Нумерология: как фамилия влияет на вашу судьбу

Бытует мнение, что фамилия влияет на судьбу значительно сильнее, чем имя. Нумерологи утверждают, что фамилия - это своеобразный код, в котором хранится энергетика предыдущих поколений.

В нумерологии есть целая область, которая отведена на изучение вопроса о том, как фамилия влияет на судьбу человека. История любой фамилии берет начало в далеком прошлом, начинаясь с истоков человеческого рода. Фамилия наполнена энергетикой всех предыдущих поколений. Более того, она заключает в себе мощную силу, которая передается человеку по наследству, пишет dailyhoro.ru. Однако эта сила может быть как положительной, так и отрицательной. Из этого следует, что фамилия может открыть перед вами новые возможности, а может, напротив, помешать достижению желаемого. Чтобы узнать, как ваша фамилия влияет на вас и вашу судьбу предлагаем рассчитать ее числовой код.

Рассчитать код фамилии достаточно просто. Известно, что в нумерологии каждой букве алфавита присуще свое персональное число. Поэтому вам нужно лишь свериться с таблицей, перевести фамилию на язык чисел, а затем найти общую сумму и прочесть толкование.

Запишите фамилию цифрами и сложите числа. Например, фамилия Антонов на числовом языке будет читаться так: 1+6+2+7+6+7+3=32. Цифру следует привести к однозначному числу: 32=3+2=5. 5 - это число фамилии Антонов. Далее необходимо свериться с толкованием. Важный момент- если при подсчете у вас получились цифры 11, 22 или 33, то складывать их не нужно, поскольку у них есть своя трактовка.

Единица

Человек принадлежит к сильному роду. Он обладает настойчивостью, крепостью духа, твердым характером и сильной интуицией. Несет ответственность за свои решения и жизнь близких людей.

Двойка

Число фамилии указывает на обладателя спокойного и миролюбивого нрава, который старается избегать конфликтов и легко идет на уступки. С таким человеком легко выстраивать гармоничные отношения, заводить семью.

Тройка

Это число символизирует открытого и жизнерадостного человека. Добиваться своего ему позволяет оптимизм, чувство собственного достоинства и творческий склад ума.

Четверка

Число указывает на представителя организованной и трудолюбивой семьи, который обладает завидным терпением и целеустремленностью. В трудных ситуациях принимает верные решения благодаря умению просчитывать все наперед и подмечать подсказки судьбы.

Пятерка

Свободолюбивый и независимый человек, которого вряд ли можно назвать консерватором. Борется за свободу и не посягает на чужое благополучие. Обладает способностью легко привыкать к любым условиям жизни и следовать голосу своего сердца.

Шестерка

Число указывает на представителя семьи консервативного нрава. Человек с числовым кодом 6 наделен прагматизмом и расчетливостью, из-за чего нередко использует людей в корыстных целях.

Семерка

Человек постоянно находится в поисках смысла жизни и сакральных знаний. Умеет с легкостью фильтровать информацию, заостряет внимание на важном и правильно применяет полученные знания. Внимательность к деталям и задатки лидера позволяют во всем одерживать верх.

Восьмерка

Это число наделяет человека умением зарабатывать и правильно распоряжаться деньгами. Человек с таким числом чаще других достигает больших высот и преуспевает в бизнесе.

Девятка

Это знак эмоциональности, чувствительности и эмпатии. Человек с такой фамилией любит предаваться мечтам и наделен способностью к созидательной визуализации.

Две единицы

Это личность, обладающая отличными лидерскими способностями. Это качество помогает вдохновлять окружающих на свершения. Сам же человек с таким числовым кодом постоянно занят поиском своего места в жизни.

Две двойки

Число фамилии указывает на персону с отличными управленческими способностями. Из такого человека может получиться отличный руководитель. В большинстве случаев люди с двумя двойками занимают ответственные должности.

Две тройки

Это родовое число представляет человека, предки которого были хорошими наставниками. Такая личность обладает целеустремленностью и железным характером, что помогает достигать поставленных целей и своим примером вдохновлять других.

Нумерология может раскрыть различные секреты вашей жизни. Узнайте о том, каким даром вас наградила дата рождения, что дата вашей свадьбы может рассказать о вашей семье, а также как смена фамилии влияет на судьбу.