Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (18.06.-24.06.)

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Овен

Первая половина этой недели замечательно подходит для интенсивной работы. Сейчас вы сможете быстро и весьма энергично справляться не только с основными, но и с дополнительными обязанностями. Не пренебрегайте этой возможностью, а также не забывайте ставить в известность свое руководство. Ваша энергичность может стать неплохим поводом для того, чтобы просить повышение сейчас или в самом ближайшем будущем. Вторая половина недели неплохо подходит для коллективной работы, особенно если вы заняты в сфере умственного труда. Это удачный период и для поиска единомышленников, вступления в общественные организации и профсоюзы. Планировать свое рабочее время в этот период стоит более тщательно, в противном случае есть высокий риск утонуть в мелочах.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Телец

В течение первой половины этой недели типичным представителям вашего зодиакального знака лучше предпочесть работу в спокойной обстановке, которая сможет мотивировать вас к творчеству, повышению производительности труда. Первая половина недели также благоприятна для проведения исследований, открытия новых филиалов, вложений в рекламу. Удача сейчас будет на вашей стороне, поэтому необходимо это использовать, в том числе в повседневных делах. Спекулятивные сделки, вложения в рискованные проекты в течение второй половины недели могут принести серьезные убытки. Вкладывать деньги сейчас стоит в развитие своего имиджа и укрепление деловой репутации. Любые расходы по бизнесу или работе должны быть запланированы заранее.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Близнецы

В первой половине этой недели типичным Близнецам не рекомендуется разрабатывать финансовые стратегии. Ваши планы относительно бизнеса в течение этого периода могут оказаться слишком оптимистичными. Вы будете склонны рассчитывать на удачу, которой в реальности может и не оказаться. Это время также не слишком благоприятно для вложений в покупку современного оборудования или программного обеспечения. Вторая половина недели более благоприятна, поскольку позволит увидеть некоторые перспективы. В течение этого периода важными окажутся новые знания. Это неплохое время для проведения собственных исследований, самообразования, получения нового профессионального опыта. Не рекомендуется сейчас участвовать в рискованных финансовых операциях и заниматься инвестированием.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Рак

Первая половина этой недели станет у типичных Раков довольно благоприятным периодом в бизнесе и работе. Сейчас ваши финансовые дела вполне могут пойти в гору. Этому будет способствовать ваша целенаправленная работа, а также удача, сопутствующая вам в это время. Усилятся способности к ведению деловых переговоров, вы станете более склонны к нахождению компромиссов и аргументов для убеждения существующих и потенциальных партнеров. В течение второй половины этой недели принимайте больше самостоятельных решений. Внешним источникам информации сейчас не стоит доверять на все сто процентов. С собственной информацией также будьте осторожнее - существует опасность кражи ценных данных. Сейчас удачное время для того, чтобы обратить внимание на защиту информации.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Лев

Первая половина этой недели для типичных Львов будет довольно удачной в работе. Сейчас вы сможете быстрее справляться со своими основными обязанностями, что позволит взять дополнительную работу и получить за это вознаграждение. Освободившееся время вы можете посвятить проведению каких-либо важных исследований или же отправиться в это время на курсы или семинары, где сможете получить новые знания. В решении финансовых вопросов в течение второй половины этой недели не стоит полагаться на мнение коллектива или единомышленников - оно сейчас может быть ошибочным. За консультацией к друзьям можно обращаться в это время лишь по вопросам юридического, но никак не финансового характера.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Дева

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для принятия самостоятельных решений. Сейчас не важно, играете ли вы на бирже, занимаетесь собственным бизнесом или работаете в государственной организации. Важно лишь принимать решения, полагаясь в основном на себя, свой опыт и интуицию. Такие решения сейчас и окажутся наиболее верными, а небольшая удача в делах сделает этот период еще более благоприятным. Конфликтовать с начальством в течение второй половины этой недели крайне нежелательно. Это не лучшее время для того, чтобы пытаться получить повышение. Сейчас упор стоит сделать на работу и производительность своего труда, а не на попытки получить как можно более высокую должность или более значительную заработную плату. Сейчас могут быть оценены именно ваши усилия в работе, а не те амбиции, которые вы будете демонстрировать.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Весы

В течение первой половины этой недели вы можете предложить некоторым из своих друзей сотрудничать с вами. Сейчас совместная работа с людьми, которых вы достаточно хорошо знаете, особенно если речь идет о работе в команде, может оказаться довольно эффективной. Стоит отметить и тот факт, что самостоятельная работа в спокойной обстановке - у себя дома, в отдельном кабинете или просто в одиночестве - сейчас также окажется удачной. Для экспансии и расширения вашего бизнеса удачно подходит вторая половина этой недели. Только старайтесь выбирать потенциальных партнеров более тщательно, особенно в том случае, если речь идет об освоении новых регионов. Это время также может оказаться удачным для инвестиционной деятельности на фондовом рынке.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Скорпион

Первая половина этой недели окажется благоприятным периодом в работе, поскольку принесет неожиданные возможности для профессионального роста. В течение этого периода не исключено получение повышения либо предложения о новой работе, которая окажется более перспективной. Первая половина недели также неплохо подходит для освоения новых компьютерных программ, создания сайта вашей фирмы или организации. В бизнесе в течение второй половины этой недели избегайте излишних рисков. Сейчас не рекомендуется инвестировать средства в краткосрочные проекты, а также брать деньги в долг на небольшой период. Лучше отдать предпочтение инвестициям в надежные и долгосрочные проекты.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Стрелец

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для посещения различных семинаров или выставок. На таких мероприятиях вы сможете узнать много нового, посмотреть продукцию и оценить опыт своих конкурентов, в том числе и тех, которые работают за рубежом. Первая половина этой недели также станет удачным периодом для укрепления своей деловой репутации. На решение данного вопроса сейчас не стоит жалеть материальных средств - такие вложения обязательно окупятся. Для решения формальных и юридических вопросов, а также для обращения в суд вторая половина этой недели является неподходящим периодом. Сейчас куда проще будет договориться с человеком или организацией напрямую, чем пытаться затевать какие-либо формальные процедуры.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Козерог

Для решения вопросов, связанных с коммерческой недвижимостью, производственными помещениями и новым оборудованием (модернизация, закупка) типичным Козерогам прекрасно подходит первая половина этой недели. Сейчас вы можете почувствовать стремление к развитию собственного бизнеса, поиска в нем новых направлений. В работе этот период удачен для получения профессионального опыта, обучения у более опытных коллег или проведения самостоятельных исследований или экспериментов. В течение второй половины недели стоит выполнять преимущественно ту работу, которую вы хорошо знаете. С ней вы справитесь гораздо быстрее, чем обычно, и сможете даже взяться за подработку. А вот незнакомой работой заниматься сейчас не стоит. Она может занять много времени, да и от серьезных ошибок вы сейчас не застрахованы.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня года Водолей

Первая половина этой недели станет неплохим периодом для ведения переговоров. Сейчас важно соблюдать деловую этику - это поможет вам легче договариваться и искать компромиссы. Первая половина этой недели у типичных Водолеев также может стать началом каких-либо изменений в работе или бизнесе. Сейчас вы, правда, заметите их начало только на подсознательном уровне, либо произойдут события, которые станут причиной таких перемен. Для спекулятивных операций и рискованных сделок вторая половина этой недели однозначно не подходит. Сейчас также не стоит брать под свое управление чужие деньги, особенно в том случае, если вы полагаетесь на удачу. Фортуна будет вам сопутствовать в мелких делах, в рискованных же проектах стоит надеяться только на себя.

Бизнес-гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года Рыбы

Расположение планет в течение первой половины этой недели указывает на возможность повышения заработной платы. Сейчас такие беседы можно пытаться организовать в ходе общения с руководством. Не исключено и получение разовых премий либо дополнительного дохода от выполнения сверхурочной работы. Первая половина недели также неплохо подходит для начала совместных или коллективных проектов, заключения соглашений с общественными организациями. Не стоит планировать на вторую половину этой недели решение юридических вопросов, в особенности связанных с недвижимостью. Работать в течение этого периода старайтесь в спокойной обстановке - так вы сможете снизить количество совершаемых вами ошибок и повысить производительность труда.