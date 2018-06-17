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16 июня 18, 19:53
Маша Ефросинина поделилась советами, как побороть стресс
Маша Ефросинина
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Многие люди думают, что стресс – это только развод, конфликты с любимым человеком, болезнь или неприятности на работе.

Но каждый день все сталкиваются с незначительными стрессами, которые впоследствии перерастают в куда более серьезные проблемы, уверяет телеведущая и блогер Маша Ефросинина.

"Стресс – это пробки в дороге, соринка от туши попала в глаз. Мы состоим из стрессов. Ежедневный наш рацион всего, что мы видим, встречаем, едим, чувствуем и переживаем – это все стресс, который, к сожалению, со временем очень сильно нас подрывает изнутри", – отметила Маша Ефросинина.

По ее словам, ежедневные стрессовые ситуации могут перерасти в проблемы с сердечно-сосудистой системой, панические атаки или неврозы. Поэтому Маша Ефросинина дала 5 советов, как преодолеть эту ежедневную проблему.

Одиночество

Каждому человеку нужно не менее 30 минут остаться наедине со своими мыслями. При этом следует отложить все будничные заботы, музыку, книги или телевидение. В это время можно лучше понять жизненные проблемы, определить, что именно хотелось бы реализовать в ближайшее время и просто помедитировать. По словам Маши Ефросининой, такая практика общеизвестна, ведь ею пользовались древние монахи.

"На самом деле после молчания вы поймете, насколько вы успокаиваетесь, перезагружаете свою нервную систему и совсем по-другому потом смотрите на людей", – добавила Маша Ефросинина.

Можно и нужно поплакать

Не стоит стесняться своих слез, но делать это нужно в одиночестве. Такой совет Маши Ефросининой дала еще ее бабушка, которая уверяла что лучший способ избавится от стресса – это плач. После этой "процедуры" человек чувствует себя обновленным и на душе становится легче.

Физические упражнения

Любимый вид спорта – это не только полезно для физического здоровья, но и для психологического. Поэтому после стрессовой ситуации следует использовать время, чтобы выполнить упражнения.

Кино

По словам, Маши Ефросининой, кино для нее приравнивается к медитации. Но речь идет о "качественном кино". Просмотр фильма переносит ее в другой мир, помогает снять напряжение и улучшить настроение.

Расскажите кому-нибудь о своей проблеме

Не нужно думать, что вы справитесь со всем самостоятельно. Поэтому о своих проблемах следует говорить близким людям.

Кроме этого, не следует стесняться обращаться к специалистам, которые помогают преодолеть стресс.
telegraf.com.ua
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