволите себя обижать, а на все его колкости реагируйте спокойно. Скоро он сам отойдет в сторону. Подумайте об отпуске в ближайшее время - вам нужно хорошенько отдохнуть!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Дева

Коммерция, предпринимательство — это те области, в которых вы с легкостью можете себя проявить в первой половине недели. Ваши идеи отличаются смелостью и как будто бросают вызов окружающим. Помешать в достижении новых вершин может ваше упрямство — вам нужно научиться слушать советы коллег, а не отвергать их. В конце недели возможны финансовые невзгоды и трудности во взаимоотношениях с начальством.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Весы

Идеальное время для воплощения своих идей и тайных желаний. Ваш творческий потенциал будет раскрыт и оценен по достоинству. Предложите любимому новое место для отдыха, а начальнику - интересный проект. Вас ждет успех в любой сфере, за которую вы пожелаете взяться. Пользуйтесь этим!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Скорпион

Неделя потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но уверенно. Воздержитесь от новых договоренностей с непроверенными людьми. Некоторые перспективы вам могут показаться заманчивыми, но нужно взвесить все за и против.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Стрелец

Состояние вашего здоровья в большинстве случаев зависит от наследственности и приобретенных в раннем детстве привычек, вкусов, склонностей, психологических комплексов и предрассудков. Вам будет комфортнее придерживаться традиционного для вас питания, режима сна и бодрствования. Принять что-то новое, пусть даже и полезное, вам будет трудно. Но и вредных для здоровья привычек вы тоже не приобретете, если их не было раньше.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Козерог

Торопитесь медленно! Пусть по возможности все идет своим чередом. В спорах победа будет не за вами, поэтому постарайтесь их избегать. Возможны мелкие недоразумения в сфере финансов. Сейчас лучше взять тайм-аут и заняться тем, что вам по душе. Звезды даже советуют взять небольшой отпуск.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня года Водолей

Возможно, что в первой половине недели вы предпочтёте работать на дому, и у вас это прекрасно получится, будь то телефонные переговоры или деловая переписка. Вероятно появление предпосылок к занятию торговлей. Вы легко выполняете работу, где необходима проворность, да и вообще отличаетесь решительностью на пути к достижению поставленных целей. Во второй половине залогом успеха в рабочих делах будет являться их предварительное планирование и искусство дипломатии.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года Рыбы

Звезды рекомендуют смелые эксперименты, которые приведут к впечатляющим результатам. Для достижения успеха на всех фронтах сделайте дома небольшую перестановку или начните ремонт. Постарайтесь возобновить отношения с людьми, которых вы ненароком обидели своим невниманием.