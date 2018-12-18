10 самых распространенных ошибок в отношениях

Но мы все равно совершаем в них одни и те же обидные ошибки.





Какие?





1. Ориентация на общепринятые мнения, культуральные мифы, гендерные установки или родительские предписания.





"Все блондинки – дуры, а начальники – идиоты", "мальчики не плачут, девочки не дерутся", "нельзя испытывать к любимому негативных чувств", "в счастливой семье люди все свободное время проводят вместе", "настоящей любви не бывает без мучений и страданий".





Стереотипы вообще сильно мешают и ограничивают нашу жизнь. Мечтая об отношениях, мы, будучи продуктом жесткого гендерного воспитания, часто ищем не человека, не личность – а черты. "Мужчина должен быть целеустремленным и конкурентоспособным", "женщина должна быть женственной и всецело посвящать себя семье". В итоге, мы не готовы принимать конкретного человека – таким, какой он есть, мириться с его "недостатками" или "слабостями", даже если он нам нравится и подходит.









2. Иллюзии / нереальные ожидания.





В любые отношения – и в первую очередь любовные – мы чемоданами несем свои (часто неосознаваемые) надежды и фантазии. Мы рисуем себе картинки прекрасного будущего, приписываем любимому идеальные черты. Мы "встраиваем" его в свою жизнь, даже если он нам пока ничего не обещал.





Сюда же можно отнести иллюзию о том, что мы можем контролировать другого человека, его желания и чувства, заставить сделать так, как нам надо. И иллюзию, что брак – нерушимая святыня, а тот, кто рядом – с нами навечно. Что он смотрит на жизнь так же, как и мы, и чувствует то же самое.





За этими ожиданиями – опять же – пропадает реальный человек. Мы лелеем собственные мечты, а того, кто на самом деле перед нами и на что он способен – не видим.





3. Завышенные, неоправданные требования.





И когда мы показавшегося на горизонте принца в свою жизнь уже встроили, будущим детям имена придумали, все-все расписали, возникает вот это – "а что это ты не делаешь того, чего я жду?" "Ты мужик – ты должен". "Ты женщина – ты должна".





4. Желание переделать другого.





У многих из нас любовь ассоциируются с похожестью. Ощущение того, что мы одинаково думаем, любим одно и то же, создает иллюзию близости, единства и безопасности. И в этом безоблачном слиянии каждое различие, непохожесть воспринимаются очень болезненно. "Ты не такая(ой), как я себе представлял(а), ты чувствуешь по-другому, у тебя иное мнение, ты не понимаешь меня – значит, ты меня не любишь" (или: "мы не подходим друг другу"). "Ты нежалостливый (нестойкий, неуспешный), ты жесткая (не хозяйственная, не поддерживающая) – почему? Изменись! Стань другим(ой)! Откажись от хобби, оставь свою работу, похудей, смени прическу".









И не понимают люди, что если они полюбили друг друга – такими, "несовершенными", значит, почему-то. Изменить другого человека нельзя. Не выйдет. Только если меняться захочет он сам.





5. Попытки доминировать в отношениях.





А также стремление быть главным, руководить, контролировать, советовать, опекать, владеть другим человеком безраздельно, душить его своей любовью и навязывать свое представление о счастье. В более суровых вариантах – подавлять, обесценивать и "нарушать границы", чувствуя себя при этом сильным и правым.









Можно ли все это разглядеть на заре отношений? Можно! Есть определенные типы личности, которые, увлекаясь кем-то, придают объекту обожания статус исключительности. На этапе ухаживаний он (если это мужчина) будет сдувать с вас пылинки, носить на руках, купать и баюкать в своей заботе, рассказывать всем, какая вы замечательная и самая-самая. Но как только дрожь обожания утихнет, вы вдруг с удивлением обнаружите, что началось жестокое и тотальное обесценивание – вам будут указывать на недостатки, предъявлять претензии, оскорблять и усиленно превращать из принцессы в золушку.





Поэтому совет: не покупайтесь на заботу, не вовлекайтесь в отношения прежде, чем хорошо узнаете человека. Смотрите не только на то, как человек относится сейчас к вам. Смотрите, как он относится к другим людям (родителям, друзьям, коллегам, своим бывшим). Что про них говорит, как с ними общается. А то получается – обожал, обожал, а как только стали жить вместе (поженились, родился ребенок), он вдруг превратился в скотину. Он не превратился, он всегда ей был.





6. Обратная сторона предыдущего пункта: потеря себя в отношениях.





Готовность раствориться в любимом человеке, исполнять все его желания, постоянно подстраиваться, уступать, жертвовать собой, спасать ("без меня-то пропадет"), унижаться или умалять себя. И в глубине души ждать воздаяния за принесенную жертву – ждать благодарности, преданности, такой же самоотверженности или хотя бы призрачного "когда-нибудь он поймет!"





Если вы не ощущаете собственной ценности, окружающие люди, увы, тоже не будут ценить и уважать вас. Если вы не любите себя, никто не будет любить вас так, как вы того, на ваш взгляд, "заслуживаете".





7. Нарушение коммуникации.





Это когда вместо открытого и безопасного взаимодействия, ясных просьб, спокойного обсуждения желаний, отражения собственных чувств и поиска компромисса, звучит критика, претензии, взаимные обвинения, наезды и противоречивые послания. Когда слушают, но не слышат, чуть что не так – хлопают дверями, отстраняются, молчат. Или думают: "он должен сам догадаться, чего я хочу".





8. Игры.





Сейчас, по ощущениям, этого как-то больше стало в нашей жизни. Ведение списков покоренных, а впоследствии и разбитых сердец, "я буду ему отказывать, пусть за мной бегает" и симметричное "чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей".





Критерии "игры" (как и любых других нездоровых отношений) – отсутствие уважения к другому человеку и небрежное отношение к его собственному самоуважению.





Сразу избавьтесь от иллюзии, что когда-нибудь игра перерастет в крепкие, партнерские отношения. Там, где нет (само)уважения в начале, не будет его никогда. В итоге вы обнаружите, что а) это не любовь, в ваших отношениях нет основы, базы; б) вы не умеете договариваться с партнером о важном; в) вы вообще понятия не имеете о том, кто перед вами.









И если вы думаете, что игры – это отражение яркой и насыщенной жизни, то вы правы на все 100%. Это действительно яркое и насыщенное, но всего лишь отражение этой жизни.





9. Стремление быть тем, кем ты не являешься – лучше или хуже, чем ты есть на самом деле.





Как-то я услышала про "теорию гнилых бананов". У каждого из нас есть свои отрицательные черты. И в начале отношений мы склонны прятать эти "гнилые бананы" за спину, выпячивая все самое доброе и светлое. И когда "объект" на это доброе и светлое клюнет, тут мы гнилые бананы ему и всучим: "а что это? – а это мой характер, терпи!"





Если мы не можем быть собой, настоящими, возможно, нужно что-то "починить" в своем мироощущении и своей самооценке.





10. Но, пожалуй, самая главная ошибка – это бояться.





Бояться проявить себя, бояться близости, поглощения или, наоборот, одиночества, бояться выбрать "не того" или совершить ошибку.





Любая ошибка – это ценный опыт, и нужно оставлять себе на нее право, потому что именно ошибки помогают нам учиться чему-то новому.





Помните: даже если вы раз за разом строите отношения "не с теми" людьми и наступаете на одни и те же грабли, значит, эти грабли вам для чего-то нужны. Они помогают понять, что не так и что нужно делать по-другому.





Все, что происходит в вашей жизни – правильно лично для вас. И если вы потерпели фиаско, если расстались с кем-то, значит, это не тот человек, который в данный момент времени был вам нужен.



