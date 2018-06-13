Как полюбить себя и свое тело

Глянцевые журналы и снимки в соцсетях показывают идеальное тело, которое в обычной жизни далеко не всегда встретишь. Всему виной фотошоп и различные фильтры, которые способы сделать с любого человека безупречным.





Далеко не все стойко относятся к таким картинкам. Многие хотят подражать, думая, что это поможет стать таким же успешным и красивым, как человек на обложке.





Все обращают наше внимание на то, что существуют некие идеалы, к которым не стремиться — преступление. И именно из-за этого мы встречаемся с комплексами и стеснением, которые не только мешают нам жить в удовольствие, но и вынуждают нас чувствовать себя несчастными и недовольными собой. Никакая литература, тренинги и вебинары не помогут вам справиться с душевными проблемами, пока вы не начнете любить и защищать свои мысли, мировоззрение и даже тело.





Зеркало





Согласитесь, что иногда не можете узнать себя на фотографиях и видео. И это нормально, ведь такие способы рассмотреть себя со стороны способны очень искажать реальность. Более бюджетным вариантом, который при правильном использовании может сыграть вам только на руку, является зеркало.





Важно, чтобы оно находилось под верным углом, иначе эффект будет тот же, что и от фото- и видео-съемок. Несмотря на то, что мы все разного роста, человек смотрит на другого не снизу и не сверху. Поэтому чтобы ваше отражение получилось более точным, повесьте или поставьте зеркало ровно перед вами. Посмотрите на человека в нем и постарайтесь выявить в нем то, что кажется наиболее привлекательным. Полюбуйтесь этим и объективно признайте, что в вас есть изюминки, которые не могут не нравиться.





Комплименты





В тех случаях, когда вы чувствуете себя плохо, будто в вас нет ничего привлекательного, полезно иметь небольшую подборку приятных фраз, которые окружающие говорили вам или вы сами себе. Стоит принять факт того, что у каждого из нас есть удачные и неудачные дни, и физически сложно выглядеть обворожительно и чувствовать себя лучше всех каждый день.





Записывайте то, что вам нравится в своей внешности, и помечайте, когда окружающие говорят вам комплименты. Это не только поможет вам проще относиться к своим недостаткам, но и отлично поднимет настроение и зарядит позитивной энергией.





Воображение





Если позволить плохим мыслям взять над вами верх, дальше будет очень сложно реабилитироваться. Вместо того, чтобы впасть в депрессию из-за того, что у вас большие щеки, вспомните, сколько раз ими восхищались окружающие.





Во всем есть плюсы, и их нужно уметь находить вовремя. Ведь если этого не сделать, можно не только убить свою самооценку, но и надолго впасть в состояние разочарования в жизни и апатии. Поэтому перед тем, как говорить себе, будто вы некрасивый только из-за того, что какие-то ваши черты далеки от идеала, вспомните, в какой восторг приходили окружающие, когда видели все эти, казалось бы, недочеты и особенности. Вы уникальны, и именно это делает вас по-своему привлекательным.





Доверие





Не всегда то, что вам говорят, нужно принимать на личный счет: кто-то может хотеть вас обидеть или унизить. Но это не означает, что таких случаев нужно избегать. За любой эмоциональной окраской может скрываться объективная и конструктивная оценка. Однако стоит помнить, что самые верные, правдивые и полезные комментарии могут дать вам только близкие. Мы согласны, что они способны ранить более глубоко, чем знакомые и отдаленные от вас люди. Зато они единственные, кто действительно любят и ценят вас. И все, что они вам говорят, нацелено на то, чтобы изменить вас в лучшую сторону.



