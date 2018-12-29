Что нужно сделать сейчас, чтобы новый год стал счастливее

Что нужно сделать, чтобы новый год прошел лучше, чем предыдущий? Автор книг, лайф-коуч и международный спикер Шеннон Кайзер рассказала, какие 11 вопросов должен задать себе каждый из нас, чтобы улучшить качество жизни. Честные ответы на некоторые из них могут радикально изменить ваше восприятие мира и помочь обрести гармонию с собой.





1. Как я живу?





Часто мы слишком заняты, чтобы остановиться и понять, что привело нас к жизни, которой мы живем. Подумайте, кем именно хотите быть. Делаете ли каждый день хотя бы небольшой шаг навстречу своим желаниям? Или застряли в рутине?





2019 год может стать намного лучше предыдущего, если вы наведете порядок в собственной жизни и будете бесстрашно двигаться вперед. Подумайте. Работаете ли вы там, где хотите? С тем ли человеком строите отношения? Кто вы и кем хотите быть? Постепенно, маленькими шагами, двигайтесь к своей цели. Измените то, что вас не устраивает. Это поможет получать удовольствие от жизни.





2. Что вызывает у меня гнев?





Злость, которую мы держим на кого-либо, мешает чувствовать себя хорошо. Спросите себя: "На кого я гневаюсь?" Бывает, что мы копим негатив в себе, потому что это единственное, что связывает нас с человеком. Возможно, вы сердитесь, потому что это позволяет чувствовать себя правильным и хорошим?





Иногда лучшее, что мы можем сделать, — отпустить ситуацию и простить обидчиков. Но это не означает, что мы оправдываем их поведение. Скажите: "Я слишком ценю себя, чтобы тратить время на такие вещи". Отпуская обиду, вы позволяете себе двигаться вперед и наслаждаться жизнью.





3. Возможно, я слишком волнуюсь о том, что подумают окружающие?





Многие из нас живут для других, в первую очередь ориентируясь на мнение окружающих, а не на собственное. Спросите себя, боитесь ли вы заявить о своей мечте, сказать то, что думаете, или изменить собственную жизнь из-за возможной реакции других людей. На самом деле никому до этого нет дела.





Только подумайте, сколько времени и энергии вы тратите на мысли о реакции людей на то, что вы даже не сделали. Когда мы беспокоимся о том, что подумают другие, то не можем быть продуктивными. Мы так зациклены на том, что может случиться, что забываем о реальной жизни. Когда вы постоянно беспокоитесь, то чувствуете себя более тревожными и подавленными, чем обычно. Когда вы уверены в себе и своем выборе, то не нуждаетесь в чужом одобрении. Поэтому вместо того, чтобы думать о других, сосредоточьтесь на своих ощущениях и постарайтесь добиться внутренней гармонии.





4. Приносит ли мне радость то место, где я живу?





Люди редко задают себе этот вопрос, потому что и без того заняты, постоянно оплачивая счета, ипотеку и поддерживая в порядке свой дом. Перед началом нового года подумайте о тех местах, куда хотели бы поехать. Может быть, вы всегда мечтали жить в другом городе или стране? Или хотите переехать из пригорода в мегаполис? Изменить это в ваших силах.





Исследования показывают, что наше окружение оказывает большое влияние на наше счастье. Если вы несчастны, возможно, следует сменить место жительства.





5. Доволен ли я своей работой?





Чувствуете себя опустошенным вечером, после монотонного дня? Любимая работа является необходимой составляющей полноценной жизни. Тем не менее есть люди, которых устраивает получать прибыль от неинтересных занятий, потому что у них достаточно любимых увлечений. Но если вы страдаете от такого положения дел, стоит поискать свое призвание.





Прислушайтесь к внутреннему голосу. Возможно, он говорит вам начать вести блог, уделять больше времени спорту и стать тренером, кардинально изменить карьеру. Попробуйте сделать это в новом году.





6. Какую часть своей жизни я игнорирую?





У большинства людей есть вещи, на которые они не обращают внимания. Вместо того чтобы решать проблему, мы едим, тратим и работаем больше, чем нужно, из-за чувств, которые необходимо прожить. Такой замкнутый круг заставляет нас испытывать страх, вину и стыд.





Спросите себя: "На какую часть своей жизни я не обращаю внимания?" Посмотрите в лицо своему страху, проживите боль, которую не хотели чувствовать, и осознайте, что в этом есть смысл.





7. Какое воспоминание я хочу оставить о себе?





То, как люди чувствуют себя, находясь рядом, является частью вашего жизненного пути, которой можно гордиться. Быть собой сложно, но, сделав это, получится достичь настоящей свободы. Показывая людям свою индивидуальность, вы сделаете жизнь более полной. Не бойтесь доверять себе.





8. Какие у меня отношения с собой?





Сейчас модно говорить о любви к себе, но не все понимают, что это такое. Важно принять, кто вы, не когда влюбляетесь, худеете, зарабатываете много денег или воплотили заветную мечту. Это чувство должно сопровождать вас все время. Оно позволяет быть уравновешенным, радостным и лучше понимать себя. Подумайте, как его развить.





9. Что я всегда хотел сделать, но не позволял себе?





Честный ответ на этот вопрос может кардинально изменить жизнь. Что говорит ваш внутренний критик? Сейчас неподходящее время, для этого недостаточно денег или другие люди не одобрят ваш поступок? Это всего лишь оправдания, которые разрешают стоять на месте.





Чем больше вы верите в свои мечты и делаете что-то для их воплощения, тем полноценнее живете. Такой подход позволит вам и людям вокруг стать счастливее.





10. Что для меня значит успех?





Многие хотят больше денег, подписчиков в соцсетях. Некоторые считают, что успех означает популярность. Но с духовной точки зрения все это не так важно. Главное — чувства по отношению к своей жизни и целям. Вы растете, учитесь, следите за своим здоровьем? Можете доверять окружающему миру и с энтузиазмом стремиться к мечтам?





Пересмотрите свое определение успеха — и вы почувствуете гораздо большую связь с истинным "я". Будьте самобытными.





11. Что я готов отпустить?





Отпускать людей, места, ситуации, идеи и убеждения, которые мешают вам быть в гармонии с собой, очень важно для душевного спокойствия. Подумайте, что вы готовы отпустить. Составьте список того, что вы не возьмете с собой в новый год.





А какие у вас планы на следующий год? Что бы вы хотели изменить в своей жизни?



