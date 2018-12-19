Гороскоп карьеры, денег и здоровья на 2019 год

Кому год Свиньи сулит повышение по службе, а кому - финансовую прибыль, да еще чтоб здоровье при этом не подводило? Прогноз для всех знаков зодиака составила астролог Татьяна Борщ.

Овен (21.03 - 19.04)

Будущий год принесет много возможностей подняться по карьерной лестнице. Но для этого потребуется непрерывная работа над собой, обучение чему-то новому и стойкость оловянного солдатика Только так получится выйти на качественно новый уровень.

Карьера. Предпринимателям и руководителям стоит быть внимательнее к бумагам и документам - в январе, марте, июне и сентябре высока вероятность проверок. Все проблемы будущего года окажутся в конечном итоге решаемыми - это станет ясно в декабре.

Служащие ближе к концу года могут сменить работу на более престижную и высокооплачиваемую. А до этого стоит поберечь свою репутацию и быть внимательнее к коллегам.

Деньги. Финансовые позиции устойчивы и даже будут улучшаться. А самая крупная сумма придет в декабре - и это могут быть действительно серьезные деньги.

Здоровье. В 2019 году вы деятельны, здоровы, энергичны, и заболевания, скорее всего, обойдут вас стороной. Однако в течение всего года будьте внимательны в поездках и за рулем.

Телец (20.04 - 20.05)

В целом год неплохой. У многих появятся планы на расширение бизнеса. Большое значение приобретут старые, проверенные временем связи.

Карьера. Тельцов ждет достаточно успешный и активный февраль. В мае вам предстоит взять очередной карьерный барьер - будет непросто, но вам удастся справиться с возникающими проблемами.

Финансы. В начале года финансовые позиции неизменны с явной тенденцией к улучшению. Но в целом год финансово стабильным не назовешь. Многим придется рассчитываться по кредитам, старым долгам, выполнять взятые в прошлом финансовые и прочие обязательства. Словом, расходов будет немало, а вот доходы не вырастут, что следует иметь в виду.

Здоровье. Будьте осторожны, могут обостриться старые заболевания или неожиданно появиться новые. Особенно у людей с заболеваниями гормональной системы и диабетом - им необходима строгая диета и постоянный контроль врача. У многих Тельцов есть тенденция к набору веса, поэтому следует помнить о пользе спорта, диеты и прочих оздоровительных процедур.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Карьера. В профессиональном отношении год может сложиться непросто. Придется доказывать своему окружению, что вам по силам решать поставленные задачи и при этом нередко сталкиваться с противодействием парт­неров. Старайтесь избегать прямой конфронтации и убеждайте их в необходимости сотрудничества. Это удастся сделать в феврале, апреле, мае, августе, октябре и декабре.

Служащие столкнутся с серьезной конкуренцией - необходимо внимательно относиться к своим обязанностям и по возможности не вступать в конфликты с руководством. Нестабильная ситуация заставит многих искать другое приложение своим талантам или задуматься об открытии своего дела. Но к концу года все нормализуется.

Финансы. В денежном плане год может сложиться неровно. К счастью, разорения не предвидится - периодически на ваш счет могут поступать приличные суммы, их можно ожидать в конце февраля, марте, мае, июле и, может быть, в ноябре - декабре.

Здоровье. Год без особых осложнений. Несмотря на занятость, старайтесь больше времени уделять себе и помните о пользе прогулок, массажа, бани, а также всех процедур, связанных с расслаблением. Пословицу "В здоровом теле - здоровый дух" еще никто не отменял!

Рак (22.06 - 22.07)

Вас ждет трудовой, активный год. Придется приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам и работать не покладая рук. Однако награда того стоит.

Карьера. Весь год Рак будет работать за себя и за того парня - и все не зря: карьера рванет вверх. Удача на вашей стороне.

Финансы. Ситуация в целом стабильна. В течение года крупные расходы будут чередоваться с крупными доходами.

Здоровье. В течение всего года ваш энергетический потенциал невысок, поэтому берегите себя и ведите здоровый образ жизни. 2019 год идеален для начала занятий спортом, отказа от вредных привычек и обретения полезных - звезды помогут вам не спасовать. В течение всего года будьте внимательны в поездках и за рулем.

Лев (23.07 - 22.08)

Для царя зверей год в целом благоприятен. Появится свобода выбора, осуществятся многие планы и мечты. От вас потребуется только одно - проявить себя ярко, смело и свежо.

Карьера. Для дел профессионального характера более успешна вторая половина года. Звезды рекомендуют трезво оценивать свои силы и возможности и только потом рваться в бой. Предприниматели и руководители могут смело начинать новое дело. Не бойтесь, что выйти на прибыль удастся не так быстро, как хотелось бы, - в этом плане более показателен конец года.

Рядовые сотрудники могут получить новую работу или существенно укрепить свои позиции на прежнем месте. Год благоприятен для людей творческих профессий: их проекты получат признание, а популярность вырастет.

Финансы. Год не слишком благоприятный. Звезды советуют тщательно продумывать все финансовые шаги - это поможет вам не выйти за рамки бюджета и жить, не слишком ужимаясь в расходах.

Здоровье. Серьезные заболевания вам не страшны - простуда и легкие недомогания не в счет. Благоприятный период для смены имиджа и полного обновления гардероба.

Дева (23.08 - 22.09)

В этом году вам предстоит навести порядок и в делах, и в жизни личной. И здесь и там необходимо укрепить свои тылы. Берегите старых друзей и своих близких - они ваше главное богатство.

Карьера. Звезды рекомендуют избегать интриг и внимательнее относиться к своим рабочим обязанностям. Ведь повышение само собой не придет - придется потрудиться!

Финансы. Вас ждет много расходов. В одном случае они будут связаны с развитием дела, а в другом - с потребностями семьи и детей.

Здоровье. Если вы еще не стали поклонником ЗОЖ - самое время начать. Этот год не слишком благоволит к вашему организму, так что берегите его. Бросайте курить и вставайте на лыжи. Или отправляйтесь в бассейн.

Весы (23.09 - 22.10)

Впереди активный и динамичный год. Вы гораздо ближе к решению своих проблем, чем вам представлялось ранее.

Карьера. Вы неуклонно движетесь вперед, и, что бы ни происходило вокруг, ваших позиций это никак не коснется. Год без потрясений.

Финансы. В течение всего года они вполне устойчивы - в этой сфере серь­езных изменений не предвидится.

Здоровье. В 2019 году вы здоровы, энергичны и достаточно привлекательны, что отметят все, с кем вас сведет судьба. Будьте внимательнее в поездках и за рулем. Вероятность аварий достаточно высока в январе, марте, июне и сентябре.

Скорпион (23.10 - 21.11)

В профессиональном отношении год достаточно удачен. Дело, начатое в 2018 году, получит свое продолжение и развитие.

Карьера. Наступает начало новой, прекрасной эры. Круг знакомых расширяется, в окружении появляются новые люди, помимо этого, возобновляются и старые связи. Позиции на работе заметно улучшатся, и это сразу же отразится на финансах, которых заметно прибавится.

Финансы. Большинство Скорпионов перейдет на новый материальный уровень. И это не временная история - позитивные перемены получат продолжение и в последующие годы.

Здоровье. Большую часть года ваш энергетический потенциал невысок, поэтому ведите здоровый образ жизни и всячески заботьтесь о себе.

Стрелец (22.11 - 21.12)

Наступающий год знаменует для вас начало нового цикла. Юпитер - планета везения, удачи и новых возможностей - целый год будет находиться в вашем знаке. А это значит, что для вас открыты любые двери!

Карьера. Этот год может оказаться лучшим за последнее десятилетие. Вас ждет предложение новой работы или повышение на прежнем месте. И в том и в другом случае все сложится наилучшим образом. Хорошие месяцы в профессиональном плане - февраль, апрель, май, август, сентябрь, октябрь и декабрь.

Финансы. Позиции улучшатся во второй половине года, а настоящий золотой дождь можно ожидать в декабре. У служащих это связано с новой работой, у предпринимателей - с удачными сделками.

Здоровье. Оно не подведет. В течение всего года ваш энергетический потенциал высок, и заболевания вам не страшны. Год благоприятен для начала занятий спортом, полной смены имиджа и преображения.

Козерог (22.12 - 19.01)

Вы привыкли все держать под контролем. Однако в этом году все будет не так - некие неподвластные вам обстоятельства могут выбить из колеи. Козерогам придется смириться с тем, что многие планы будут осуществляться медленнее, чем хотелось бы.

Карьера. Если появится желание сменить работу, учтите, что до декабря новых предложений может и не быть. Самыми сложными могут стать январь, март, июнь, сентябрь, а лучшими - октябрь и декабрь. В конце года Юпитер, планета удачи, переходит в ваш знак, и со многими проблемами удастся благополучно расстаться.

Финансы. Год может сложиться неровно. И дело не в том, что денег не будет, а в том, что большая их часть уйдет на профессиональные мероприятия или на нужды семьи.

Здоровье. Вас ждет стабильное состояние, без особых осложнений. И все же в течение всего года ваш энергетический потенциал невысок, поэтому берегите себя и чаще отдыхайте.

Водолей (20.01 - 18.02)

Карьера. В целом год успешный, в делах все неплохо. Ваш авторитет вырастет, круг знакомых увеличится. Вы заметно укрепите свои позиции. Появится возможность перейти на другую, более интересную и престижную работу, и, скорее всего, это произойдет в феврале.

Финансы. Несмотря на явный профессиональный прогресс, финансовые позиции большой устойчивостью не отличаются. С одной стороны, денег станет больше, а с другой - и расходы увеличатся.

Здоровье. В июне и июле звезды рекомендуют быть осторожнее и избегать травмоопасных ситуаций. В летние месяцы вероятно и обострение хронических заболеваний.

Рыбы (19.02 - 20.03)

В 2019 году вы станете бесстрашным первопроходцем, который постоянно ищет, какую новую вершину ему покорить. А звезды говорят: и вершины найдутся, и одолеть их удастся.

Карьера. В этом году вас ждет целая россыпь возможностей, о которых вы долгое время мечтали. Предприниматели и руководители начнут новый проект, а служащие могут рассчитывать на новую работу. Влияние планет таково, что редко какой представитель вашего знака останется на месте. От вас потребуется сконцентрироваться на главном, не теряться, если придется осваивать новые, непривычные обязанности. Сложными месяцами могут быть июнь, июль и сентябрь, остальные вполне удачны.

Финансы. Ситуация с деньгами улучшится - ведь ваша карьера будет на взлете. Удачными месяцами для финансовых дел станут апрель, май, август, ноябрь и декабрь.

Здоровье. В течение всего года ваш энергетический потенциал достаточно высок, и заболевания вам не страшны.