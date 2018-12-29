Почему женщины остаются одинокими? 

Объективные факторы.

Это такие жизненные обстоятельства, которые мешают найти супруга. Например, проживание совместно с родителями, или необходимость постоянно работать для того, чтобы прокормить своих детей от первого брака.

Субъективные факторы.

Это психологический настрой женщины, не дающий найти спутника жизни. Например, замкнутость или низкая самооценка, а возможно и наоборот, излишняя уверенность в себе и недоверие к противоположному полу.

Системные факторы.

Это симбиоз объективных и субъективных причин, когда, к примеру, женщина живет со своей мамой и является неуверенной в себе из-за внешности или лишнего веса.

Чтобы найти женское счастье, придется хорошо поработать над собой, поменять образ жизни, внешний облик, суждения.







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