Подборка книг, которую должна прочитать каждая женщина

Именно в книгах мы находим важные мудрости, именно в них уже давно были вложены мысли, к которым мы приходим с возрастом. И многие из книг, которые вы увидите в этом посте, мы должны обязательно прочесть. Это классика, которая достойна внимания. И хотя вкусы на книге у всех разные, эти шедевры мировой литературы придутся по душе любой представительнице прекрасного пола.













“Жизнь взаймы”. Э. М. Ремарк Книга о том, что нужно ценить каждый миг жизни. Каждый день нужно проживать как последний. Жизнь – самая большая ценность. Присутствует, конечно, и тема чувств между мужчиной и женщиной.













“Шоколад”. Джоан Харрис В никому не известный и забытый город приезжают мама и дочь, которые открывают шоколадную лавку. И жизнь города начинает меняться, ведь в их шоколаде таится магия любви…













“Опасные связи”. Шодерло де Лакло Главные герои романа виконт де Вальмон и маркиза де Мертей затевают тонкую интригу ради мести своим врагам. Они придумывают сложную игру по совращению юной Сесиль де Воланж, играя на человеческих слабостях и недостатках. Книга психологически очень интересна.













“Рассказ служанки”. Маргарет Этвуд Это книга о мире, в котором права женщины слишком ущемлены. В этом мире женщина лишь служанка для мужчины.













“Убежище. Дневник в письмах”. Анна Франк Анна Франк умерла в концлагере, когда ей было всего 15. Она не писала книг, а лишь вела дневник. Эта книга тронет сердце каждого…













“Любовница французского лейтенанта”. Джон Фаулз Необычный роман о любви, который призывает нас побыть участником и автором книги. Создатель книги написал два возможных исхода истории неожиданно возникшей любви человека, без пяти минут мужа, к таинственной незнакомке. И читателю дано право решить, что же на самом деле должно произойти по его мнению, вкусу и…совести.













“Есть. Молиться. Любить”. Элизабет Гилберт О пути женщины к себе и к счастливой жизни. Даже если вы уже видели фильм – прочтите и книгу.





“Дороже самой жизни”. Элис Манро Когда вы будете читать эту книгу, вам покажется, будто написана она о вас. Именно поэтому автор книги номинирована на Нобелевскую премию.













“Унесенные ветром”. Маргарет Митчелл Эта история знакомая каждой женщине. Это книга о любви и разочаровании, о дружбе и предательстве, и, конечно, о страшной войне. К этой книге хочется возвращаться снова и снова…













“Поющие в терновнике”. Колин Маккалоу Эта книга полностью разрывает стереотипы о любовных романах, как о легком и безынтересном чтиве. Это совершенно новый мир для читателя. Классика, с которой должна познакомится каждая женщина.













“Дороже самой жизни”. Элис Манро Когда вы будете читать эту книгу, вам покажется, будто написана она о вас. Именно поэтому автор книги номинирована на Нобелевскую премию.





