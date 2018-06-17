Гороскоп на сегодня, 17 июня 2018: все знаки зодиака

Фаза Луны 17 июня 2018 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 17.06.2018 - 4 лунный день.

Луна в знаке зодиака 17.06.2018 - Луна во Льве.

Гороскоп на 17 июня 2018 Овен

В этот день к любым ситуациям, поступкам, словам, мыслям отнеситесь очень внимательно. День, когда можно найти счастье, открыть путь к его достижению, а можно ввязаться в авантюру. Чтобы этого не произошло, надо всплеск энергии, направить на мирные цели.

Гороскоп на 17 июня 2018 Телец

Настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от малозначимого. Можно смело браться за новые начинания, возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Гороскоп на 17 июня 2018 Близнецы

В данный период целесообразно уменьшить физические и психические нагрузки. Рекомендовано сторониться конфликтов, как в делах бизнеса, так и в личных отношениях. Типично повышение вероятности ссор и расставаний.

Гороскоп на 17 июня 2018 Рак

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

Гороскоп на 17 июня 2018 Лев

Довольно сложный день для общения с сослуживцами или партнерами. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать именно в этот день и отнимать как никогда много сил и времени.

Гороскоп на 17 июня 2018 Дева

Хороший день для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Хорошо закладывать первый камень в строительство чего угодно. День расширения связей. Укрепление отношений. Все происходящие события надо рассматривать с этой точки зрения.

Гороскоп на 17 июня 2018 Весы

Благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие физической энергии.

Гороскоп на 17 июня 2018 Скорпион

Любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на отдых, путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

Гороскоп на 17 июня 2018 Стрелец

День хорош для окончания любого дела, которое будет не только результативным, но и принесет с собой благополучие. Однако, какие-либо новые дела начинать нельзя.

Гороскоп на 17 июня 2018 Козерог

В эти дни есть возможность решить долго не поддававшуюся задачу. Благоприятное время на раскрытия тайн, нахождения потерянных вещей. Можно начать ремонт, связанный с разрушением ненужного и устаревшего.

Гороскоп на 17 июня 2018 Водолей

День хорош для окончания любого дела, которое будет не только результативным, но и принесет с собой благополучие. Однако, какие-либо новые дела начинать нельзя.

Гороскоп на 17 июня 2018 Рыбы

Возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.