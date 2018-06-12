5 ошибок женщин среднего возраста

Только вчера нам было 25, и короткие юбки мы носили без зазрения совести, а сегодня нам уже 40, и мини смотрится уже не так гармонично, даже если ноги по-прежнему стройные.





Дело в том, что большинство женщин пренебрегают возрастными изменениями, считая без надобности менять что-то в своем образе и стиле. И это главная ошибка, по мнению стилистов. Чем еще грешат женщины в возрасте, мы рассмотрим подробнее.





1. Забывать о себе





Когда появляются дети и внуки, хочется все время, внимание и средства тратить только на них. Это, безусловно, похвальное стремление, но если только не в ущерб собственной внешности. Покупая обновки для своих родных и близких, не стоит забывать о себе любимой. Даже в возрасте нужно выглядеть современно и стильно, а потому, следите за модой, будьте в тренде и интересуйтесь новинками fashion-индустрии.





2. Бояться своей индивидуальности





С возрастом мы начинаем слишком осторожничать в выборе образа для себя. Мы боимся купить что-то слишком кричащее и неуместное для наших лет, прислушиваемся к общему мнению, подавляя свои желания. Не нужно записывать себя в старушки! Не теряйте своей индивидуальности. Полистайте интернет-страницы модных магазинов и журналов, вдохновитесь новыми идеями и свежими образами, закажите что-то приглянувшееся, не боясь неодобрения окружающих. Возраст – еще не повод выглядеть серой мышью. Прислушивайтесь к себе и доверяйте своему вкусу.





3. Не уметь вовремя расставаться со старыми вещами





Есть у нас такой грешок: мы слишком привязываемся к вещам, которые нам нравились когда-то. В зрелом возрасте пора уяснить, что все меняется, и нужно вовремя подстраиваться под изменения, которые касаются и вашего образа. Пусть яркая футболка, в которой несколько лет назад вывыглядели так экстравагантно и броско, уйдет на заслуженный отдых, а ее место займет свежая блуза, соответствующая модным тенденциям времени.





4. Покупать молодежные вещи





Непростительная ошибка многих дам в возрасте – одеваться по-молодежному. От того, что вы облачитесь в коротенькое платьице, моложе вы не станете. Наоборот, проблема будет бросаться в глаза, демонстрируя окружающим ваши комплексы. Умейте достойно принимать свой возраст и выглядеть гармонично.





5. Прятать свои формы за мешковатыми нарядами





Ошибочно полагать, что с возрастом налагается табу на все обтягивающее и изящное. Даже если вы обладаете пышными формами, облачаться в балахоны – плохое решение. Наоборот, в таких нарядах вы будете выглядеть еще больше и тучнее. Выбирайте одежду строго по фигуре и размеру – это единственный способ выглядеть гармонично. Если вас мучают опасения, как выглядеть наиболее уместно, с учетом своего возраста, руководствуйтесь внутренним ощущением комфорта. Если вам удобно в наряде, и он не вызывает сомнений, смело добавляйте его в свой гардероб. Смотрите передачи, посвященные моде, читайте соответствующие форумы и сайты, и не бойтесь перемен – они неизбежны. Не забывайте о том, что вы в любом возрасте должны оставаться женщиной! А женщина – это олицетворение всего прекрасного.



