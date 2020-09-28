Простые правила, которые помогут наладить ваши отношения

Очень часто рутина просто поглощает нас в отношениях со своими любимыми, о чем часто снимают фильмы. Как результат – мы становимся заложниками таких ситуаций и просто разрушаем отношения.





Есть 10 простых правил, которые могут помочь в отношениях и семейных передрягах.





Обнимайте любимого человека





Хотя бы в течение 20–30 секунд, хотя бы раз в день. Эти касания друг друга влияют на выработку в организме гормонов привязанности и удовольствия. Чувство, которое возникнет после этого, будет сопровождать вас весь день, дарить тепло и нежность.





Используйте современные технологии в отношениях





Не ленитесь каждый день писать избраннику о своей любви, вспоминайте дорогие и ценные для вас обоих моменты и истории. Неважно, как — СМС или сообщениями в соцсетях. Подойдет любой способ, главное, не стоит думать, что все это лишь бесполезная ерунда.













Балуйте приятными мелочами





По дороге домой с работы вспомните про маленькие слабости важного для вас человека. Может, это вкусная сладость или ароматный кофе. Только представьте, как он обрадуется, если получит от вас такой сюрприз без повода.





Чаще вспоминайте про старых друзей





Если в вашей жизни есть человек, с которым вы общаетесь по принципу "мы можем не видеться годами, но все равно любим друг друга", это не значит, что вашим отношениям не требуется подпитка. Напомните ему о том, как он вам дорог, например напишите, что разбирали старые фото, вспомнили о нем и жутко хотите встретиться.





Делайте так, чтобы ваш ребенок чаще улыбался





Не забывайте о том, что дети больше других нуждаются в вашем внимании и заботе. В ваших силах дарить ребенку счастливые эмоции каждый день. И дело не в постоянных подарках. Достаточно положить в школьный обед записку "С любовью, мама" и оставить послание с пожеланием в рюкзаке.













Проявляйте фантазию в общении с ребенком





Стать для ребенка волшебником не так уж сложно. Например, вы можете скрасить тяжелый процесс его утреннего пробуждения. Положите на подушку рядом с малышом небольшой сюрприз или забавный леденец, и это обязательно вызовет улыбку на лице вашего маленького сони.





Хвалите ребенка и одобряйте его действия





Даже одно доброе слово может поднять настроение, но ведь лучше говорить их как можно чаще. Напоминайте ребенку о том, как он важен для вашей семьи, как много хорошего он сделал сегодня и как вы радуетесь его успехам, пусть и самым малым.













Балуйте коллег





Здоровый психологический климат в коллективе — залог успешной и плодотворной работы, и в ваших руках повлиять на него самым лучшим образом. Захватите коробку горячих ароматных пончиков или угостите напарников домашним пирогом. Вот увидите, день, а может, и неделя пройдут на высоте.





Давайте себе обещания и старайтесь их выполнять





А лучше записывайте их на бумаге: в начале недели составьте короткий список из 5–7 пунктов и попробуйте исполнить за 7 дней хотя бы один из них.





Напомним, отношения должны приносить радость и вдохновлять. Но как быть, если после разговора вы испытываете чувство опустошения или вины? Возможно, ваш собеседник – токсичный человек.



