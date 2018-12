Что надеть на новогодний корпоратив? (фото)

Просматривая календарь невольно замечаешь, что совсем скоро Новый год, а значит, и корпоратив не за горами. И тут же возникает вопрос: что надеть на Новый год 2019 на корпоратив. Тут главное без паники. Читай наши экспресс-идеи, которые помогут тебе выглядеть сногсшибательно на новогоднем корпоративе.





- Маленькое черное платье. Little black dress есть в гардеробе каждой девушки. Это может быть платье-футляр, платье в стиле "диоровского" new look или любой другой фасон. В таком наряде ты могла бы просто прийти на встречу или на свидание или даже в офис. Оно элегантное и благодаря этому универсальное. Как сделать так, чтобы твое практичное черное платье превратилось в праздничный наряд на корпоратив на Новый год 2019? Добавь аксессуары! В этом сезоне на пике популярности крупные серьги и ожерелья с диамантами. Еще один вариант - металлизированные аксессуары, например, массивное колье "под серебро".