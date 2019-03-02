Почему пуговицы на мужской и женской одежде с разных сторон

Всех нас мучал вопрос: почему на мужских рубашках и пальто пуговицы справа, а на женских - слева. Ответ нашелся на сайте huffingtonpost.

Оказывается, "разделение" случилось в 13-м веке, когда пуговицы только-только изобрели и позволить их себе могли только очень богатые люди: те же, кто мог позволить и прислугу.

Женщины в те времена пользовались помощью горничных, а мужчины предпочитали одеваться самостоятельно и поэтому сторона, на которую пришивали пуговицы, выбиралась для удобства застегивающего.

Кроме того, мужчинам нередко приходилось воевать и, при необходимости, мужчина мог согреть под бортом одежды правую руку.



