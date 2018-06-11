Женская сексуальность: как мужчины выбирают женщин

В то же время какая-нибудь фотомодель несчастна в любви. Что отличает женскую сексуальность от мужской и от чего зависит выбор мужчиной сексуальной партнерши, мы спросили врача-андролога, сексопатолога, доктора медицинских наук Украинского института андрологии и сексологии Юрия Гурженко.





Если мужская сексуальность обусловлена мужским половым гормоном тестостероном, то женская – женским половым гормоном эстрогеном. Благодаря нему женщина обладает нежностью, мягкостью, плавностью движений. Эстроген придает особую «окраску» женскому оргазму. У женщины также присутствует некоторое количество тестостерона, который вырабатывается надпочечниками и тоже обуславливает половое влечение. Но чем больше тестостерона, тем женщина менее женственна.





Какова она в постели?





Если мужчина через установление эмоциональной близости с женщиной стремится достичь сексуальной близости, то у женщины лучше выражен духовный подтекст отношений, и она посредством сексуальных отношений ищет с партнером близости духовной. Ей нужна гармония между телесной, сексуальной и душевной составляющими отношений. Именно поэтому женщина больше внимание уделяет прелюдии, романтической составляющей отношений, флирту. Чаще всего, чтобы женщина захотела с мужчиной сексуальной близости, она должна быть к этому и психологически, и физически подготовленной. И ее целью чаще является создание семьи и налаживание духовных отношений, нежели секс.





Считается также, что женщины за период своей сексуальной жизни имеют меньше половых партнеров, чем мужчины, и реже изменяют своим постоянным половым партнерам. Если уж женщина решится изменить своему мужчине, то причины женской измены также отличаются от мужской. В первую очередь женщина изменяет психологически, а не физически, и должна быть психологически готовой к измене. Поэтому и говорят, что женщину, у которой какие-то эмоциональные проблемы, которая чем-то очень расстроена, очень уязвима и открыта, можно легко склонить к близости, пообещав утешение. Хотя последняя статистика говорит о том, что около 80% женщин хотя бы раз в жизни изменяли своим мужьям или половым партнерам.





Ранее также бытовал миф о том, что женщины менее склонны к сексуальным фантазиям. Однако это не так. Чаще всего слабый пол не решается рассказать о своих фантазиях и предпочтениях.





Как мужчина выбирает женщину





Как выглядят самые сексуальные дамы, еще в XIX веке описывал Оноре де Бальзак. Это женщины, как правило, невысокого роста, с выраженными формами. С тех пор мужские предпочтения мало изменились. Несмотря на диктуемую моду на стройных длинноногих блондинок, 90% мужчин любят женщин с формами. Ведь в подкожной жировой клетчатке продуцируются женские половые гормоны. И если подкожный жир отсутствует совсем, если у девушки нет «выпуклостей», такая партнерша и сама не в состоянии получить удовольствия, и доставить удовольствие партнеру не может. Не говоря уже о нарушениях менструального цикла и прочих проблемах сексуального здоровья, которые неизбежно постигают многих женщин в непримиримой борьбе за идеальную (по современным меркам) фигуру.









Обратите внимание на женщину, которая идет со свидания. У нее меняется походка, выпрямляется спина, поднимается грудь, появляется улыбка на лице и блеск в глазах. На такую женщину обязательно обратят внимание мужчины, даже если она далеко не соответствует идеальным параметрам. Почему же тогда считается, что худосочные модели обладают большей популярностью у сильного пола. Не исключено, что это всего лишь дань моде. Иметь «статусную» женщину, с ногами от ушей и размерами 90-60-90, – часть престижа. Как «Мерседес» последней марки или дорогие часы. Часто мужчины, которые в обществе появляются в сопровождении моделей, женятся и заводят детей от женщин, обладающих совершенно не статусным телосложением.





Запах женщины





Наверняка каждый слышал об особых веществах – феромонах. Звериную природу человека никто не отменял, а поэтому, как и у некоторых видов животных, человеческие феромоны управляют многими процессами, связанными с социальным поведением и размножением. Иными словами, человеческие особи выбирают друг друга по индивидуальному запаху. И если запах мужчине не подходит, то какой бы женщина ни была ухоженной и красивой, он не захочет иметь сексуальные отношения с ней. К сожалению, в стремлении следовать современным стандартам красоты женщины убивают свои феромоны – то, чем они должны вызвать желание у мужчин. Дело в том, что феромоны «живут» на волосяном покрове, а именно в подмышках и в паху. В давние времена, когда женщина поднимала руки, мужчина чувствовал ее запах (мы говорим сейчас не о запахе трехдневного пота) – это действовало подобно выстрелу. Существовал также особый ритуал, когда женщина, стремясь привлечь мужчину, закладывала подмышку свой носовой платок, а затем после танца вытирала ему пот со лба этим платком. Сейчас женщины привыкли делать эпиляцию и обрабатывать подмышки антиперспирантами, тем самым убивая феромоны и действуя против своей сексуальности.





Женская сексуальность – очень индивидуальное понятие. Даже самая заурядная «серая мышка» для кого-то может стать эталоном сексуальности. Потому что мужчина любит не за идеальные параметры. В то же время в прекрасной внешне женщине мужчина, у которого угасла страсть, может увидеть лишние килограммы.



