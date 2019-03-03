Сон с субботы на воскресение: что означает

К чему снятся сны с субботы на воскресенье? Очень часто он помогает разбудить подсознание и раскрыть в вас абсолютно новые таланты и способности. Обратите внимание, чем вы занимались и какие испытывали ощущения. Маленькие подсказки могут стать толчком к новому занятию в жизни.

Это своеобразный тест на ваше психологическое состояние. Каждый видит именно то, о чем так мечтает и к чему стремится.

Романтичная натура ищет и находит любовь, трудоголик решает сложные задачи, а уставшие люди нежатся на золотом песочке у моря. Правда, трактовать сон с субботы на воскресенье необходимо правильно: эти события необязательно должны сбыться в точности. Они помогают вам понять, что настало время "остановиться" передохнуть и правильно расставить приоритеты в жизни.

Ваш сон окрашен в тусклые краски, а события вызвали тревогу и ощущение подавленности? Не стоит расстраиваться, сон не несет ничего плохого в вашу жизнь. Просто следующие недели не принесут вам никаких ярких события, все будет протекать "ровно" и без особых эмоциональных потрясений. Подсознание пытается вам сказать: возьмите жизнь под свой контроль, управляйте ей и больше времени уделите психологическому состоянию.

Пожалуй, самые точные и даже вещие. Но толковать их стоит не буквально. Солнце подсказывает нам, какие тайные мысли у вашего партнера. Увидели измену или узнали неприятные новости о любимом – возможно в жизни он вынашивает план обмана или изменяет вам.

А, он просто не ваш человек и именно сейчас вы можете разорвать такие отношения, избежав боли и обмана. Увидели нового возлюбленного, который искренне вами заинтересован – вас ожидает новое приятное знакомство. Старый друг, который проявляет симпатию к вам – обратите на него внимание, такой человек может скрывать свои самые светлые чувства.

Очень часто оказывается пророчим. Только не стоит торопить события. Вам дана ценная подсказка: обратите внимание, как ведет себя вторая половинка. Если она смущенна или расстроена, убегает от вас – вы слишком напористы и рискуете испортить отношения. Вы счастливы вместе, получаете подарки – ваши отношения гармоничны и в скором времени вы создадите крепкую и счастливую семью.

Сон с субботы на воскресенье, который рассказывает о неприятностях на работе, может стать пророческим. Увидели, что у вас ничего не получается, планы рушатся – возможно вас кто-то подсиживает или начальство вами не. Стоит быть внимательней, чтобы избежать конфликта в жизни.

Приснилась прежняя работа – вас вспоминают с нежностью и оценивают, как профессионала. Бумажные деньги, документы, которые вы подписываете, повышение зарплаты – могут пророчить прибыль. Поднимаетесь по лестнице, занимаете новый кабинет или вам подарили рабочий стол – карьера пойдет в гору, а у вас появятся новые возможности проявить себя.

Отражает ваше желание отдохнуть и набраться жизненной энергии. Обратите внимание на события: умиротворяющая атмосфера – ваш отдых пройдет удачно, вас ждут яркие эмоции и впечатления. Ссоры, конфликты с близкими, темная вода, дождь – отложите поездку на некоторое время и решите насущные проблемы.

Сны о мертвых людях. Сон необходимо запомнить! Оно не несет ничего дурного, наоборот, вас хотят предупредить о мелких неурядицах и возможных проблемах. В некоторых ситуациях близкие люди дадут вам подсказку и помогут избежать неприятных событий. Что означают сны с субботы на воскресенье – это всегда помощь сновидящему и реальная подсказка, как изменить свою жизнь к лучшему. Так что будьте внимательны и принимайте помощь Вселенной.



