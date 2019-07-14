Понимание того, почему вас слушают, покупают у вас, подписываются на вашу рассылку, требует от вас знаний, как устроен человеческий мозг. Вам нужно знать, как думает ваша аудитория, что она чувствует.

Для начала вам нужно понять несколько вещей. Они сильно влияют на ваше умение убеждать:

1. Убеждение – это не манипуляция!

2. Убеждайте убедительно

3. Человек должен быть заинтересован в том, чтобы его уговорили

4. Взаимность

5. Похожесть

Нам нравятся люди, которые на нас похожи. Поведением, мыслями, мечтами, поступками. Это действует на наше бессознательное «Я». Вы можете использовать «технику зеркала» — копировать жесты (только осторожно!), слова, мимику своего оппонента. Это создаст атмосферу комфорта для вашего собеседника. Он станет более открытым к вашему предложению.





9 правил которые помогут убедить вашего собеседника





1. Вежливость

В разговоре с собеседником не обижайте его. Если хотите переубедить человека в чем-то, не затрагивайте его внутреннее «Я», не переходите на личности. Грубость в его сторону лишь усилит нежелание принимать вашу точку зрения, он замкнется. А ведь вы этого не хотите, правда?

2. Аргументы

Хотите переубедить человека? Тогда сразу же изложите свои самые сильные аргументы, которые помогут отстоять вашу точку зрения! Собеседник должен быть сразу «поражен» вашими словами.

3. Доверие

Хотите продать человеку что-либо? Убедите его в качестве этой продукции! Ещё мы сильно зависим от мнения других людей. Используйте это в свою пользу. Покажите отзывы о продукте/ услуге, статистику, фотографии, другие социальные доказательства.

4. Точка зрения

Согласитесь по некоторым пунктам с вашим оппонентом. Для чего? Такая хитрость заставит вашего собеседника расслабиться. Он подсознательно будет вам благодарен. В этой ситуации ему легче будет принять вашу позицию.

5. Комплименты

Вот ещё маленькая хитрость. Сделайте вашему собеседнику комплимент. Только делайте это искренне! Любая ложь воспримется как лесть, и вы получите противоположный эффект. Вам не станут доверять!

6. 99% вероятность согласия

Если говорить оппоненту мысли, с которыми он точно будет согласен, пускай это будут совсем очевидные факты. После нескольких таких согласий 99% того, что собеседник будет расположен на положительный ответ на ваши серьезные предложения и мысли.

7. Важна каждая мелочь

Присмотритесь к человеку, когда убеждаете его в чем-то. Его невербальное поведение поможет вам угадать, как человек относится к вашим словам и что говорить дальше. Мы не понимаем, как «выдаем» свои мысли жестами, мимикой, языком тела в целом. Следите за собеседником, и тогда точно будете знать, куда двигаться.





8. Выгода и польза

Чтобы убедить человека сделать то, чего вы от него ждёте, покажите ему выгоду! Это самый короткий путь к его согласию. Если вы хотите что-то продать, расскажите потенциальному клиенту, почему ему так важно купить ваш товар. Если это важные переговоры, покажите какие выгоды принесёт ваша позиция и т. д.

9. Внимание

Проявляйте внимание к словам собеседника, его точке зрения. Даже если он не согласен с вами, проявление внимания сгладит негативные эмоции.





Как склонить человека на свою точку зрения

Есть 3 фразы, которые помогают создать у человека чувство безопасности и подталкивают его к тому, чтобы он «вышел из своей точки зрения».

«Что если» — эта фраза переносит человека из собственных мыслей. Она создаёт безопасные условия для любопытства и мозгового штурма.

«Мне нужна будет ваша помощь» — эта фраза переворачивает роли. Вы как будто передаёте власть другому человеку. Он расслабится и будет думать, что сам принял нужное вам решение.

«Было бы полезно, если бы» — эта фраза смещает фокус от вопроса к его решению.

Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на аудиторию

Когда речь идёт о влиянии очень много полезного можно найти в книге Дейла Карнеги «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей». Вот несколько:

Уберите своё эго. Будьте приветливы с другими. Проявляйте уважение к мнению другого человека. Никогда не говорите: «Вы не правы». Если вы не правы, признайте это быстро и решительно. Начните переговоры в дружелюбной обстановке. Попробуйте посмотреть на вещи точки зрения вашего оппонента. Бросайте вызов. Заставьте человека почувствовать, что это его/ её собственная идея.

Есть над чем задуматься, верно?

И в заключение 2 самых мощных секретных оружия убеждения:

Расскажите правду

Часто самый эффективный способ убедить человека в чёс-то – рассказать не самые приятные вещи. То, о чём никто не хочет говорить. Строгие факты, значимые события, которые происходят в жизни каждого. Голая истина. Удивительно, но такая техника всегда находит отклик в сердцах аудитории.

Создайте срочность и редкость

Вам следует создать срочность, чтобы человек сразу принимал нужное вам решение. Если он не мотивирован в этом сейчас, то вряд ли будет мотивирован потом. Мы должны убедить людей делать что-то прямо сейчас и срочность – самый сильный помощник.

Создать срочность помогает редкость предложения. Люди хотят чего-то, потому что это создаёт ощущение «привилегии». Если вы сделаете своё предложение «эксклюзивным» никто не сможет устоять.

Заключение

Это лишь немногие хитрости, которые построены на законах работы нашего мозга. На самом деле их намного больше. Но даже этих несколько описанных техник помогут вам получить нужный результат. Многие построены на доверии.

Что это значит? Это значит, что любая неискренность может принести сокрушительный результат. Поэтому, следуя этим советам, будьте осторожны и максимально честны со своими собеседниками. Только в таком случае вы сможете рассчитывать на победу.

Источник: eniusmarketing.me

