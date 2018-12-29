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Леди
Отношения
28 декабря 18, 22:26
Почему женщины остаются одинокими?
одиночество
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В старину одиноких женщин считали неполноценными, и соответственно, относились к ним с брезгливостью.

В наше время главный спутник женского одиночества – бизнес и карьера. Но только ли деньги мешают настоящему женскому счастью? Рассмотрим объективные, субъективные и системные факторы женского одиночества:

  1. Объективные факторы.

Это такие жизненные обстоятельства, которые мешают найти супруга. Например, проживание совместно с родителями, или необходимость постоянно работать для того, чтобы прокормить своих детей от первого брака.

  1. Субъективные факторы.

Это психологический настрой женщины, не дающий найти спутника жизни. Например, замкнутость или низкая самооценка, а возможно и наоборот, излишняя уверенность в себе и недоверие к противоположному полу.

  1. Системные факторы.

Это симбиоз объективных и субъективных причин, когда, к примеру, женщина живет со своей мамой и является неуверенной в себе из-за внешности или лишнего веса.

Чтобы найти женское счастье, придется хорошо поработать над собой, поменять образ жизни, внешний облик, суждения.


Фото unsplash.com



Почему женщины остаются одинокими?


Почему женщины остаются одинокими?


Почему женщины остаются одинокими? 
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