Лунный денежный календарь на март 2019

С помощью рекомендаций лунного денежного календаря на март вы убережете себя от неудачных сделок, невыгодных покупок, мошенничества и обмана.

Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее благоприятное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок, пишет vedmochka.net.

Давать в долг в марте: 20 марта.

Отдавать долги в марте: 28, 31 марта.

Не давать в долг в марте: 3, 22 марта.

Пересчитывать деньги в марте: 7 марта.

Брать в долг в марте: 14 марта.

Не отдавать долги в марте: 11 марта.

Покупать кошелек в марте: 6, 17, 23 марта.

Не брать в долг в марте: 20, 22, 26 марта.

Покупать подарки в марте: 4, 9 марта.

1 марта 2019 года, начало 25-го лунного дня в 05:00. Убывающая Луна в Козероге. Не лучшее время для финансовых вложений. Велик риск ввязаться в сомнительную авантюру.

2 марта 2019 года, начало 26-го лунного дня в 05:46. Убывающая Луна в Козероге. Проявите активность - и ваши усилия непременно оценит начальство. Благоприятный момент для ритуалов на увеличение зарплаты, для обрядов на поиск хорошей работы.

3 марта 2019 года, начало 27-го лунного дня в 06:23. Убывающая Луна в Водолее. Не давайте в долг - с большой долей вероятности вам вернут его не скоро или вовсе не вернут. Если не дать невозможно - откупитесь от денежных проблем, бросив монетку в реку.

4 марта 2019 года, начало 28-го лунного дня в 06:52. Убывающая Луна в Водолее. Удачное время для крупных покупок. Помощь нуждающимся сделает значительный вклад в вашу денежную карму. После полудня заряжайте талисманы из природных материалов.

5 марта 2019 года, начало 29-го лунного дня в 07:15. Убывающая Луна в Рыбах. Не лучший момент для денежной магии. Исключение - накопительные обряды. Берегитесь мошенников - отправляясь за покупками, имейте при себе небольшую сумму денег.

6 марта 2019 года, начало 30-го лунного дня в 07:35, начало 1-го лунного дня в 19:03. Луна в Рыбах. Новолуние в 19:03. День подходит для новых начинаний, сделок с недвижимостью и торговых обрядов. Заряжайте кошелек на достаток, изготавливайте денежные талисманы и обереги для себя и близких.

7 марта 2019 года, начало 2-го лунного дня в 07:51. Растущая Луна в Рыбах. Избавьтесь от хлама в доме, чтобы дать место движению денежной энергии. Особенное внимание уделите юго-восточному сектору жилья. Вечером пересчитайте деньги, показав их Луне.

8 марта 2019 года, начало 3-го лунного дня в 08:06. Растущая Луна в Овне. С утра начинайте магические влияния на финансовые потоки. Велика сила заговоров на освобождение от нищей порчи, зарядки бизнеса на успех, обрядов для торговли.

9 марта 2019 года, начало 4-го лунного дня в 08:21. Растущая Луна в Овне. Время подарков, встреч. Радуйтесь и веселитесь - положительные эмоции станут катализатором для удачных событий. Не отказывайте в просьбах партнерам: помощь окупится вдвойне.

10 марта 2019 года, начало 5-го лунного дня в 08:37. Растущая Луна в Тельце. В этот день благоприятно решать юридические проблемы, различные спорные вопросы. Не ссорьтесь с близкими - иначе заработаете пробой в денежном энергопотоке!

11 марта 2019 года, начало 6-го лунного дня в 08:55. Растущая Луна в Тельце. Не рекомендуется отдавать долги - есть риск получить пробой в личном денежном энергопотоке. После полудня зарядите копилку или сберкнижку на приток денег.

12 марта 2019 года, начало 7-го лунного дня в 09:16. Растущая Луна в Тельце. Хороший день для творчества, самореализации. Если вы приложите усилия, хобби в скором времени принесет доход. Благоприятный момент для заключения сделок и контрактов.

13 марта 2019 года, начало 8-го лунного дня в 09:42. Растущая Луна в Близнецах. Не оставляйте где попало личные вещи: сегодня через них особенно легко навести порчу. Не поднимайте найденные деньги: рискуете взять на себя чужие проблемы.

14 марта 2019 года, начало 9-го лунного дня в 10:16. Растущая Луна в Близнецах. Энергетически сильный день. Избегайте конфликтов, чтобы не вспугнуть удачу. Занимайтесь денежной магией.

15 марта 2019 года, начало 10-го лунного дня в 11:02. Растущая Луна в Раке. Прекрасный день для освоения новых знаний и умений в различных областях. Чувственность и эмоциональность находятся на пике. Не употребляйте грубую пищу, пейте больше воды.

16 марта 2019 года, начало 11-го лунного дня в 12:03. Растущая Луна в Раке. Динамичная энергетика дня способствует карьерным достижениям. Подкрепите успех нужными заговорами и оберегами. Вечером сделайте личный талисман для привлечения достатка.

17 марта 2019 года, начало 12-го лунного дня в 13:17. Растущая Луна во Льве. Эффективны любые виды магии, направленные на улучшение жизни. Во второй половине дня сделайте собственный амулет для кошелька, проведите обряд-приманку работы.

18 марта 2019 года, начало 13-го лунного дня в 14:41. Растущая Луна во Льве. Будьте осторожны - сегодня возрастает вероятность нарваться на крадников, которые могут утащить удачу. Воспользуйтесь оберегами! Подсказки Высших сил помогут выбрать магию.

19 марта 2019 года, начало 14-го лунного дня в 16:11. Растущая Луна в Деве. Не стоит принимать важных решений и начинать новые дела. Энергетика лунного дня склоняет к неопределенности - можно начать несколько дел и ни одного не закончить.

20 марта 2019 года, начало 15-го лунного дня в 17:42. Растущая Луна в Деве. Не отказывайте близким, если они попросят в долг. А вот самому лучше не занимать. Если вы собирались сделать важное приобретение, перенесите это дело на другой день.

21 марта 2019 года, начало 16-го лунного дня в 19:11. Луна в Весах. Полнолуние в 04:42. Не самый лучший момент для управления денежной энергией - результат, скорее всего, вас разочарует. Необдуманные магические действия могут привести к убыткам или потере сил.

22 марта 2019 года, начало 17-го лунного дня в 20:38. Убывающая Луна в Весах. Не давайте и не просите в долг - иначе энергия денег покинет ваши карманы надолго и вернуть ее будет сложно.

23 марта 2019 года, начало 18-го лунного дня в 22:04. Убывающая Луна в Скорпионе. Поколдуйте над новым кошельком и копилкой для прироста доходов и увеличения накоплений. Во второй половине дня обратитесь к славянской магии достатка.

24 марта 2019 года, начало 19-го лунного дня в 23:26. Убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня благоприятный момент для поиска новой работы. Заговорите резюме на успех, проведите обряд на успешное собеседование. Помолитесь святому покровителю о достатке.

25 марта 2019 года, 19 лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. В первой половине дня не беритесь за непривычную работу - велика вероятность допустить оплошность. Обряды, связанные с хозяйственными нуждами, будут весьма эффективны.

26 марта 2019 года, начало 20-го лунного дня в 00:43. Убывающая Луна в Стрельце. Не берите в долг и не просите материальной помощи - "долговая" энергетика сегодня очень прилипчива. Велик риск скатиться в яму безденежья, прогнать которое окажется нелегко.

27 марта 2019 года, начало 21-го лунного дня в 01:54. Убывающая Луна в Стрельце. Вам обеспечен успех в делах, если вы проявите решительность. Заключая сделки, используйте обереги от мошенников. Благоприятно укреплять деловые связи.

28 марта 2019 года, начало 22-го лунного дня в 02:55. Убывающая Луна в Козероге. Благоприятный период, чтобы решить незаконченные дела, раздать долги и строить новые планы. Будьте осторожны - конкуренты строят вам козни, защититесь оберегом!

29 марта 2019 года, начало 23-го лунного дня в 03:45. Убывающая Луна в Козероге. Не рекомендуется выступать с инициативами на работе. Вы склонны к необъективной оценке ситуации и можете наломать дров. Проведите обряд на лояльность начальства.

30 марта 2019 года, начало 24-го лунного дня в 04:25. Убывающая Луна в Водолее. Желательно избегать людных мест - легко подцепить финансовую порчу. Не «светите» деньгами и не хвастайтесь успехами - энергетика зависти сегодня очень прилипчива.

31 марта 2019 года, начало 25-го лунного дня в 04:56. Убывающая Луна в Водолее. По возможности раздайте долги, уплатите по кредитам - эти действия улучшат приток финансовой энергии. Уделите внимание практикам, гармонизирующим рабочее пространство.



