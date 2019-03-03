Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Что вас ждет 3 марта и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.

Овен

Неплохой день. Единственное "но" - звезды будут склонять к излишней серьезности и даже строгости, что может несколько омрачать ваше настроение.

Телец

Приготовьтесь к тому, что вам предложат подписать кажущуюся весьма выгодной сделку, однако документы будут таить в себе уйму юридических подвохов.

В этот период не стоит принимать никаких решений - вы не расположены объективно оценивать ситуацию.

Близнецы

Этот день Близнецы решат провести наедине с любимым человеком. Вы так редко можете себе это позволить из-за постоянной занятости, что даже телефон выключите, чтобы не отвлекаться на разговоры.

Рак

Энергетически насыщенный и нестабильный день. Возможны конфликты и столкновения по самым неожиданным поводам. Вы настраиваетесь на поддержку - а получаете от ворот поворот.

Лев

Львы попытаются упорством, личной инициативой и финансовыми вложениями сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо направлять усилия на решение финансовых вопросов.

Дева

Звезды предсказывают Деве командировку, после которой она займет лидирующие позиции в коллективе. Сложно будут даваться новые и глобальные проекты, но помощь придет со стороны опытных сотрудников.

Весы

Могут обостриться конфликтные ситуации, так как окружающие могут быть взвинчены и раздражительны. Да и вы можете быть излишне напряжены.

Скорпион

В начале месяца ваши дела могут затормозиться, а усилия не достигнут цели. И все из-за того, что вам будет трудно правильно выбрать точку приложения сил.

Стрелец

Финансовые дела у Стрельца пойдут в гору, поэтому он может покупать все, что запланировал и даже больше. Отличный день для учебы, общения с бизнес-партнерами и активной переписки в интернете.

Козерог

Вероятнее всего, в этот день вам предстоит совместить личное с общественным - быть в первых рядах и на работе, и дома. Казалось бы, все проблемы давно уже решены, однако они снова оказываются на вашем пути.

Водолей

0

Не исключено, что некоторые жизненные процессы примут для Водолеев совершенно невыигрышный оборот. Вам потребуется умение ловить удачу там, где ее никто другой не видит.

Рыбы

1

Рутина будет морально "убивать" мечтательных Рыб. Вы даже на время отойдете от дел и прогуляйтесь по парку. Созерцая весеннюю природу, вам захочется все резко изменить в жизни, начиная работой и заканчивая отношениями с избранником.