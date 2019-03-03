Что категорически нельзя делать с крестиком на шее

Нательный крестик - это символ христианской веры. Многие люди воспринимают его как украшение. А ведь крестик - священный предмет, к которому нужно относиться с большой осторожностью.

Вот чего категорически нельзя делать с нательным крестиком:

Покупать дорогой или слишком массивный крест.

Если вы собираетесь носить крестик постоянно, откажитесь от покупки больших или слишком дорогих крестов с драгоценными камнями. Это ваш личный оберег, который не должен бросаться в глаза и привлекать лишнее внимание.

Крестик - это не украшение, которым можно хвастаться или выставлять на всеобщее обозрение. Желательно, чтобы он был небольших размеров, чтобы его удобно было носить.

Покупать крестик без надобности

Во время крещения ребенку вешают на шею крестик. Его вполне достаточно. Пусть он простой и неброский, главное - какой смысл вы в него вкладываете.

Если крестик потерялся или был поврежден, можете заменить его, но делать это нужно именно в церкви.

Самостоятельно освящать крестик

Крестик освящают во время специального обряда. Он является таинством. Благодаря ему крестик приобретает особый смысл и огромную силу, становится оберегом от бед и напастей.

Не нужно освящать крестик самостоятельно, даже если вы знаете все нужные молитвы. Этот обряд имеет право проводить только священнослужитель.

Носить крестик поверх верхней одежды

Не зря крестик называют нательным - это значит, что он должен находится как можно ближе к телу. Это атрибут веры, а не украшение. Наши предки носили такую одежду, которая скрывала крестик. Никаких глубоких вырезов.

Крестик поверх одежды - это дурной тон, попытка привлечь внимание к своей религиозности, похвастаться и т.д. А ведь хвастовство и самолюбование - страшные грехи.

Снимать крестик без надобности

Крестик - это оберег, он теряет свою силу, когда не соприкасается с телом человека. Снимать его без особых на то причин не рекомендуется. Прежде чем одеть крестик, обязательно нужно прочитать молитву.

Наши предки даже во время посещения бани старались не расставаться с распятием, во время купания они использовали крестик из дерева. Им заменяли нательный, чтобы не обжечься горячим паром.

Носить крестик на цепочке

Священники не запрещают использовать с этой целью цепочку. Однако во время обряда крещения крестик обычно вешают на шнурок.

Желание поменять её на цепь - золотую, серебрянную или платиновую - считается проявлением гордыни и бахвальства, а это грех.

На вашей шее не должно быть ничего лишнего, кроме крестика. Использовать амулеты или кулоны с зодиакальной символикой недопустимо. Все эти вещи под запретом в христианской церкви.

Нательный крестик следует носить исключительно на шее. Его нельзя использовать как серьгу, цеплять на браслет или класть в кошелек.

Выбрасывать испорченный крестик

Нельзя выбрасывать крестик в мусор, даже если он испорчен. Это священный предмет, ему не место на свалке.

Если повреждения незначительные, отремонтируйте крестик самостоятельно или отнесите его в антикварную мастерскую. Если распятие пришло в негодность, отнесите его в церковь и там замените на новый.

Носить чужой крестик

Если вы получили нательный крестик от близкого человека - ничего страшного. Церковь не запрещает дарить крестик, особенно тому, кто до этого его никогда не носил.

Но не стоит надевать на себя крестик, найденный на улице. Ведь вы совершенно не знаете, кто его носил, к нему лучше вообще не прикасаться. Просто он чужой, и неизвестно - освятили его или нет.

Носить крестик без распятия

Некоторые люди считают, что нательный крестик не должен иметь форму распятия, иначе он навлечет на своего хозяина беду и сделать его жизнь невыносимой.

Однако эти страхи беспочвенны. Распятие на крестике является символом жертвы, которую Иисус Христос принес ради спасения человечества. Плохого в таком образе ничего нет.

Носить не освященный крестик

Церковь не запрещает носить не освященный крестик. Ведь даже две скрещенные палки способны защитить от нечисти.

Однако крестик, над которым не провели церковный обряд, - это просто украшение, не более того. А украшения не имеют ничего общего с верой. Поэтому лучше крестик все-таки освятить.



