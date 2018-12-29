Почему женщины остаются одинокими? 

В наше время главный спутник женского одиночества – бизнес и карьера. Но только ли деньги мешают настоящему женскому счастью? Рассмотрим объективные, субъективные и системные факторы женского одиночества:
- Объективные факторы.
Это такие жизненные обстоятельства, которые мешают найти супруга. Например, проживание совместно с родителями, или необходимость постоянно работать для того, чтобы прокормить своих детей от первого брака.
- Субъективные факторы.
Это психологический настрой женщины, не дающий найти спутника жизни. Например, замкнутость или низкая самооценка, а возможно и наоборот, излишняя уверенность в себе и недоверие к противоположному полу.
- Системные факторы.
Это симбиоз объективных и субъективных причин, когда, к примеру, женщина живет со своей мамой и является неуверенной в себе из-за внешности или лишнего веса.
Чтобы найти женское счастье, придется хорошо поработать над собой, поменять образ жизни, внешний облик, суждения.
Фото unsplash.com