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19 декабря 18, 21:36
Что надеть на новогодний корпоратив? (фото)
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Смотри экспресс-идеи что надеть на Новый год 2019 на корпоратив

Просматривая календарь невольно замечаешь, что совсем скоро Новый год, а значит, и корпоратив не за горами. И тут же возникает вопрос: что надеть на Новый год 2019 на корпоратив. Тут главное без паники. Читай наши экспресс-идеи, которые помогут тебе выглядеть сногсшибательно на новогоднем корпоративе.

- Маленькое черное платье. Little black dress есть в гардеробе каждой девушки. Это может быть платье-футляр, платье в стиле "диоровского" new look или любой другой фасон. В таком наряде ты могла бы просто прийти на встречу или на свидание или даже в офис. Оно элегантное и благодаря этому универсальное. Как сделать так, чтобы твое практичное черное платье превратилось в праздничный наряд на корпоратив на Новый год 2019? Добавь аксессуары! В этом сезоне на пике популярности крупные серьги и ожерелья с диамантами. Еще один вариант - металлизированные аксессуары, например, массивное колье "под серебро".

Что одеть на Новый год 2018: черное платье

Что одеть на Новый год 2018: черное платье

Что одеть на Новый год 2018: черное платье

- Желтые оттенки. Если с аксессуарами ты на "вы", а покупать платье на корпоратив на Новый год 2019 нет времени, опять-таки, загляни в свой гардероб. Наверняка там есть платья красного, оранжевого или желтого цветов. Так как 2019 - год Желтой Свинки, считается, что встречать его нужно именно в желтых оттенках. Смело выбирай однотонный наряд яркого желтого цвета. Такое новогоднее платье сыграет тебе на руку и на других мероприятиях. Плюс его в том, что можно не думать об аксессуарах. Яркий цвет уже сделает тебя самой заметной гостьей вечера.

Что одеть на Новый год 2018

Что одеть на Новый год 2018

Что одеть на Новый год 2018

- Шик и блеск. Ткани с металлическим отливом сейчас на пике популярности. Эта тенденция продержится до конца зимы и захватит весенне-летний сезон, так что можешь смело покупать серебряное платье или наряд с золотистым оттенком. За счет интересного перелива серебряное или золотистое платье не нужно украшать аксессуарами. 

Что одеть на Новый год 2018: золотистый наряд

Что одеть на Новый год 2018: золотистый наряд

Что одеть на Новый год 2018: золотистый наряд
Золотистый наряд станет отличной альтернативой на новогодний корпоратив 2019 © Getty Images

- Бархатное платье. Нет ничего лучше на новогодний корпоратив чем бархатное платье. Это платье не нуждается в аксессуарах, ведь за счет материала ты будешь уже казаться звездой! Попробуй выбрать бархатное платье на Новый год более нейтральных оттенков: молочный, нежно-розовый, бордовый, или бирюзовый.

Что одеть на Новый год 2018: бархатное платье

Что одеть на Новый год 2018: бархатное платье

Что одеть на Новый год 2018: бархатное платье
Бархатное платье станет идеальным вариантом на новогодний корпоратив© Getty Images

Источник: tochka.net
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