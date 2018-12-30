Слова Стива Джобса заставляют задуматься о смысле жизни

«Я достиг пика успеха в деловом мире, в других глазах моя жизнь является сущностью успеха. Однако, кроме работы, у меня мало радости. В конце концов, богатство — это просто факт жизни, к которому я привык.
В этот момент, когда я лежу в кровати больной и вспоминаю всю свою жизнь, я понимаю, что все признание и богатство, которые у меня есть, бессмысленны и лишены высшего смысла перед лицом неминуемой смерти.
Вы можете нанять кого-то, чтобы водить машину за вас, зарабатывать деньги для вас, но вы не можете никого нанять на все Ваши деньги, чтобы он понес эту болезнь вместо Вас.
Можно найти и купить материальные вещи. Но есть одна вещь, которую нельзя найти и купить, когда она потеряна, – нельзя купить «жизнь».
Побалуйте себя хорошо. И уважайте других.
Чем старше мы становимся, тем больше мы умнеем, и постепенно мы понимаем, что часы, которые стоят $30, и часы, которые стоят $300, показывают одно и то же время.
Будем ли мы носить с собой кошелек, который стоит 30 $, или кошелек, который стоит 300 $, — оба вмещают одинаковую сумму денег.
Будем ли мы ездить на автомобиле стоимостью 150 000 долларов или на машине стоимостью 30 000 долларов, дорога и расстояние одинаковы, и мы достигаем того же места назначения.
Если мы выпьем бутылку стоимостью 300 долларов или вино стоимостью 10 долларов, то «кайф» будет одинаковым.
В доме, в котором мы живем, площадью 300 квадратных метров или 3000 квадратных метров – ты одинаково одинок.
Ваше истинное внутреннее счастье исходит не из материальных вещей этого мира.
Если вы летите в самолёте первого класса или эконом-класса и самолет падает, то ты падаешь вместе с ним.
Итак … Надеюсь, вы понимаете, что когда у вас есть друзья или кто-то, с кем можно поговорить, то это настоящее счастье!
Пять неоспоримых фактов:
Не воспитывайте в своих детях стремление быть богатыми. Воспитывайте их так, чтобы они стремились быть счастливыми. Поэтому, когда они вырастут, они будут знать ценность вещей, а не цену.
«Ешьте еду как лекарство. В противном случае вы должны будете есть лекарство в качестве пищи».
Те, кто вас любит, никогда не покинут вас, даже если у него есть 100% причин отказаться от Вас. Он или она всегда найдет одну причину быть стойким и не оставить Вас.
Существует большая разница между тем, чтобы быть человеком, и тем, чтобы быть человечным.
Если вы хотите идти быстро, идите в одиночку! Но если вы хотите уйти далеко, идите вместе!
Шесть лучших врачей мира
- - Солнечный свет
- - Отдых
- - Спортивная зарядка
- - Диета
- - Уверенность в себе
- - Друзья
Держите друзей на всех этапах жизни и наслаждайтесь здоровой жизнью».