Что надеть на новогодний корпоратив? (фото)

Смотри экспресс-идеи что надеть на Новый год 2019 на корпоратив
Просматривая календарь невольно замечаешь, что совсем скоро Новый год, а значит, и корпоратив не за горами. И тут же возникает вопрос: что надеть на Новый год 2019 на корпоратив. Тут главное без паники. Читай наши экспресс-идеи, которые помогут тебе выглядеть сногсшибательно на новогоднем корпоративе.
- Маленькое черное платье. Little black dress есть в гардеробе каждой девушки. Это может быть платье-футляр, платье в стиле "диоровского" new look или любой другой фасон. В таком наряде ты могла бы просто прийти на встречу или на свидание или даже в офис. Оно элегантное и благодаря этому универсальное. Как сделать так, чтобы твое практичное черное платье превратилось в праздничный наряд на корпоратив на Новый год 2019? Добавь аксессуары! В этом сезоне на пике популярности крупные серьги и ожерелья с диамантами. Еще один вариант - металлизированные аксессуары, например, массивное колье "под серебро".
- Желтые оттенки. Если с аксессуарами ты на "вы", а покупать платье на корпоратив на Новый год 2019 нет времени, опять-таки, загляни в свой гардероб. Наверняка там есть платья красного, оранжевого или желтого цветов. Так как 2019 - год Желтой Свинки, считается, что встречать его нужно именно в желтых оттенках. Смело выбирай однотонный наряд яркого желтого цвета.Такое новогоднее платье сыграет тебе на руку и на других мероприятиях. Плюс его в том, что можно не думать об аксессуарах. Яркий цвет уже сделает тебя самой заметной гостьей вечера.
- Шик и блеск. Ткани с металлическим отливом сейчас на пике популярности. Эта тенденция продержится до конца зимы и захватит весенне-летний сезон, так что можешь смело покупать серебряное платье или наряд с золотистым оттенком. За счет интересного перелива серебряное или золотистое платье не нужно украшать аксессуарами.
- Бархатное платье. Нет ничего лучше на новогодний корпоратив чем бархатное платье. Это платье не нуждается в аксессуарах, ведь за счет материала ты будешь уже казаться звездой! Попробуй выбрать бархатное платье на Новый год более нейтральных оттенков: молочный, нежно-розовый, бордовый, или бирюзовый.